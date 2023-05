La fórmula era muy sencilla ayer en Perchera. A la celebración de sus fiestas se sumaba el buen tiempo y, siendo domingo, por qué no pasarse a disfrutar en compañía con familiares, amigos y vecinos. Al menos, eso pensaron decenas de gijoneses que aprovecharon la hora del vermú para exprimir al máximo la cita en el barrio, que marca el comienzo en el calendario de festejos de esta índole en la ciudad. "¡Que suene fuerte!", era el grito que retumbaba desde el escenario, donde el "Grupo Moriarty" fue el encargado de aportar el toque musical a la fiesta.

"Con unos ‘culines’ y un poco de música, a disfrutar", comentaba Andrea García, que asistió al encuentro, desarrollado junto al pabellón de Perchera, con Silvia González, una asidua participante de los festejos. "Había venido otros años y este vine ayer, vengo hoy... Así aprovechamos que esta zona está algo muerta los domingos", señaló González, que también reparó en que se podría buscar otro emplazamiento para mejorar la calidad de la fiesta. "Lo veo todo muy compactado. En otro sitio podría haber más escenario o más pista", explicó la vecinda del barrio. No obstante, ayer no había excusas. Lo importante era pasarlo en grande independientemente de las circunstancias.

Para Andrea García, los festejos de barrio tienen un aura especial que los distingue de otras celebraciones. "Consigue juntar a mucha gente y puedes verte con vecinos del día a día pero en un ambiente diferente. Y sin tanto jaleo como puede haber en la zona de Fomento, por ejemplo. La verdad es que se agradece", subrayó García, que antes residía en Roces, y que aguarda con impaciencia el goteo de fiestas que trae el verano. "Que salga ya el cartel oficial y a rodar", deseó.

La pequeña Lucía Ruiz, de apenas catorce meses, tampoco se perdió la sesión vermú. En su silla saciaba el apetito. Su padre, Miguel Ángel Ruiz, iba ataviado adecuadamente para la ocasión, con unas gafas de sol que daban buena cuenta del agradable día que imperaba en Gijón en la jornada dominical. "Toca el ‘Grupo Moriarty’, que son amigos nuestros, así que vinimos a pasar el día y a comer por aquí cerca", afirmó Ruiz, que echaba de menos estas amenas jornadas de convivencia llenas de buen rollo y música. "Ya era hora. Perchera es el primer barrio en fiestas y luego ya vienen todas en carrerrilla", indicó. Para él, el atractivo de estos festejos no tienen demasiado misterio. "Se trata de disfrutar el día, con los pequeños, con los grandes, con todos", sostuvo.

Ninguna de estas actividades sería posible sin el gran impulso de la asociación "Barullu", organizadora de la cita y que se vuelca en "dar vida" el barrio en la medida que pueda, como reconoció ayer Vicente Barandiarán, secretario de la entidad. "Buscamos que el barrio funcione y, sobre todo, que la gente disfrute", resaltó Barandiarán, muy satisfecho con el ambiente vivido. "Están yendo muy bien las fiestas, la gente responde, no hay quejas.. Todo el mundo está encantado", aseguró el secretario de "Barullu", que reclamó un mayor apoyo del Ayuntamiento para que Perchera siga sonando durante los festejos venideros. "Solo pedimos más facilidades en el servicio, no queremos pelearnos porque esto no es nada lucrativo. Además nos llevamos muy bien con ellos", aseveró.

Bajo una carpa que servía de protección ante el calor y hacía más acogedor el ambiente, vecinos de la zona y también de otros barrios de la ciudad tomaron algo entre los ritmos del "Grupo Moriarty". La sidra triunfaba entre los adultos, los refrescos entre los niños. Durante la noche, el "Grupo Límite" animó el cotarro en la antesala de una jornada, la de hoy, que supondrán el cierre de los festejos. Eso sí, una clausura por todo lo alto, pues es el día grande de la programación con juegos infantiles, karaoke, comida en la calle y música brindada por el "Grupo Da Silva", que pondrá el broche de oro a las primeras fiestas de barrio de la temporada local.