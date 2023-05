Absuelta la mujer acusada de quitarle más de 6.500 euros a su madre

La gijonesa acusada de haberse apoderado de forma indebida de 6.550 euros de su madre –unos cargos por los que el Ministerio Fiscal reclamaba hasta tres años de cárcel para ella, así como la devolución de todo el dinero sustraído– ha logrado salir absuelta del proceso judicial al entender el tribunal de la sección octava que esta mujer empleó ese dinero en "sufragar los gastos corrientes" de su progenitora. No obstante, según ha podido confirmar este periódico, la representación legal de la madre, que ejerció la acusación particular, recurrirá la sentencia.

La vista oral se celebró a finales del pasado mes de marzo en la sección octava de la Audiencia. La acusada, con antecedentes por el mismo delito de apropiación indebida, optó ante el tribunal por responder a las preguntas de todas las partes implicadas en el proceso. Aseguró que utilizó el dinero de su madre para "pagar deudas con el Corte Inglés y Codifís, comprarle ropa y medicinas y pagar a Telecable" y que todas las operaciones las hacía con el beneplácito de su progenitora. "Tengo mi trabajo y mi dinero, no tengo necesidad de cogérselo a mi madre", declaró durante el interrogatorio que llevaron a cabo el fiscal y el letrado de la acusación particular.

La mujer, además, explicó que si no tenía facturas de las compras que había hecho en favor de su madre era porque no pensó en ningún momento que la fuesen a denunciar. Fue finalmente su tía, hermana gemela de su progenitora, quien impulsó los trámites judiciales ante el deterioro de las facultades de su hermana. Un deterioro, eso sí, que no impidieron dar validez a su testimonio. Ella negó que hubiera autorizado a su hija.

La sentencia, recurrida

En la vista oral, además, declaró una amiga de la procesada que sí defendió que en varias ocasiones la había acompañado a comprar ropa y medicina para su madre, que ya se encontraba en una residencia. Fue la misma versión que ofreció la encausada. Al término del juicio, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones, con la defensa instando a la libre absolución que, finalmente, se ha fallado.

La sentencia será recurrida. Pero, al margen de este caso, cabe señalar que la acusada ya fue condenada a cuatro años de cárcel por un delito de apropiación indebida cometido contra su tía abuela. Se quedó con más de 70.000 euros, según corroboró el Tribunal Supremo el pasado mes de abril. Eso sí, cabe pedir la suspensión para evitar su ingreso en prisión.