Emotivo homenaje a Claudia González en la Facultad de Psicología: "Quería reparar las alas de la gente, las que a ella le cortaron"

Emotivo homenaje a Claudia González en la Facultad de Psicología. Sus compañeros han guardado este jueves un minuto de silencio en honor a la joven de 20 años, que el pasado sábado se quitó la vida tras señalar que había sufrido acoso escolar durante su etapa en el colegio La Asunción, centro que abandonó en 2017.

"Podía ser lo que quisiera. Y nunca presumía de su capacidad para el modelaje, su trato con los animales, el ninjutsu... Quería estudiar psicología para ayudar a personas que habían vivido lo mismo. Consiguió entras en esta Facultad luchando contra viento y marea", ensalzó su compañero, Luis Álvarez, en un emotivo discurso en la plaza Feijóo, frente a la puerta de la Facultad. Y continuó: "Hace poco todavía me dijo que le encantaba su clase de 1ºA, cuando incluso ya no iba a nuestro curso. Recordaba con cariño a sus compañeros, esos cafés sin pirar clase, las comidas, las carreras para coger el bus". "La depresión le impidió seguir con la carrera durante un tiempo, pero volvió para pelear y empezar de nuevo", señaló.

"Aquellos que piensan que se rindió, no entienden que Claudia es la persona que más he visto esforzarse en este mundo. Tenía todo el sentido del mundo su vocación por la psicología, porque quería ayudar a los demás por encima de todo. Retomando la idea de su madre, quería reparar las alas rotas de la gente, las que a ella le cortaron. Ahora ella las tiene como un ángel", finalizó mientras reivindicaba la importancia de la salud mental y el papel de los psicólogos en la lucha por el bienestar emocional.

"La hemos disfrutado menos de lo que quisiéramos. Por el acoso no pudo cumplir su sueño, pero lo haremos nosotros por ella con su recuerdo", señaló el decano José Carlos Núñez. " El acoso es algo deleznable. Impensable en una educación formativa. La falta de empatía humana es el síntoma de que algo se está haciendo mal en el sistema educativo", señaló mientras pedía "reflexión para abordar los motivos por los que esta lacra no cesa". Por ello, Núñez pidió "tolerancia y paz" y mostró su apoyo a la familia. "No la olvidaremos en nuestros corazones", terminó.

En representación del alumnado, la estudiante Irene Rodríguez recalcó la "importancia de nuestros actos". "Las palabras pueden herir más que un arma de fuego", advirtió. "Son la base de la interrelación. La comunicación es muy importante para los que estudiamos psicología. Hay que rechazar aquellas palabras como fuente de acoso", insistió. Además, recalcó que el de Claudia "no es un caso aislado" y que el suicido es "una de las principales causas de de mortalidad". "Nunca olvidaremos a Claudia, víctima del acoso y la depresión", zanjó.