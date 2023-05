Los siete candidatos a la Alcaldía de Gijón de formaciones con representación en el Ayuntamiento visitaron esta tarde la redacción de LA NUEVA ESPAÑA en la ciudad para avanzar sus propósitos de cara a las elecciones del 28 de mayo. Se trata del primer día en el que coinciden todos juntos y uno de los últimos a lo largo de toda la campaña. Todos abogaron por anteponer los "intereses de los ciudadanos" a cualquier otra consideración.

Luis Manuel Flórez - PSOE

"Quiero un Gijón más fuere con una buena industria y que genere empleo, riqueza… Un Gijón donde todo el mundo tenga una vivienda y pueda desarrollar su viuda. Empleo y vivienda son dos cuestiones básicas", aseguró Luis Manuel Flórez, "Floro", candidato del PSOE. "Un Gijón donde se pueda hacer una vida sencilla, digna, en el que realmente los gijoneses y gijonesas sientan y vivan a fondo su ciudad. Quiero un Gijón transformado porque hay partes que tenemos que transformar y mejorar. Que nos sentamos gijoneses y participemos de las transformaciones que a lo largo de estos años vamos a ir haciendo. Queremos contar con todos", añadió el aspirantes socialista. "La democracia es democracia cuando hay participación. Gijón es una ciudad muy participativa y tenemos que posibilitar al máximo que nuestros vecinos y vecinas sientan que son partícipes", remató. "Afronto la campaña con ilusión, alegría y esperanza. Soy un político nuevo, acabo de llegar. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de trabajar por nuestra ciudad", dijo Floro.

José Carlos Fernández Sarasola - Ciudadanos

"Expectativas todas", aseveró el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía. "Estoy con la misma ilusión que hace cuatro años, cuando fuimos lideres de la oposición, y que hace ocho. Haré la campaña que creo que es buena para los gijoneses, hablando de los problemas que les importan a ellos. Hablar de empleo, de juventud, hablar de que no se nos vayan los jóvenes de aquí, de infancia, de vivienda… No la que les importa a otros grupos políticos. Es lo que importa, más allá del Muro, que no arregla la vida de los gijoneses, pero sí que haya empelo y futuro para los jóvenes", prosiguió. "Ofrecemos sensatez y transparencia", dijo, en relación a la campaña. "Nunca he visto una campaña tan larga y con tantas promesas, muchas de ellas vacías. No se puede tratar al ciudadano como un niño. Soy liberal y por tanto creo que la gente tiene capacidad para pensar por sí misma y que ellos decidan", remató José Carlos Fernández Sarasola, que afronta sus terceras elecciones como cabeza de lista.

Carmen Moriyón - Foro

"Lo que quiero de Gijón, sobre todo, es que sea una ciudad realmente moderna, una ciudad del siglo XXI y que ofrezca todo tipo de oportunidades, como la mayoría de las veces lo fue en el pasado; y que en estos últimos cuatro años dejó de serlo. Aspiro a una ciudad de oportunidades", aseveró Carmen Moriyón, candidata de Foro Asturias a la Alcaldía. "Con mucha ilusión y además con el convencimiento de que es el momento de que Gijón salga adelante y vuelva a ser el referente que creo que dejó de ser, sobre todo como ciudad referente en cuanto a modernidad e innovación. Los cuatro últimos años fueron muy duros y nosotros creemos que Gijón tiene que volver a la senda de en positivo, a la senda de los consensos y del entendimiento con un modelo de ciudad que no deje a nadie fuera", remató la exregidora, que aspira a tomar de nuevo el bastón de mando.

Olaya Suárez - Podemos

"Aspiro a una ciudad con derechos. Una ciudad que cuide de los vecinos y vecinas que vivimos aquí. Eso pasa, por ejemplo, por un servicio de ayuda a domicilio que se remunicipalice", indicó Olaya Suárez, candidata de Podemos. "El año pasado veíamos cómo cuando las personas trabajadoras se quedaban de vacaciones había servicios sin hacer. Vimos a dependientes encamados sin atender durante más de 24 horas. Eso no es el Gijón que yo quiero. Ni tampoco el que está contaminado, ni en el que se hace irrespirable el aire de la zona oeste, donde yo vivo, que lo conozco y veo todos los días. Es insalubre y no es digno de la ciudad moderna del siglo XXI que debe ser Gijón", prosiguió. "Tenemos que cambiar eso a tope. Cuidar de la juventud. Que dejemos de mirar fuera porque aquí no haya oportunidades. Necesitamos recuperar empleo, que el puerto sea un lugar de empleo digno, que lo sean los terrenos de la naval… Que haya un bono cultural que permita acceder a la cultura a menores de 35 años, que nos permita acceder a la vivienda, que la vivienda pública sea gratuita el primer año si eres menor de 35 años para poder hacer un proyecto de vida. Aspiro a eso y a mucho más", finalizó.

Ángela Pumariega - PP

"Quiero un Gijón que tenga futuro y eso pasa por tener más empleo, porque nuestros jóvenes con talento que se han marchado de Gijón vuelvan aquí. Quiero una ciudad en la que vivir sea más fácil para todos los gijoneses, que no tengan problemas en su día a día", aseveró la candidata del PP a la Alcaldía. "Afronto el proceso con mucha ilusión, también con mucha responsabilidad, porque el 28 de mayo no son unas elecciones cualquiera; son unas elecciones muy importantes porque Gijón lleva años pidiendo a gritos un cambio. Así que tenemos que afrontar este momento con mucha responsabilidad, pero también con mucha sensatez, Gijón lo necesita", remató Ángela Pumariega.

Sara Álvarez Rouco – Vox

"Afrontamos las elecciones con la ilusión de ser un partido que proyecta una visión real de la ciudad, lejos del concurso de ofertas del resto de formaciones. Queremos hablar de realidades, no de programas ni proyectos incumplidos. No vamos barrio a barrio prometiendo millones, porque es limitado y finito. Con cercanía y transparencia y con una visión real", dijo Sara Álvarez Rouco, candidata de Vox a la Alcaldía. "No prometemos nada que no podamos cumplir. Vamos a trabajar con transparencia, salimos a ganar y a cambiar Gijón. Queremos un Gijon real, adaptado a lo que hay y no a promesas, porque Gijón está lleno de promesas incumplidas", destacó. "Queremos dar un cambio real a Gijón", subrayó.

Javier Suárez Llana - IU

"Llevamos una campaña larga. Empezamos ya el 16 de febrero. Lo llevamos con ilusión y el empuje de tener una candidatura joven. Eso imprime ritmo y carácter. Estamos contentos y aprendiendo mucho de la ciudad, de asociaciones vecinales y colectivos con los que estamos", dijo, por su parte, Javier Suárez Llana, cabeza de lista de la coalición IU-Más Xixón-Izquierda Asturiana. "Ofrecemos algo que no tienen los demás, que es la incorporación de una nueva generación a la política local. Somos personas jóvenes, que queremos que haya una generación que empiece a participar, no puede seguir habiendo esta brecha porque es malo", añadió. "Y porque somos la fuerza que hace avanzar la ciudad. Debatiremos sobre dos modelos: el de la ciudad detenida en la que con tal de no molestar a nadie se vive de la nostalgia y del pasado o el modelo que hemos desarrollado estos cuatro años, el de la ciudad que mira al futuro", afirmó. "Queremos una ciudad que avanza y que mira al futuro con iniciativas valientes", aseveró.