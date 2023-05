«Las ideas en movilidad, sostenibilidad y salud ambiental de IU fueron valientes y positivas»

Gijonés de 34 años, Alejandro Farpón Miragaya es antropólogo de formación y maestro en ejercicio desde hace más de una década. Ahora mismo es el jefe de estudios del colegio público Pumarín. Y se estrena en la primera línea de la política como número 3 en la candidatura municipal de Izquierda Unida (IU), Más País e Izquierda Asturiana (IAS).

–¿Qué lleva a un profe a decidirse a dar el salto a concejal?

–En mi caso hay cuatro razones. La primera, es mi forma de entender la ciudadanía. Para mí participar en los asuntos colectivos es un deber de ética ciudadana y de pragmatismo individual. No tiene sentido matarse a hacer masters y estudiar y luego despreocuparte de las decisiones que se toman a nivel político y marcan tu vida. Luego está la sintonía ideológica. Milito en IU desde hace diez años, es mi partido y me siento cómodo con estas siglas. La tercera razón tiene nombre propio, Javier Suárez Llana, tiene dos cualidades que yo admiro: firmeza en las posiciones y buenas formas para defenderlas. Y, tras el candidato, está la candidatura. Estar en una candidatura que empieza por Javi y acaba en el Pole (por Manuel García Fonseca «El Polesu) es un honor para cualquier persona de izquierdaa.

–¿Qué parte del nuevo proyecto de IU debe ser herencia de lo hecho en el gobierno y sobre qué hay que renegar o evolucionar?

–Yo hago una defensa convencida de que las ideas que se trajeron, sobre todo en movilidad, sostenibilidad, salud ambiental... fueron innovadoras, valientes y muy positivas. Sin embargo, la lectura no ha sido así.

–Tanto que la movilidad ha sido la gran polémica del mandato.

–Creo que Aurelio (por Aurelio Martín, edil de IU, responsable de Movilidad) y su equipo tienen la razón, pero la tienen demasiado pronto. Un cambio de paradigma es una opinión minoritaria, pero correcta a la que poco a poco se van sumando adeptos hasta que se convierte en mayoritaria. Esa es la parte que estoy muy orgulloso de heredar. ¿El pero? Quizás cambiaría la comunicación. En el proyecto de ciudad que tenemos, y que seguro que ellos tuvieron, la participación es imprescindible. Más en nuestro lado del tablero ideológico. Cada una de las decisiones debería pasar antes por las asociaciones de vecinos.

–¿De verdad cree que en Gijón se puede hacer algo por consenso?

–Un consenso absoluto no va a haber, pero se puede aumentar la participación y el diálogo. Cuanto más peso tengan las asociaciones de vecinos a más gente va a llegar el mensaje, que es un mensaje sencillo, pero del que es fácil renegar porque lo que se dice no es cómodo. Favorecer la bicicleta y la movilidad a pie respecto al coche no es lo más cómodo. Por eso hay que explicar que hay un problema ambiental, que es también de salud y que afecta a unas zonas más que a otras, por lo que también tiene una perspectiva de clase.

–¿Entendió la polémica de un carril o dos carriles para el Muro?

–No entiendo que exista ese debate porque cualquier persona que se mueva por Europa sabe que no vamos ni cuatro carriles ni a un carril subterráneo. Se focalizó todo sobre ese tramo concreto de la fachada marítima y eso empobreció el debate. Y hubo mucho ruido, mucha bronca, mucha crispación y en ese ambiente es difícil escuchar, comprender y llegar a acuerdos. Si partes de la premisa de que hay alguien que quiere destruir la ciudad es muy difícil que llegues a entenderle.

–Viene del mundo de la educación. Los colegios se caen. ¿Qué debe hacer el Ayuntamiento?

–Lo que pasó en el Rey Pelayo dio actualidad a algo que lleva tiempo pasando. Vas a cualquier oficina administrativa y es difícil ver las condiciones de deterioro físico que ves en los colegios. Debería ser una prioridad urgente un plan de inversión y mantenimiento de centros escolares. No es porque se caiga un colegio es porque hay muchos colegios con goteras, con inundaciones, con canalones rotos…

–Esos en los colegios como espacio físico. ¿Qué se hace dentro cuando una joven se acaba de quitar la vida en Gijón tras haber sufrido acoso escolar?

–Mientras exista un solo caso la situación es grave porque hace mucho daño y se puede evitar, pero creo que el término acoso escolar está desfasado o es impreciso. Hace diez años el acoso sería en el colegio, pero ahora va más allá a través de las redes sociales y eso es muy difícil de controlar. No es acoso escolar es acoso en edad escolar. ¿Los colegios tienen que actuar? Sí. ¿Pueden actuar solos? No va a ser suficientes.

–¿Qué le toca hacer a la administración?

–A nivel autonómico dar una vuelta a los protocolos, que son trámites administrativos que saturan de trabajo al centro y pierde eficacia. No se puede delegar en los profesores tanta responsabilidad con los mismos recursos. A nivel municipal las competencias son limitadas, pero toca ayudar.

–¿Ideas para la etapa 0 a 3 en Gijón?

–IU hace una defensa de la escuela pública y apuesta por universalizar esa etapa que la actual ley contempla como etapa educativa, y que debería ser asumida por la Consejería de Educación. Mientras tanto, hay que aumentar la oferta de plazas. Y también creemos que hay que ampliar el contenido educativo del programa 11x12. No puede ser solo una guardería.

–Más allá de la movilidad y la educación, ¿otros retos para Gijón?

–Hay que recuperar la participación vecinal y política para recuperar el diálogo y bajar el nivel de tensión. La industria es otro problema de un Gijón que sería industrial antes pero ahora es postindustrial. No hay recetas mágicas pero hay que pensar en el entorno de Cabueñes, en microempresas, en la economía azul, en el vivero de La Camocha... Y está la contaminación, que es una realidad que no se puede negar y a la que hay que hacer frente. Es un problema de primera magnitud.