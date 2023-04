El Pumarín le pone el micro a la prensa local

A sus once años, Lena Queipo tiene madera de entrevistadora. Y eso que solo se ha puesto en contadas ocasiones delante del micrófono de la radio de su colegio, el Pumarín. La última fue ayer, cuando "examinó" en el estudio a varios representantes de la prensa gijonesa en una tertulia en la que estuvo apoyada en el apartado técnico por su compañera Julia Gutiérrez. Fue una charla de algo más de una hora y media en la que los periodistas explicaron a las alumnas cómo es su día a día y cómo se afronta la rabiosa actualidad de una ciudad tan poliédrica como Gijón. El resultado, a juicio de las propias alumnas, fue un éxito. Y Lena Queipo se marchó a su casa satisfecha por haber podido realizar "tranquila" la entrevista a varias bandas. "Me ha gustado mucho porque he aprendido un montón de cosas", razonó.

La radio del colegio Pumarín, dirigido por Alberto Ferrao, es uno de los proyectos más punteros de un centro cuya actividad es como el día a día de la ciudad: variada y abundante. La emisora la llevan los propios alumnos, con la supervisión de sus profesores, y empezó a funcionar este curso. Por sus micrófonos han pasado destacadas personalidades locales. Hace unos días, lo hicieron los reconocidos con las medallas de la Villa de este año. Para ayer, dentro del programa de la Semana del Libro del colegio, tocó entrevistar a los que normalmente son entrevistadores. Aportaron su versión el director de Ser Gijón y delegado de Prisa en Asturias, Pablo González-Palacios; el director regional de Onda Cero Asturias, José María Rato; el director de la Radio Televisión del Principado de Asturias, Francisco González Orejas; el redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, Eloy Méndez; y los periodistas de "El Comercio" y "Mi Gijón" Mónica Yugueros y Borja Pino, respectivamente. El control del programa también fue un éxito. Julia Gutiérrez cuidó la técnica, que las cabeceras entraran cuando tenían que hacerlo, vigiló que las voces de los periodistas no saturaran demasiado los micrófonos y logró que la tertulia sonara tan bien como sonó. Ella tiene diez años y va a quinto de Primaria. "Lo que más me gusta de todo es poner la música. Hay días en los que el programa se hace más complicado y otros en los que es mucho más sencillo", explicó la pequeña que, como su compañera Lena Queipo, demostró destreza. Se habló de todo un poco: de la situación de los medios, de la transición hacia la era digital, de las "fake news" o de los grupos mediáticos. Eso sí, aunque las dos protagonistas lo pasaron en grande, ninguna tiene claro aún si se dedicará al periodismo. "Creo que yo quiero ser profesora de Matemáticas, pero si no es así, no me importaría ser locutora", indicó Queipo. "Lo de trabajar en la radio aún no lo sé. Me lo tengo que pensar", agregó, por su parte, Gutiérrez. Ambas sentaron ayer ante los micrófonos a quienes cuentan la actualidad de Gijón. Un encuentro para el recuerdo, por poco habitual, en el pequeño y acogedor estudio del Colegio Pumarín.