«Siempre nos criticaron a ‘Sober’ porque éramos un sonido difícil de encasillar»

Carlos Escobedo, conocido por forma parte de la formación «Sober», llegará mañana a Gijón a la Sala Acapulco, donde actuará en solitario con un nuevo proyecto a partir de las 20.30 horas.

–Llega con su propuesta «En estado puro». ¿En qué consiste?

–Este año ha sido muy tranquilo. Puedo quitarme esa espinita que tuve siempre como cantante de poder mostrar al público cómo se componen las canciones, de una manera mucho más orgánica, sin tanto rock. Es una forma de mostrar que se puede acercar esa parte más emocional, tocada simplemente con una guitarra acústica o un piano. Es una manera de volver al origen de cómo se compone.

–¿Cómo lleva ese cambio de ritmo, de rock y metal tan frenético, a un formato más acústico?

–Como cantante de una banda de rock siempre estás más limitado por guitarras eléctricas o baterías muy potentes. Al volver al estado puro tengo ese rango de dinámica en el que puedo cantar más suave y puedo transmitir mejor la letra y la historia, con la que tengo ese contacto directo. Me permite también explicar un poco el motivo por el que escribí esa letra, y le da un toque lírico interesante.

–¿Cómo será su concierto?

–Vengo con uno violonchelistas y un pianista, ambos muy jóvenes. Podemos movernos en el tiempo y armonizar de diferentes maneras. La parte melódica es la que manda. Nunca tuve coros en «Sober» y es algo interesante.

–¿Qué importancia tiene poner en valor las letras, en estos tiempos en los que la industria musical va tan rápido?

–Muchísima. Es que hasta revisando letras antiguas, cuando las toco, conecto y me creo mucho más esas letras. Y me emociono mucho. Tengo que marcar límites, porque se me cierra la garganta y a veces no puedo seguir cantando.

–Después de este paréntesis le toca volver a la carga por los 30 años de «Sober».

–Hay muchas ganas de celebrar. La gira del 20.º aniversario fue muy especial. No imaginábamos alcanzar tantos años. «Sober» siempre fuimos criticados porque éramos difícil de encasillar, que éramos los «Héroes del silencio» cañeros. Pero forjamos un estilo propio muy reconocible.