¿Copia o inspiración? La idea de poner unas gradas en la cuesta del Cholo trae la polémica

¿Copia? ¿inspiración? ¿Coincidencia? La propuesta de la candidata forista a la Alcaldía, Carmen Moriyón, de construir una grada en la cuesta del Cholo, en Cimadevilla, se llevó ayer más de un tirón de orejas por su falta de originalidad. No cayó en saco roto la similitud de la propuesta de Foro con la que se incluía en el proyecto "Foment-on", ganador del concurso de ideas que para la rehabilitación de la franja costera local desde Cimadevilla a El Natahoyo puso en marcha el Ayuntamiento de Gijón en 2021. El plan de Fomento-Poniente.

"Foro vende como "novedosa" una propuesta que copia de un concurso público convocado por la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad", era el mensaje de Javier Suárez Llana, el candidato de IU a la Alcaldía y actual asesor en el grupo municipal del partido cuyo edil Aurelio Martín es el responsable de esa concejalía. No está en ninguna candidatura el actual edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo pero en sus redes también echó mano de la memoria . Junto a una imagen de la propuesta de "Foment-on" el edil escribió un "Foro, en su habitual trilerismo político, lo vende como una idea suya original. Personalmente no me gusta. Creo que hay sitios que deben conservarse tal cual, porque su fisionomía forma parte de su encanto. Pero lo que menos me gusta es que algunos copien o se apropien de ideas sin decirlo..."

Desde el PSOE fue César González quien en las redes destacó que "resulta que la novedosa propuesta de Carmen Moriyón para la cuesta del Cholo no es tan novedosa. Es una copia del proyecto ganador del concurso para la reforma del paseo de Fomento".

La propuesta firmada por los arquitectos Antonio del Amo, Nuria Martín y Carmen Inclán incluía una grada en la cuesta del Cholo "para cholear" junto a un plan para reverdecer la zona de Poniente y dejar en un solo carril de circulación la calle de Rodríguez San Pedro. Toda la operación tenía un coste de 7,6 millones. Manuel Cañete, presidente de la Federación Vecinal y miembro de aquel jurado, también mostraba ayer su sorpresa porque Foro no hubiera hecho mención a la idea ganadora del concurso. "Decir que hacen suyo el proyecto me parecería lo correcto, por respeto a quien ganó y quienes hicieron la valoración", explicaba con ánimo constructivo y desde la reivindicación de una reflexión global sobre lo que hacer en ese entorno.

En este contexto Foro sacó pecho de su iniciativa a través de su actual portavoz municipal y número dos de la candidatura, Jesús Martínez Salvador: "Es realmente un halago que las críticas hacia nuestra propuesta para la Cuesta del Cholo pasen únicamente por decir que se parece al proyecto que ganó un concurso de ideas para la zona en 2021. Proyecto que, por cierto, el PSOE dejó metido en un cajón y que gracias a Foro vuelve a estar de actualidad". Rematando con "no hace falta un concurso de ideas, cualquiera que haya sido usuario de la Cuesta del Cholo lo ha pensado. Parece que algunos partidos no han entendido que Gijón necesita consenso y responsabilidad, no partidismos"