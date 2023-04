Rosas y tablas en San Lorenzo por Álvaro Naves

Tenía que ser en el mar, su hábitat natural, donde disfrutaba de su pasión por coger olas sobre su tabla. En San Lorenzo, dibujando un círculo en pleno Cantábrico a la altura de la escalera 13, los amigos de Álvaro Naves González (Gijón, 1992) le brindaron ayer un emotivo homenaje aplaudiendo y batiendo las aguas sobre sus tablas y con rosas. Era la forma de "sentir" a su amigo, fallecido hace tan solo unos días en un accidente de moto en Sri Lanka, país en el que se encontraba precisamente dando clases de surf por unos meses.

Familiares y amigos, en total un centenar de personas, hicieron el recorrido que él realizaba habitualmente cuando cruzaba por la avenida de Rufo García Rendueles desde su casa surfera, Skoolsurf, donde trabajaba como monitor. "No va a estar más físicamente, pero siempre estará en nuestros corazones y presente en la escuela. Este homenaje es para que Naves siempre esté en el recuerdo y que su familia sepa que estamos con ellos. Hoy queremos sentir la fuerza de un tío trabajador que fue un ejemplo de vida", ensalzó el director del centro, Daniel Aznar. Ya realizados los trámites para repatriar el cuerpo, está previsto que llegue al tanatorio de Gijón el próximo jueves. El viernes, a la una de la tarde, se celebrará el funeral en la iglesia de La Asunción.

Aznar fue el encargado de tomar la palabra en el emotivo homenaje en nombre de sus amigos más cercanos, demasiado emocionados para hablar sobre la pérdida "de una buena persona y un tío con mucha autocrítica, con el que podías hablar lo que fuera". Todos escucharon en círculo en el arenal, rodeando su tabla de surf, sobre la que reposaba una rosa y dos claveles, con una licra a cada lado con el nombre de Naves. "Ayudaba en todo lo que podía en la escuela. Nunca decía que no a mover un horario o lo que hiciera falta. Lo hacía por disfrutar, no por trabajar", aseguró. Su vínculo con la escuela para la que tantas veces se enfundó el traje de neopreno comenzó en una pequeña fiesta en casa de su amigo Rober. "Ahí estrechamos lazos a través del surf. Él era feliz haciendo lo que le gustaba. Allá donde esté, seguirá transmitiéndonos las mejores vibraciones.", continuó.

El homenaje traspasó el surf hacia los otros muchos deportes que practicó Naves a lo largo de su vida. Acudieron amigos de la infancia y compañeros de sus equipos de fútbol y rugby. Algunos incluso llegados desde Madrid y Canarias exclusivamente para el homenaje. "Parecía medio despistado. De golpe, aparecía solo en un bar. Pero era porque tenía amigos en cualquier parte. Y era muy discreto. Hasta el punto de que no sabía hasta hace nada que era un gran futbolista", confesaba Aznar. Muchos de los presentes sí que lo sabían. Fueron muchas horas de entrenamientos y partidos en el TSK Roces, donde militó en el fútbol base. Destacó como un defensa central "rápido y expeditivo". Y luego dio el salto a Tercera División en el Lealtad de Villaviciosa para después militar en el Llano 2000, Real Avilés B, Mosconia y Luarca. A otra pelota, esta vez ovalada, también le dedicó tardes y tardes. "No sé de dónde sacaba el tiempo para el rugby", bromeaba Aznar. Precisamente el Cowper de Oviedo y el All Rugby de Llanera, clubes donde jugó, le rindieron un homenaje el pasado fin de semana en La Morgal.

Finalizado el discurso, su compañero Alberto González fue el encargado de entregar una licra de Naves enmarcada a sus padres, José Naves y Nevada González, y su hermano Ismael. Con los sentimientos a flor de piel, se fundieron en un abrazo y este último se enfundó otra licra de su hermano, Álvaro, para adentrarse en el agua. "Estamos emocionados. No hace falta añadir nada más a lo que hoy se ha vivido. Se fue estando donde quería estar", agradecieron. Todos los surfistas, entre ellos la internacional Lucía Martiño, se adentraron en el Cantábrico, mientras que decenas de personas observaban el círculo que formaron en el agua desde el arenal y el Muro, entre ellos familiares de Joel Rionda, el gijonés que hace un año perdió la vida también en Sri Lanka en otro accidente de moto. De vuelta al agua, todos aplaudieron y chapotearon con fuerza sobre la tabla. Era la forma de "reencontrarse" con su querido amigo.