El gran tropezón europeo de Gijón

Esa tasa impagada de 5.300 euros que acaba de dejar a Gijón fuera de una convocatoria de ayudas europeas donde pedía 9,4 millones para cinco actuaciones que movilizarían un total de 13,2 millones en la ciudad es, por ahora, el único gran traspié que ha sufrido el gobierno municipal de Ana González en su estrategia de aprovechar la oportunidad que trajo la pandemia en forma de fondos Next Generation para acelerar algunos proyectos de ciudad, que ya estaban en mente pero que con los recursos estrictamente municipales se iban a dilatar en el calendario de su ejecución. El problema no ha sido tanto no haber logrado la aprobación del proyecto, algo en lo que ya había experiencia, como el negativo impacto para la imagen y la gestión municipal de que un error haya generado que ni siquiera se admitiese la propuesta gijonesa. Que no era precisamente una propuesta menor. Ni en lo cuantitativo, ni en lo cualitativo.

Hasta llegar aquí, la cosecha no iba mal con algo más de unos 37,2 millones recaudados. La cifra más alta de todos los municipios asturianos. Esos algo más de 37 millones son la aportación europea ya comprometida en convocatorias ya resueltas y a las que el Ayuntamiento presentó actuaciones por una cuantía presupuestaria total –incluida la parte municipal que completa la operativa– de algo más de 78 millones. Así ese casi 50% que garantiza Europa supone que en Gijón se van a mover muchos millones en obras en los próximos años. Si a esa cifra le sumamos las convocatorias del año pasado aún pendientes de resolución serían proyectos locales por 81 millones. Pero al sumar al cómputo los proyectos presentados en las últimas semanas el montante de todas las actuaciones que Gijón ha querido dinamizar apoyándose en los dineros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supera la simbólica cifra de los 100 millones de euros. Y solo estamos hablando de proyectos directamente impulsados por el Ayuntamiento. Hay otros recursos europeos que llegan a Gijón a través de las ayudas que se dan directamente a particulares o empresas o que siendo del Principado, el Principado invertirá en territorio gijonés. Desde el intercambiador de El Humedal y el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal al proyecto residencial de Peritos o el arreglo de un bloque de viviendas sociales en Contrueces. El fiasco de los fondos europeos en Gijón: "Esperamos dimisiones", dice la oposición por el impago que hizo perder 9,4 millones Curiosamente la convocatoria de ayudas a zonas de bajas emisiones y movilidad del Ministerio de Transportes donde Gijón se acaba de llevar el varapalo fue, en su primera edición, donde el Ayuntamiento se llevó la primera alegría con 7 millones concedidos para ese plan de 9,3 millones que ahora mismo está en plena ebullición con las obras de los carriles bus y la ecomanzana de La Calzada, como futura zona de bajas emisiones. En aquella convocatoria Gijón había presentado un proyecto de movilidad accesible para Cimadevilla que quedó en la lista de reserva con muy buena puntuación. Allí ya se incluía ese anillo perimetral en plataforma única para organizar el tráfico en el barrio Alto que volvía a solicitarse en la fallida convocatoria actual. Aunque el grueso del dinero que ahora se ha perdido –salvo milagro vía alegación o recurso judicial– iba a Emtusa, con la intención de comprar cuatro coches eléctricos y electrificar las cocheras. Para una Emtusa en momentos económicos bajos los fondos europeos son, y se esperaba que pudieran seguir siendo, su vía de inversión. De hecho, las actuaciones de mejora que ahora tiene en marcha la empresa de autobuses se financian gracias al proyecto "Ciudades conectadas", que Gijón comparte con Valladolid, Valencia, Vitoria, Logroño y Fuenlabrada, con algo más de dos millones por ciudad. Los fondos PRTR también son la base –con unas aportaciones de, respectivamente, 2,8 y 2,5 millones–, de dos proyectos de transformación medioambiental tan importantes como la renaturalización del río Piles y el programa "Gijón Ecorresiliente" en Viesques, Moreda y La Calzada, que sin el empujón de Europa tendrían que esperar para hacerse realidad. Proyectos que se enmarcan en una propuesta global de renaturalización urbana que tiene la ciudad. Al igual que los anteriores se vinculan a una estrategia de movilidad sostenible que, aunque polémica, viene impuesta por Europa. El dinero de Europa también le va a servir al Ayuntamiento de Gijón para rehabilitar edificios. Dos vías. Por un lado, están las ya veteranas y conocidas reformas de los barrios degradados de Inuesa, Portuarios, Monteana y la Sindical de Contrueces a los que el Principado acaba de conceder 6,59 millones, que serán todo un alivio para el bolsillo municipal que podrá dedicar ese dinero a otras actuaciones. También una convocatoria europea gestionada por la comunidad autónoma sirvió para rebajar la factura municipal por la nueva escuela infantil de Eusebio Mirada en 960.000 euros Y por otro lado están las propuestas de actuaciones en centros educativos por las que Gijón hizo una apuesta fuerte en varias convocatorias nacional. Tres millones por colegio se pidió para La Escuelona, el centro de educación especial de Castiello y los colegios Rey Pelayo, Los Campos y Príncipe de Asturias. La respuesta fue positiva para el Rey Pelayo, Castiello y Los Campos. Así que aquí se sumaron 9 millones más. El macroproyecto de la EMA Hay otro paquete de actuaciones muy potente que tiene que ver con proyectos de dinamización turística y comercial en la que Gijón ya rascó cerca de cuatro millones de euros en una primera convocatoria y a la que se vuelve a presentar en una segunda. Y hay varios cientos de miles de euros de fondos europeos que también se han movilizado en la ciudad a lo largo de 2022 pero que no generan ni polémicas políticas ni levantamiento de calles por lo que han pasado más desapercibidos. Han servido para hacer la Agenda Urbana de Gijón, renovar los equipamientos tecnológicos del Ayuntamiento, mejora el servicio de recogida de basura orgánica de Emulsa, adecuar salas de centros municipales.... Y luego están los fracasos. Un listado que, hasta el momento y además de los dos colegios, incluía la denegación al proyecto inicial para la movilidad en Cimadevilla, un plan de desarrollo del turismo en jardines botánicos que Gijón compartía con otras ciudades, la reforma de los patios de La Camocha y un laboratorio de permacultura en Los Pericones. La actuación diseñada para el poblado minero rondaba los 3,5 millones y otro 1,5 millones se iban para la singular equipación en el parque. Aunque a este mandato municipal le quedan pocas semanas el trabajo de petición de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no para. Se están presentando proyectos a nuevas convocatorias: los últimos para actuaciones en vías comerciales. El último proyecto de gran envergadura reivindicado desde Gijón lo lidera la Empresa Municipal de Aguas y tiene un coste de 16,4 millones, de los que se piden 9,9 de financiación europea. También están sobre la mesa otras propuestas que tienen que ver con fondos europeos pero no del plan Next Generation, como la propuesta de reforma de la plaza de toros de El Bibio. La mirada está en Europa, además, para conseguir ayudas a la rehabilitación de Tabacalera y del antiguo Palacio de Justicia de Prendes Pando. Incluso se pensó en la convocatoria de zonas de bajas emisiones para financiar la reforma del paseo del Muro. Aunque esa iniciativa descarriló por otros motivos.