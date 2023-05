Luis Ángel Díaz, víctima de acoso: «En los centros impera la ley del silencio»

Luis Ángel Díaz Martín, de Lugones (Siero), tiene 33 años y cuenta que casi la mitad de su vida ha transcurrido bajo el dominio del miedo. Afirma haber sido víctima de acoso en el colegio y en el instituto, de los 4 a los 15 años. Una década de burlas, humillaciones y agresiones. «Me violaron repetidamente en los baños del instituto, intenté suicidarme», rememora. Y, si se le pregunta por qué no pidió ayuda, por qué no denunció, responde inmediatamente: «Cuando estaba siendo violado yo no era persona». Y aclara que «en los centros impera la ley del silencio, se tiene miedo y nadie habla».

Ayer, en el Día Internacional contra el Acoso Escolar, Luis Ángel Díaz dio una charla sobre «bullying» para los profesores y los alumnos del Centro de Educación de Adultos del Fontán, en Oviedo. El próximo lunes regresará, esa vez para hablar sobre intolerancia. En 2019, autopublicó un libro al que se refiere como su carta de suicidio. Lo tituló «El niño que murió creciendo, el hombre que vivió muriendo», y en el relata la agonía de aquellos años en el colegio y el instituto. Añade que su caso ha quedado recogido también en varios artículos publicados en investigaciones de la Universidad de Oviedo. Actualmente, agrega, se prepara para ingresar en la Universidad y estudiar Psicología. «Mi infancia fue un infierno, me tocó a mí como le podía haber tocado a otro», dice, sin encontrar más explicación al ensañamiento con el que se cebaron con él que su aspecto: «Fue por mis características físicas: era bizco, con parche, gordo, era raro». Refiere que, en aquel tiempo, su capacidad de reacción estaba anulada. «Se deshumanizó a la víctima y se hizo conmigo lo que se quiso», afirma. Y asegura que las secuelas de aquel abuso le acompañarán de por vida. «Tengo una minusvalía del 50 por ciento, agorafobia, fobia social...», enumera, y sigue acudiendo al psicólogo. El sierense, que opina que los protocolos actuales contra el acoso escolar son «insuficientes», admite que el caso de Claudia González, la joven que se suicidó en Gijón, le produce «una gran tristeza». Dice saber «por lo que ha pasado esta chica», observa «una premeditación absoluta» en el mensaje que dejó antes de suicidarse y lamenta no haber podido ayudarla. «Quizá tengo vocación de salvador», comenta. Luis Ángel Díaz cuenta que ahora, con su experiencia, ayuda a quienes han pasado por experiencias similares a las de él en las terapias grupales del centro de salud mental de La Corredoria, en Oviedo. También habla y asesora informalmente a profesores, a los que recomiendan que busquen la complicidad de los alumnos: «Si tienen un alumno de confianza, responsable, que les diga lo que ve, que cuenten con él, pero con cuidado porque eso también pueda hacerlo vulnerable». Luis Ángel Díaz dice que su caso, al que no se refiere explícitamente en sus charlas sino de una forma «velada», se ajusta a la perfección a esta máxima: «Nadie lo vio, pero todos lo recuerdan».