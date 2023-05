De aula en aula: El López y Vicuña, cantera de la radio

De unos años para acá la radio se ha colado en varios colegios gijoneses, pero en el López y Vicuña son los únicos que, además de tener micrófonos y mesa de control, tienen cafetera, una sala para recibir a los invitados con sofás cómodos, fotografías de los entrevistados enmarcadas en las paredes y las paredes coloreadas de naranja cálido para hacer que todo el que entre se sienta lo más a gusto posible. Y eso es porque en el centro de la avenida de La Costa no hacen solo un programa de radio, sino que su gran proyecto es la gestión integral de un medio de comunicación en todas sus facetas. Desde la producción del programa, los perfiles profesionales, la técnica y la gestión emocional para atender a los que acuden a la emisora a abrirse a las ondas. Ondas digitales, eso sí, porque sus programas se emiten en directo todos los jueves en su web. Y todo ello gestionado por los propios alumnos, con la ayuda de Javier Bueno, profesor de didáctica y metodología en el López y Vicuña. "La emisora es de todos. Y entre todos la tenemos que cuidar", destaca.

La idea del López y Vicuña no es hacer tan solo un día a la semana un programa de una hora. Se trata de aprender cómo se lleva una empresa, en este caso, un medio de comunicación. El proyecto se enmarca dentro del programa de Educación Emprendedora. Bueno, que hace las veces de conductor, otras de técnico, y otras las dos a la vez, señala que la intención no es que de mayores los jóvenes trabajen en la radio, sino que adquieran responsabilidad en su trabajo. "Buscamos que adquieran todas esas habilidades y que luego las vayan aplicando de forma transversal", resalta. Bueno deja claro en todo momento que los grandes protagonistas son los alumnos. Que ellos se encargan prácticamente de todo y que tienen libertad para decidir que se hace. Esto es así porque Bueno entiende la libertad como la entendió en su día el psicólogo Viktor Frankl, es decir, como el reverso de la responsabilidad.

La emisora del López y Vicuña se llama "Radio al cuadrado". Es un juego de palabras por la fórmula geométrica. Llevan con ella ya cerca de cuatros años y poco a poco han ido mejorando. Sus programas suelen ser de lo más variados. Aitor Rey es un alumno de primero de la ESO algo tímido de buenas a primeras. Aunque es joven, es un verdadero experto en videojuegos. Cuando suenan las señales horarias se transforma y a medida que avanza el programa se nota más suelto y aporta sabios consejos sobre consolas. "Al principio tienes miedo de fallar, pero poco a poco se te va quitando y puedes hablar con normalidad", explica. Mientras, Sonia Antuña tiene 20 años, es alumna del ciclo de Educación Infantil, y fue su padre el que le metió el gusanillo de la radio. "Lo mejor es que muchas veces me he ido a casa sabiendo algo nuevo gracias a lo que decían mis compañeros", cuenta. A ella le pasó al principio una cosa muy de radio. Que al escuchar su voz por el micrófono no le parecía que fuera la suya. Marcos Miguelez, de la misma edad y titulación que Antuña, aún no tiene definida su sección, pero aporta cuando se habla de videojuegos y de series. "Me quedo de todo esto con el entorno que hemos formado y con lo que aprendes", se sincera.

La emisora del López y Vicuña ya es una veterana de la radio escolar. Y tuvo un importante crecimiento durante el primer confinamiento de la pandemia cuando logran picos de hasta mil oyentes. Ahora, tienen algo menos, pero saben la mejor lección y es que cuando hay alguien que escucha al otro lado la radio siempre merece la pena. "Aunque solo tuvieran un oyente lo seguiríamos haciendo", asegura Javier Bueno. Pura magia radiofónica.