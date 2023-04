"Los cuentos ayudan a que los niños aprendan a gestionar sus emociones"

Marisa Fernández, directora del centro de Educación Infantil Sagrada Familia de Corvera, presenta hoy a las 13.00 horas en La Buena Letra su libro "Emociones en el mar", un cuento infantil con marcado carácter pedagógico y que nace como un estímulo a la lectura para los más pequeños, en medio de una sociedad marcada por el uso compulsivo de la tecnología.

–¿Por qué decide escribir este libro después de muchos años en las aulas?

–Siempre me gustó escribir. De vocación era periodista, pero mi padre dijo que a Madrid no iba a ir a estudiar. Hice entonces Magisterio, que me entusiasma tanto o más como el arte de escribir. Pero tenía esa espina clavada. Siempre me gustaron los cuentos, estaba todo el día relatándolos. Me enteré de que había un concurso en una asociación de educadores infantiles. Un concurso de cuentos cortos. Y presenté uno, que se llamaba "Celeste y Telina". Y en ese certamen quedé finalista. Ese resultado me animó mucho y entonces fui a por más. Pensé que podía entonces encontrarle a la escritura un enfoque educativo para el aula.

–¿Y cómo es ese enfoque educativo?

–Los cuentos ayudan mucho al tema de las emociones de los niños. Ayudan a que los críos aprendan a gestionarlas, en especial, todo lo relacionado con la empatía. Los cuentos les permiten percibir que a ellos les puede pasar lo mismo que le ocurre a alguno de los personajes.

–¿Eso es entonces "Emociones en el mar"?

–En buena medida, sí. En el cuento, aparecen cuatro personajes muy diferenciados: el cangrejo Pinzi, la medusa Pelusilla, el caballito de mar Lito y la estrella del cielo que baja al mar Rita. Y se muestran situaciones que pueden ser muy paralelas a lo que le puede pasar en el colegio a cualquier niño. Por ejemplo, el cangrejo pierde la cáscara, es débil y susceptible, y busca cómo protegerse. Y Lito, un caballito de mar muy dicharachero, comparte mucho con sus amigos y le gusta contar historias, pero al encontrar una perla se vuelve egoísta. Son actitudes que, de alguna manera, se pueden dar entre niños.

–¿Qué busca transmitir?

–Que todos los personajes en un momento de su vida tienen una dificultad que logran superar. Se trabajan las emociones y el objetivo es que ayuden a los niños a reconocerlas y a gestionarlas. Que empaticen con los personajes y que vean que las situaciones que les ocurren a ellos también pueden vivirlas en primera persona. Hablamos de sentimientos o de sensaciones como pueden ser el miedo, la tristeza o la alegría.

–¿Qué tienen de especial los cuentos con respecto a otros géneros? ¿Exigen un dominio distinto de la técnica literaria?

–Los cuentos desarrollan mucho la imaginación, en ellos se proyecta todo lo que no tienes en la realidad. Es inviable que un cangrejo hable o que una medusa viva dentro de una burbuja. En los cuentos, puedes imaginar todas aquellas cosas que realmente no existen. Es el animismo, la imaginación o la creatividad. Un cuento es como una hoja en blanco donde puedes poner todo lo que se te ocurra sin ningún límite.

–¿Y a nivel educativo, qué papel tienen o pueden tener?

–Como recoge la LOMLOE, el cuento es una forma de aprendizaje. Es un elemento con el que puedes conducir a los niños a cualquier tema que estás desarrollando en las aulas, como el mar, las flores, la contaminación del agua... por poner unos ejemplos. El cuento les lleva a un espacio desde el que se puede despegar para conseguir otros contenidos.

–¿La lectura se ve amenazada en esta época digital? ¿Quieren leer los niños?

–Las dos cosas tienen que complementarse. Los niños de ahora son nativos digitales. Necesitan ver la imagen. Si el cuento no las tiene, peligra mucho más como un elemento atractivo para ellos. Pero también es una gran oportunidad para fomentar la lectura, para que ellos se hagan adictos a la lectura, porque el cuento engancha. Si su profe les cuenta un cuento y les conoce y sabe dónde tiene que hacer hincapié, habrá avances porque no es lo mismo que ponerlo en la pizarra digital, donde todo es más monótono. Los cuentos en la pizarra digital tienen movimiento, pero la haber una voz sin rostro, sin lenguaje no verbal, cariño o vínculo, atrapan mucho menos. Por eso, en cada casa debería existir ese espacio familiar del cuento cada noche para fomentar la lectura.