Dolor por la muerte de la joven gijonesa de 20 años en el Cerro: una búsqueda desesperada tras una carta denunciando haber sido acosada en el colegio

Conmoción en Gijón por el fallecimiento ayer de una joven de 20 años cuyo cuerpo sin vida fue rescatado por el servicio de bomberos municipal por la mañana en el Cerro de Santa Catalina. La muerte de la chica ha generado un gran impacto en la ciudad, ya que en la madrugada del viernes al sábado se difundió por redes sociales una supuesta carta que escribió de su puño y letra explicando haber sufrido episodios de acoso escolar en el pasado en su antiguo colegio, La Asunción. Este centro envió horas después un comunicado a todas las familias para expresar "su total consternación" por lo sucedido y se puso a disposición de la familia de la exalumna "y si fuera necesario de las autoridades" de cara a investigar el posible caso de bullying sobre la estudiante, que dejó el centro concertado en 2017 para seguir sus estudios en otro lugar. El trágico final de la chica también sumió en la mayor de las tristezas a sus allegados. "Hemos quedado alucinados. Sabíamos que se metían con ella, pero no que el problema fuera tan grande", manifestaron, por su parte, algunas de las amigas de la fallecida.

La voz de alarma se extendió el pasado viernes a última hora de la noche. Varios amigos de la joven alertaron en redes sociales de su desaparición tras haber visto la citada nota publicada en la cuenta de Instagram de la chica. Dicha nota fue posteriormente eliminada de su cuenta. Sus allegados dieron una descripción de la ropa que llevaba en el último momento que la vieron. Llevaba pantalón verde y una parte de arriba de color camel. Algunos salieron a la calle hasta altas horas de la madrugada para ver si daban con ella. No hubo éxito. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Policía Local estaban al tanto de lo sucedido. Ya de noche, se temía el fatal desenlace, que terminó por confirmarse horas después.

Hubo un importante despliegue policial en el paseo de San Lorenzo, en la zona del Rinconín (cerca de la estatua de "La madre del emigrante") desde las ocho de la mañana, por si el cuerpo era localizado en ese lugar. Se encontró al pie del cerro de Santa Catalina después de un rastreo realizado con un vehículo de primera salida de los Bomberos con tres efectivos y la moto de agua de Salvamento, según explicaron fuentes municipales. Eran algo más de las once y media de la mañana. Había en el Cerro también patrullas de la Policía Nacional, de la Local y también efectivos sanitarios. Estos nada pudieron hacer por salvarle la vida. Junto al "Elogio del Horizonte", estaban también algunos de los cercanos a la chica siguiendo de cerca estas labores.

La Asunción emitió, sobre las tres y media de la tarde, el comunicado. Fuentes del centro confirmaron a este periódico que la joven fue alumna hasta el curso 2016-2017, cuando decidió cambiarse a otro. "Tanto la dirección, como la Titularidad y toda la comunidad educativa lamentan profundamente esta pérdida que ha suscitado en todos una enorme tristeza y conmoción", arranca el texto. "Para La Asunción sus alumnos son la prioridad y la buena convivencia y la lucha contra el acoso escolar está entre sus principios fundamentales", añade el escrito difundido por la dirección. "Nos ponemos a disposición de la familia, la comunidad educativa y si fuera necesario de las autoridades", prosigue. "Rogamos respeto para todas las personas que en estos momentos están viviendo un momento difícil", acaba.

El fallecimiento de la joven ha dejado una honda consternación entre sus amigos. "No sabíamos la gravedad de la situación", contó una amiga. "Me parecía una chica muy alegre. Había empezado en el mundo del modelaje. Nunca aparentaba estar mal, ni nada. No sabíamos nada", añadió otra compañera suya. "Sí ves que alguien lo está pasando mal... pero nadie de nosotras sabíamos que fuera tan grave", continúa esta misma chica. "Se sabía que se metían con ella, pero creíamos que eran cosas del colegio, que no era algo tan sumamente grave", aclara.

Barbón y la asociación contra el acoso escolar

A nivel institucional, el presidente del Principado, Adrián Barbón, escribió ayer un breve mensaje en su cuenta de Twitter. "Es terrible. Dolor. Mucho dolor al leer noticias así. Mi más sentido pésame a la familia y a la gente que la quería", reza el mensaje del jefe del Ejecutivo autonómico. Posteriormente, en otro comentario, el líder del Gobierno regional recordó el teléfono contra el acoso escolar (900 018018) y animó a que todos los jóvenes que estén sufriendo un caso así lo pongan en conocimiento de las autoridades.

Mientras, Encarna García, la presidenta de la Asociación contra el acoso escolar, también quiso ponerse a disposición de la familia de la chica y criticó "que no se actúe" desde la Consejería de Educación para abordar situaciones así. También recordó que la sede de esta entidad se encuentra a su vez en la sede del Conseyu de la Mocedad de la ciudad, en la avenida de Manuel Llaneza. Los restos mortales de la joven serán incinerados hoy en el tanatorio de Gijón-Cabueñes a las 19.30 y su funeral en la iglesia del Corazón de María mañana a las 17.00 horas.

