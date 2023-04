El marroquí que intentó asesinar al padre Chus: "Cometí un error, estoy arrepentido"

"Estoy arrepentido. Cometí un error". Así, pidiendo perdón, comenzó su declaración M. H., el joven marroquí de 21 años que intentó asesinar a Jesús María Menéndez, el padre Chus, al que apuñaló en el cuello y en el estómago con un cuchillo tras haber discutido en casa del exreligioso a cuenta de unos huevos fritos. Las muestras de arrepentimiento por parte del acusado y el pago de cerca de mil euros para reparar el daño, una cantidad a la que ha renunciado el excura, que rechazó personarse como acusación particular, fueron los atenuantes que tuvo en cuenta la Fiscalía para rebajar la petición de nueve años de cárcel a tres años y nueve meses. El joven, que dio varias versiones a lo largo del proceso, explicó a la jueza que tuvo un ataque de ira porque quiso freírse unos huevos en la cocina de Menéndez y este le respondió que "si quería huevos, tenía los suyos". Un comentario que el exreligioso negó haber realizado. "Teníamos buena relación y era un habitual del piso de acogida. Sabía que se había radicalizado, pero no le di importancia", contó.

M. H. aportó varias versiones de unos hechos que se remontan al 28 de julio del año pasado en la casa de Menéndez, situada en la calle Donato Argüelles. Llegó a declarar en sede judicial en el pasado que atentó contra el padre Chus "porque quería regalarle el alma de un cura a Dios" e incluso que el ataque lo tenía pensado desde un día antes. Si bien, ante la jueza se desdijo de sus palabras. "Afirmé esas cosas porque me daba vergüenza salir en los periódicos y que mi familia supiera que iba a esa casa", aclaró. A los agentes de la Policía Nacional que le detuvieron tras la agresión les llegó a decir, según manifestaron los propios agentes, que lo hizo "porque el cura se metía con niños en la habitación y luego les daba dinero".

Al final, con la versión que M. H. se quedó fue con la del supuesto comentario salido de tono que le hizo el cura cuando quiso hacerse para comer unos huevos fritos. Negó que el ataque fuera premeditado. "No quería matarle, simplemente me enfadé", contó. La Fiscalía sostenía en su relato de los hechos que el marroquí apuñaló al padre Chus en el cuello con un cuchillo que cogió de la cocina. El ataque fue en una de las habitaciones y el cuchillo, por el impacto, se rompió. Había otros cuantos chicos en la casa, que trataron de separarles. Lo que dice la fiscal es que M. H. cogió un plato de loza para proseguir con su agresión y luego otro cuchillo. "No sé si le di en el cuello o no. Sé que nos caímos y que tenía una herida. Lo cierto es que me tomé la justicia por mi mano y no tenía que haberlo hecho así. Me sentía mal", se excusó el marroquí, que estuvo arropado por su padre en la sección octava de la Audiencia Provincial. Ante preguntas de su abogado, Ignacio Botas, simplemente contestó de nuevo que estaba "arrepentido" por lo que hizo y que había pagado una cantidad para reparar el daño.

Renuncia a acusar

A continuación le tocó declarar al padre Chus, que llegó al Palacio de Justicia vestido de gabardina negra y con gorra. Estaba acompañado por dos chicos, ambos testigos de lo sucedido. No tenía abogado, porque rechazó ejercer acciones penales contra M. H. Se mostró tranquilo y hasta distendido. "Sacadme guapo", llegó a decir a los fotógrafos cuando terminó de dar su versión de los hechos. "Me acuerdo, claro que me acuerdo de lo que pasó. ¿Cómo no me voy a acordar?", comenzó a decir. Lo que contó es que conocía al acusado desde hacía tiempo porque el joven era un habitual de su casa, "un piso de acogida". Relató que había llegado sobre las 13.50 horas y que no le había dado tiempo a llegar al turno de comidas de la Cocina Económica. Fue por ello que el marroquí le pidió permiso para freírse unos huevos. "Le dije que no era hora de andar friendo nada, que se esperara un poco. No le hice mucho caso y seguí hablando con los chavales", contó el padre Chus, que dio detalles de la distribución de vivienda, señalando que cada joven tiene su habitación y él, su despacho.

El padre Chus manifestó que la agresión se produjo sin previo aviso. Que estaba de espaldas y no podía defenderse. "Me desmayé y cuando desperté vi que los chavales le habían sujetado y que estaba la policía", comentó a raíz de la abundante pérdida de sangre que sufrió por las heridas. "Nos sospechaba nada de él, porque tenía confianza de tratarle ya varios años. Sabía que había ido a Francia y se había radicalizado, pero no le di importancia", aclaró el exsacerdote. El padre Chus negó que le hubiera hecho comentarios soeces al chico. "No le dije nada de eso, porque es una falta de respeto", contestó, esta vez, al abogado de la defensa. I. V., uno de los testigos de la agresión, y amigo del padre Chus, corroboró la versión del cura y la de la Fiscalía. El otro joven, también testigo, no fue requerido para hablar.

Una parte interesante de la sesión, que duró poco más de media hora, fue la de los agentes que participaron en la detención del marroquí. Hablaron dos policías nacionales. El primero explicó que cuando llegó a la casa había en el salón "mucha sangre" y que fue necesario que varios compañeros subieran al piso con escudos antidisturbios. Fue porque M. H. se había encerrado en su habitación. "Le encontramos con dos cuchillos y una hoja rota", describió. "Nos contó que lo había hecho por lo que hacía niños. Decía que les daba dinero y los metía en su habitación", agregó. Lo mismo dijo el segundo agente, uno de los que tuvo que entrar con el escudo. "Explicó que fue todo por el tema de los niños", aclaró.

M. H. hizo uso de su derecho a decir la última palabra para volver a expresar su arrepentimiento. "Gracias a Dios no pasó nada más", dijo. El juicio de ayer quedó visto para sentencia, pero no será la última vez que el padre Chus tenga que desfilar por el Palacio de Justicia. Y la próxima vez lo hará como acusado y no como víctima. Está en libertad provisional, tras haber pasado un tiempo en la cárcel de Asturias, acusado de los delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas. Se enfrenta a diez años. Él pide su absolución.