Lucía González se queda en el colegio Río Piles

El colegio Río Piles puso ayer el broche de oro a sus jornadas culturales de abril con una visita que se hizo de rogar durante meses por falta de tiempo de la protagonista: la astrofísica Lucía González Cuesta, natural de Pola de Allande. Una ovación del alumnado precedió a una charla informal en la que expresó sus inquietudes y animó a los pequeños a "cumplir sus sueños". "Cuando era como vosotros, miraba las estrellas porque en Allande hay un cielo muy bonito y limpio", afirmó la astrofísica, que realizó su tesis doctoral en Tenerife. Una vez terminada, regresó a Asturias para mantener el anhelado encuentro con los estudiantes del Río Piles.

En cuanto el director del centro, Julio Fernández, propuso a los niños hacer alguna pregunta a Lucía González, las manos se lanzaron al aire. Unos querían saber más sobre agujeros negros o la infinidad del Universo, otros sobre a qué le hubiera gustado dedicarse a la astrofísica de no haberse visto cautivada por los cuerpos celestes. "Lo que más me gusta de mi trabajo es hablar con vosotros y comunicar lo que hacemos", señaló González, a la que no le sorprendió la curiosidad del alumnado. "La astronomía es un tema que suscita mucho interés. A veces hacen preguntas complicadas y nos ponen contra las cuerdas", bromeaba la allandesa, que en el pasado residió en Francia y Alemania.

Todavía quedaba algo por hacer antes de dar por concluida la actividad, la inauguración de la placa en honor a Lucía González en la recepción del centro. Tras situarla en la pared, la invitada declaró que "estaré conectada al colegio para siempre". El diseño es obra de Alicia Viña, alumna de primaria, que trató de representar a la astrofísica "en el espacio, con las estrellas". Viña ya conocía a González, pero no personalmente. "El curso pasado hicimos una videollamada", sostuvo la pequeña, vencedora de un concurso entre el estudiantado para ponerle imagen al vínculo entre el Río Piles y la astrofísica, para la que el momento de colgar el cartel fue "ilusionante".

"Espero que sea un gesto que anime a más niñas y mujeres a dedicarse a la astronomía o a otra rama cualquiera de la ciencia", reivindicó la allandesa, que apuntó que ahora ya tiene "un sitio donde poder hablar con los niños de astronomía y fomentar su interés". En ese sentido, valoró positivamente que en la actualidad se esté desarrollando "un trabajo de visibilización de mujeres científicas" en aras de reflejar su labor a lo largo de la historia. "No tuvimos referentes en estos campos durante mucho tiempo", lamentó.

A la cita, no faltó Eva Ledo, directora general de Personal Docente de Educación, que también se dirigió al alumnado y alabó la posibilidad de que pudieran escuchar en primera persona las experiencias y los conocimientos de Lucía González. Pero su función fue más allá que pronunciar unas palabras, pues Ledo fue la encargada de colocar la placa dedicada a la poetisa Josefa de Jovellanos, fallecida en 1807. Un ejemplo más de la reivindicación femenina en la que está inmerso el colegio. "Es importante poner en valor a figuras que han llegado tan lejos", aseguró la directora general, que ensalzó la faceta humanitaria de la autora gijonesa. "Tenía ese algo dentro de ayudar a los demás", comentó. "A partir de ahora, podréis verla en los pasillos", agregó. Varios alumnos, en representación de las clases, acompañaron a González y Ledo en la instalación de las placas, un acto nada casual, pues el centro había trabajado el curso anterior a numerosas científicas y escritoras, entre ellas las homenajeadas.

Para culminar la jornada, tanto Lucía González como Eva Ledo, guiadas por los niños, realizaron un recorrido por uno de los proyectos educativos en los que está inmiscuido el colegio, el "gambario", iniciativa impulsada en colaboración con el Acuario de Gijón. "Queremos que mucha gente lo conozca", incidió el director Julio Fernández, para el que el día de ayer fue una merecida guinda al "esfuerzo" del alumnado y del profesorado y, también, a sus "ideas chulas".