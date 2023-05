"La gestión municipal de estos cuatro años ha sido para olvidar, se impuso la ideología"

Juan Carlos Ablanedo (Mieres, 1963) necesita pocas presentaciones. Histórico portero del Sporting entre 1984 y 1999 e internacional con la selección española, acaba de dar su mayor salto en política con el Partido Popular, al que se afilió hace 20 años. Ocupa el número 14 en la lista de Ángela Pumariega a la Alcaldía de Gijón, un puesto que marca la mayoría absoluta. Todo una declaración de intenciones simbólica para expresar que el PP va a por todas el 28 de mayo. Acostumbrado a tratar con los medios, concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista política.

–¿La precampaña es como una pretemporada?

–Es una pretemporada distinta a las habituales. La afronto con mucha ilusión. Soy afiliado del PP desde 20 años. Ahora, me han propuesto formar parte de la lista. Me lo pensé y no encontré ningún motivo para no estar. Era el momento de implicarme más en el proyecto e intentar que, después de las elecciones y si los ciudadanos lo ven oportuno, Ángela Pumariega sea la alcaldesa de Gijón.

–El PP apuesta por el deporte.

–Queremos convertir a Gijón en la capital deportiva del norte de España, así que es una de las medidas centrales, sí. Consideramos que el deporte es muy importante para la salud física y mental, pero también para la economía y el empleo. Trataremos de traer el mayor número posible de eventos deportivos. Gijón ya es una ciudad deportiva, pero queremos darle una mayor proyección.

–¿Y en términos generales, cómo es el proyecto del PP?

–Nuestro proyecto es realista y tangible, fuera de propuestas irrealizables o utopías. Hay un equipo de personas que, por su trayectoria profesional al margen de la política, son honradas, trabajadoras y responsables. Pueden realizar con brillantez todo el programa. Tienen la ambición, la ilusión y el valor para afrontar este proyecto tan importante para los gijoneses. Porque es un momento importante para la ciudad.

–¿Cómo valora la gestión municipal del PSOE?

–La gestión municipal es complicada, pero la de estos cuatro años ha sido para olvidar. Lo mejor es que se puede producir un cambio tras las elecciones. Estos cuatro años no hubo debate, ni consenso. Se ha impuesto demasiada ideología en todas las decisiones y los gijoneses no han estado en el centro del debate sino que hubo otras cuestiones de ideología por delante. Los ciudadanos de a pie hemos salido perjudicados.

–Floro, como usted, viene de fuera de la política.

–Le tengo el máximo respeto por la gran labor que ha realizado con los más desfavorecidos. Pero desconozco su programa porque no lo dan a conocer.

–¿Carmen Moriyón es la aliada natural del PP?

–El PP sale a ganar las elecciones y a a gobernar en solitario para llevar a término el programa. Todo depende de lo que digan los gijoneses. Después, ya valoraremos. Como en el fútbol, el 28 de mayo es una gran final. El PP mira a su propio equipo. Lo importante es que los ciudadanos puedan conocer en su totalidad nuestro porgrama. Si hacemos bien las cosas, tenemos muchas posibilidades de gobernar. Lógicamente, miras de reojo lo que hacen los demás, cómo juega el contrario, pero tenemos argumentos suficientes. El programa se elaboró en base a consultas con los ciudadanos en los equipos de barrio estos dos últimos años.

–Sí, pero viendo las encuestas los números son los números.

–Veremos después de las elecciones. Confiamos en sacar los votos suficientes para llevar a término más de 300 medidas muy trabajadas y realistas.

–¿El deporte tiene trasvase a la política? Ángela Pumariega también fue deportista de élite.

–Sí. Y además sería bueno que muchos de los valores del deporte llegaran a la política. Que Ángela Pumariega fuera la próxima alcaldesa sería buenísimo para la política municipal. El deporte tiene valores no solo traspasables a la empresa, cosa que sucede a menudo, sino también a la política. En deporte, se trabaja en equipo, hay dificultades... pero se busca el bien común. Poner todo en favor del grupo, del equipo.

–¿Qué tal ve al Grupo Orlegi al frente del Sporting?

–El fútbol ha cambiado mucho y el que yo conocí, más. Los clubes ahora son grandes empresas con estructuras muy grandes que buscan rentabilizar las inversiones. Hay nuevas formas de trabajar. Los nuevos propietarios tienen ideas muy claras de lo que quieren y las están implementando. Estoy seguro de que para el Sporting todo va ir muy bien.

–Si el PP está en el gobierno local, ¿cómo será la relación con el Sporting?

–La relación entre el Ayuntamiento y el Sporting tiene que ser de máximo respeto porque el club es una empresa, una sociedad deportiva, que da muchas satisfacciones a los gijoneses. Lo que es bueno para el Sporting es bueno para el Ayuntamiento.

–¿Cuál debe ser la postura municipal ante la remodelación de El Molinón para el Mundial?

–Hay que asumir una situación realista. El Ayuntamiento, desde el punto de vista de este tipo de inversiones, debe optar a todas las que pueda. Que Gijón sea una ciudad con el deporte como referencia es muy importante. En ese sentido, el Sporting es una empresa, una sociedad deportiva, que da mucho valor a la ciudad. Hay que tener la máxima coordinación, la máxima ayuda y el máximo respeto dentro de las posibilidades municipales.

–¿Y Mareo?

–Mareo es muy importante para el Sporting. Es su filosofía, su identidad. Da mucho valor a la ciudad. Se debe trabajar conjuntamente.