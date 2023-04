La pérdida de los fondos europeos bloquea la renovación de la flota de Emtusa

El Ayuntamiento de Gijón ya ha puesto en marcha toda su maquinaria para tener listas antes del viernes –fecha límite– las alegaciones con las que revertir la resolución provisional del Ministerio de Transportes que dejó fuera de una convocatoria de ayudas europeas al Ayuntamiento de Gijón por incumplir la condición de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Un argumento que no asume el Consistorio como correcto y por ello el recurso que pretende salvar los 9,4 millones que pedía para mejoras en Emtusa, la plataforma única de Cimadevilla y el corredor peatonal entre la plazuela de San Miguel y el Muro por las calles Ruiz Gómez y Caridad.

No lograr esos dineros europeos afecta al desarrollo de todas estas actuaciones pero es especialmente duro para Emtusa ya que de ellos dependían sus futuras inversiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la renovación de la flota. Representantes de los trabajadores, que incluyeron la exigencia de esa renovación en sus movilizaciones de hace unas semanas, hablan de un desastre más para una empresa "cuyo futuro está en riesgo". De los fondos euros que se pedían para plan "Gijón, hacia una movilidad cero emisiones" algo más de 5,3 millones iban para la Empresa Municipal de Transportes: 4,3 para la electrificación de las cocheras y 1 millón para la compra de cuatro articulados de 18 metros y totalmente eléctricos.

El propio proyecto de presupuestos presentado por Emtusa para este 2023 dejaba claro en sus páginas tanto la total dependencia de las inversiones de la empresa de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como la "situación crítica", se definía, de la flota de articulados con 20 vehículos de los que seis tienen más de 15 años, 2 más de 14 y 8 más de diez. Si el análisis se hace sobre el total de los 83 vehículos, el 40% tiene una antigüedad superior a diez años.

Un informe de la gerencia de Emtusa previo a la pandemia hablaba de una necesidad de compra de ocho autobuses al año. No se cumplió, lo más cerca que se estuvo fue el año pasado con la adquisición de seis. Pero la intención no es solo tener vehículos más modernos sino que esos vehículos sean menos contaminantes y por ello la intención de aprovechar esos fondos europeos para incorporar vehículos 100% eléctricos, lo que suponía adecuar sus cocheras a esa nueva modalidad.

Entre la sorpresa y la indignación encajaban la noticia los trabajadores. "Yo espero de verdad que se resuelva porque si no sería un desastre absoluto para Emtusa que tiene un futuro muy complicado. El problema con la flota ya es tremendo y sin estos autobuses es aún peor", concretaba Sergio Álvarez, presidente del comité de empresa y sindicalista de UGT. "Alguien debe dar urgentemente explicaciones y si esto es reversible. De lo contrario alguien debería conjugar el verbo dimitir. Esto en un desastre para una Emtusa con su futuro en riesgo porque los discursos de apoyo no se concretan en inversiones reales. Una red de autobuses sin autobuses no funciona", sentenciaba ayer Pedro Roldán, representante de Comisiones Obreras. La plantilla exige un plan de renovación de flota plurianual.

Mientras, en la Casa Consistorial se ha movilizado a todos los departamentos para presentar las alegaciones. "No están perdidos del todo, para nada; pero ahora toca hacer las alegaciones. y es en lo que estamos", explicaba ayer Patricia García Zapico, directora general de Innovación y Promoción de Gijón, área desde la que se coordinan todos los proyectos a presentar a convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No solo su área está dedicada a ello. También la Secretaría General, la Asesoría Jurídica. la Intervención Municipal y la Dirección General Económico-Financiera. El reto es que la resolución definitiva, que es la que importa, incorpore las actuaciones de Gijón.

Fuentes municipales hablan de error achacable al Ministerio de Transportes en cuanto el Ayuntamiento había dado respuesta a todos los requerimientos de subsanación de documentación o datos que se les hicieron para esta convocatoria y aseguran que, a día de hoy, el Ayuntamiento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias. Aunque eso no implica que en un momento puntual hubiera podido no estarlo. Presentar certificaciones de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social es una exigencia para recibir cualquier subvención. El Ayuntamiento no tuvo problemas por ello en ninguna de las más de treinta convocatorias de estos fondos europeos a los que se ha presentado con, por ahora, algo más de 37 millones de euros conseguidos.

