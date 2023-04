Un mago al timón del Club de Regatas

Sería lógico empezar estas líneas sobre José María Landa Riera, el único candidato a presidir el Real Club Astur de Regatas, con una metáfora náutica. Sin embargo, lo más llamativo de este gijonés nacido en Madrid "por accidente", como él mismo siempre se encarga de remarcar, es que está tocado por una varita. Y no por una cuestión de suerte, sino en la acepción más literal de la expresión porque uno de los detalles más llamativos de Chema, como muchos le conocen, es que es mago y que durante algún tiempo hizo sus trucos bajo el sobrenombre de "Santini". Aficionado al deporte, sportinguista acérrimo aunque también seguidor del Real Madrid, el que hasta ahora ha sido tesorero de la emblemática entidad afronta con una tremenda ilusión ponerse al frente del timón (la referencia marítima era inevitable) de un colectivo al que quiere desde que tiene uso de razón.

Nacido en 1972, lo primero que hay que decir de Landa Riera es que es una persona que siempre está dispuesta a ayudar. Es también disciplinado y exhaustivo. Cualquier otra persona en su lugar en estos momentos ya asumiría el cargo que, con toda seguridad, tomará el próximo 22 de mayo. Sin embargo, él se afana en recordar que, hasta que no reúna un diez por ciento de los avales de los socios (algo que se da por hecho), no puede cantar victoria. No hay que entender esta actitud vital suya como perfeccionismo. No es, como se dice coloquialmente, un "tiquismiquis". Al contrario. Sus más cercanos, los que más le estiman, dicen que es metódico, sí. Pero, sobre todo, próxima, tratable y muy amigo de sus muchos amigos.

Hijo de Fernando González Landa, quien fuera presidente del Club de Regatas entre 1999 hasta 2011 (cuando le sucedió Alfredo Alegría, que es a quien relevará Landa Riera) y de Esther Riera, una de las hijas de Maximino Riera, fundador de la láctea gijonesa Lagisa, el futuro máximo responsable del club con sedes en la avenida de La Salle y la calle Corrida es una persona muy familiar. Para muestra la foto que tiene puesta en su perfil de Whatsapp, que es la misma que tiene su mujer, Victoria Riera, quien trabaja en Ikea Diseña. En ella se ve al matrimonio con sus dos hijos. La mayor se llama Victoria y estudia Medicina en Bilbao; y el pequeño, Fernando y alumno de segundo de Bachillerato en el colegio La Inmaculada. Aunque lo de pequeño es un decir porque mide casi 1,95 metros. Un poco más que su padre, que está en el 1,89. Una altura, por cierto, que le vino de perillas en su etapa de jugador de baloncesto en La Inmaculada, también su colegio. Es el mayor de cuatro hermanas, dos de ellas, gemelas.

Aficionado al deporte, uno de sus mayores orgulloso es tener la insignia que le acredita como socio del Sporting durante 50 años. Lo es desde que nació porque cumplirá 51 el 31 de mayo. Desde hace un tiempo, le ha dado por correr. Bueno, por correr y correr y correr porque ha completado nada más y nada menos que once maratones. Entre ellas, las seis más importantes (Nueva York, Berlín, Bostón, Chicago, Tokio y Londres). Es de los pocos asturianos de los que se tienen noticias de tan compleja hazaña. Suele ir a estos viajes con su familia y amigos, pero en sus trotes por la ciudad tiene un compañero inseparable. Se trata de "Zar", un perro de raza braco que le regaló hace cosa de un año precisamente su esposa.

El tema de la magia es una cosa que ahora mismo tiene abandonada por cuestiones de tiempo. Es director de Veolia en Asturias. Si bien, en sus tiempos más mozos llegó a sacarse unos ahorrillos haciendo espectáculos en cumpleaños y en alguna boda. Tenía un compañero y se hacían llamar los hermanos "Santini", aunque al final terminó su carrera en solitario. En cuanto a otras aficiones, se puede desvelar que su película favorita es "El Golpe" (como para no con Robert Redford y Paul Newman en su máximo esplendor) mientras que su serie predilecta son las andanzas del bueno (o mejor dicho del malo) de Walter White, el protagonista de "Breaking Bad". Su mayor ídolo tiene que ver con el baloncesto. Es el mítico alero de los Celtics de la NBA, Larry Bird.

Centrándose en las que serán sus futuras obligaciones en el Club de Regatas, José María Landa Riera se marca el reto de seguir con la senda de éxitos de los últimos años. Sabe que el club está en un buen momento en lo económico, lo social y lo deportivo. También quiere mantener un buen ritmo de inversiones para seguir modernizando una de las entidades más señeras de la ciudad. ¿Cómo lo hará? Bueno, un buen mago nunca revela sus trucos, pero está claro que la fórmula la tiene clara porque él, ha estado en la directiva durante los últimos doce años. Con lo cual, la buena salud del Club de Regatas también es cosa suya.