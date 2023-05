Los números 2 y 3 de la lista municipal de Ciudadanos, Ángel López y Juan Arribas, visitaron la parroquia de Castiello de Bernueces para mantener un encuentro con los vecinos y escuchar sus preocupaciones. Entre ellas despuntó la falta de líneas de Emtusa en contraposición con otras parroquias, ante lo que Ciudadanos ha manifestado que debe terminar el "agravio comparativo" a este respecto. "Cuando seamos decisivos en el próximo gobierno municipal contaremos con la ciudadanía para elaborar un nuevo mapa que no se olvide de zonas como Castiello de Bernueces, Santurio, Caldones, etc.", aseguraron los representantes de Ciudadanos, que afirmaron que la zona debería contar con al menos una línea de bus que cubra no solo a los vecinos sino también a los colegios, residencias de mayores e instalaciones deportivas.

Los candidatos remarcaron que los residentes en la zona rural deben gozar de los mismos derechos que los del entorno urbano . Durante la reunión, los vecinos también solicitaron la eliminación de trabas burocráticas, las mejoras y facilidades en fibra óptica, soluciones para el problema de los jabalíes y una alternativa para los "stop" que relegan a quienes van desde Castiello hasta el centro de la ciudad. Ángel López y Juan Arribas también se reunieron con miembros de Plataforma Antirrobos de la zona rural , en Castiello de Bernueces, donde han calificado de "vergüenza" la demora en "la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos" y en establecer una "mayor presencia policial" para disuadir a los asaltantes. "La burocracia no puede estar por encima de la seguridad de los vecinos", manifestaron los candidatos, que instaron a la administración a tomar medidas para atajar la oleada de robos que ha asolado durante los últimos meses al entorno rural gijonés, siendo Castiello una de las principales parroquias afectadas. "Es una reivindicación que no tienen discusión ninguna", subrayó Juan Arribas.