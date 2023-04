"Sin investigación, un jardín botánico se termina transformando en un parque"

Rafael Pérez Lorenzo (Gijón, 1951) asumió la presidencia de la Asociación de Amigos del Botánico meses antes del estallido de la pandemia. Tras ejercer como decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, se jubiló y empezó a dedicarse a una de sus grandes pasiones, la fotografía, que compatibiliza con liderar una entidad que no duda en arrimar el hombro para reivindicar el oasis gijonés, que cumple 20 años.

–Hace unos días, la Asociación organizó una visita al Jardín para conmemorar el aniversario. ¿Cómo fue?

–Fue muy bien, nos sorprendió. Había algunos de la directiva que pensaban que vendría poca gente porque solo se apuntan a actividades como excursiones. Vinieron unas 70 personas, aunque tenemos alrededor de 480 socios. El director del Botánico, Luis Miguel Álvarez, nos dirigió unas palabras y luego hablamos los presidentes que ha tenido la entidad. También dimos un paseo de casi dos horas por el Jardín, pero no nos dio tiempo a verlo todo.

–¿De qué forma coopera la asociación con el Botánico?

–Ayudamos en lo que nos piden. Cuando empecé, había un problema con una planta oportunista que se estaba extendiendo de manera desproporcionada. Entonces, hicimos un equipo que venía todas las semanas a limpiar. También colaboramos con lo que llamamos "fenológico", el estudio de las plantas para ver cómo están siendo afectadas por circunstancias medioambientales, como el calentamiento global. Analizamos el crecimiento y eso se pasa a una base de datos europea.

–¿Qué supuso para la ciudad su inauguración en 2003?

–Fue una fecha muy importante, un gran avance. No hay ningún jardín botánico en el norte de España, salvo algún recinto más pequeño que este. Significó poner la ciudad en el mapa de los jardines botánicos y de la atención a la naturaleza, rompiendo la inercia de una escasa atención.

–La concejala Dulce Gallego lo catalogó entonces como "la esmeralda verde los gijoneses".

–Ella trabajó mucho y en aquella época estaba un poco al frente y apoyando desde el Ayuntamiento. Muchos veían como algo imposible llevar adelante el proyecto.

–¿Qué momento destacaría de estas dos décadas de vida?

–La ampliación en terrenos con la inauguración del bioma boreal americano, el Itinerario Atlántico, es uno de los más relevantes. También la creación del laberinto, aunque eso es más un divertimento para los niños. Sobre todo, el fuerte impulso que se le dio inicialmente en los aspectos de investigación. La relación con la Universidad de Oviedo en un principio fue muy intensa, ahora lo es menos. Quizás el propio mantenimiento conduce a que no haya tantas actividades científicas.

–¿Cómo ha sido la evolución del espacio a lo largo del tiempo?

–Con altibajos. Por ejemplo, toda la época de la pandemia fue complicada, pues en muchos momentos hubo que cerrar el Jardín. Y cuando coincidían lluvias muy fuertes, algunas cosas se estropearon. No obstante, globalmente la he visto muy bien. Ha ido avanzando poquito a poquito, pero el problema es el personal. Para un espacio tan grande, se queda escaso. Hay momentos en los que el Jardín está perfecto y otros en los que no se atiende tan bien por falta de capacidad. Uno de los principales déficits es el pequeño presupuesto, pero aun así se hacen muchas cosas y el mantenimiento ha sido bueno.

–Salvo en períodos veraniegos, la mayoría de los visitantes son de Gijón. ¿Qué indica eso?

–Que es una joya para nosotros, pero que debemos hacer un esfuerzo muchísimo mayor para promocionarlo y para así atraer a más gente del resto de la región. Se podrían organizar excursiones desde puntos más alejados, de Luarca, de Ribadesella, etcétera. De Ribadesella pocos vienen porque queda bastante lejos. Extenderlo a la sociedad asturiana es una de las tareas fundamentales a abordar en adelante.

–Y después, ¿a por el resto de España?

–Por supuesto, pero primero tenemos que atraer a los asturianos para luego seguir expandiéndonos. Este jardín es mayor que el de Madrid y es uno de los que más diversidad tiene, más tamaño y capacidad de organizar actividades, que están muy bien.

–¿Cree que la labor divulgativa y educativa es clave para explicar el éxito del Botánico?

–Sí, por supuesto. Reyes Álvarez Vergel es la encargada de todo este tipo de actividades y hace un gran trabajo. Muchas de estas conferencias que se están dando en el Antiguo Instituto o en la Escuela de Comercio están dedicadas a conocer diferentes aspectos del Botánico.

–Carlos Manuel Pérez, director del Jardín Botánico Nacional de Cuba, aseguró en este periódico que "vale la pena retomar el proyecto del bioma tropical caribeño en Gijón". ¿Está de acuerdo con él?

–Sé muy poco de este bioma. Desde que empecé como presidente tampoco se le ha dado una mayor importancia, pero probablemente tendría que ir unido a la creación de otro espacio.

–¿Cómo debería el Botánico colaborar con otros espacios similares, como el de La Habana precisamente?

–Normalmente, las colaboraciones surgen de relaciones que se crean entre los propios investigadores. Las estancias allí, las estancias aquí... y el hecho de decidir que algunas plantas puedan ser aclimatadas en distintos sitios. Al final, los investigadores son quienes conocen mejor las características del terreno, del tiempo que necesitan las plantas para desarrollarse, etcétera. Para ello, hay que establecer vínculos mayores de colaboración entre La Habana y nosotros, incluso tirando de otros personajes como Carlos Magdalena, que trabaja en "Kew Gardens". Ya ha dado aquí algunas conferencias y esperamos que este verano pueda volver.

–¿Por dónde debe pasar el futuro a corto o medio plazo del Botánico gijonés?

–Incorporar la zona más allá del bioma boreal americano sería lo más urgente. Es una zona en barbecho que se puede utilizar. En definitiva, habría que aprovechar más los espacios, aunque haya 19 hectáreas visitables.

–A nivel de flora, ¿hay margen de mejora?

–No lo sé. Siempre se pueden incorporar más, pero la verdad es que está bastante lleno (ríe). Tendría que ser creando más espacios.

–Se avecinan las elecciones municipales. ¿Qué petición tiene para la nueva Corporación?

–Que potencie la investigación. No digo que no se esté haciendo, pero es que sin investigación un jardín botánico se transforma en un parque y parques tenemos muchos en Gijón. En ese ámbito habría que poner más peso.