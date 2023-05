Un nuevo asalto a un chalé en Castiello pone en alerta otra vez a la zona rural

Se acabó la tranquilidad en la zona rural. Un nuevo robo ocurrido el pasado sábado en Castiello ha vuelto a encender todas las alarmas en las parroquias. Los ladrones, en este último caso, asaltaron un chalé situado en el camino de San Miguel al que accedieron entrando por un balcón del primer piso de noche, cuando no había nadie en la vivienda. Se llevaron joyas y una buena suma de dinero tras reventar a golpe de maza la caja fuerte. La Guardia Civil investiga lo sucedido, pero las fuentes consultadas explican que será más complejo de la cuenta dar con los responsables. La vivienda carecía de alarma y aunque sí tenía sistema de videovigilancia, las imágenes tomadas son de poca calidad por la antigüedad de los dispositivos. En cuanto a las otras cámaras, las de seguridad que pidieron las asociaciones de vecinos ante la oleada de asaltos, siguen a la espera del visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia que se reunirá en mayo para debatir su instalación.

El asalto, según pudo saber este periódico, tuvo lugar el 29 de abril sobre las diez menos diez de la noche. Sobre esa hora, un grupo de asaltantes se colaron en el jardín de esta vivienda unifamiliar cuando sus dueños no se encontraban en la misma. Lograron trepar hasta la primera planta y en este punto hicieron palanca en una de las puertas de la terraza para meterse dentro. Ya en el interior comenzaron a revolverlo todo. Registraron habitaciones, abrieron los cajones de las mesitas de noche y las cómodas. Lograron localizar la caja fuerte, que se encontraba en un vestidor anexo. Tras reventarla a golpe de maza comprobaron que dentro había joyas y una importantísima cantidad de dinero. Los dueños «no pudieron precisar» la cantidad total de efectivo que tenían. Finalizado su trabajo, los ladrones se fueron por donde habían venido.

Fueron los propios dueños de la casa los que se dieron cuenta de que habían sido víctimas de un robo cuando pasados unos minutos regresaron a su hogar. Llamaron a la Guardia Civil para que se hiciera cargo del caso. No fue hasta la llegada de las patrullas de la Benemérita cuando los vecinos de la zona comenzaron a darse cuenta de que algo no iba bien. Los ladrones no llamaron demasiado la atención entre los residentes puesto que el chalé no cuenta con una alarma antirrobo. Por el contrario, la vivienda si tiene un sistema de cámaras de videovigilancia. Pero este sistema, sin embargo, era demasiado antiguo y aunque captó a los asaltantes las imágenes son en blanco y negro y de baja calidad lo que dificulta y mucha cualquier identificación. La presencia de la Guardia Civil en la zona, que patrulla todos los días con los agentes de Seguridad Ciudadana, llamó mucho la atención en los últimos días a los vecinos de Castiello, intranquilos por si se había producido un nuevo asalto tras semanas de calma.

Unos vecinos que siguen aguardando para saber si se podrán o no instalar las cámaras de videovigilancia. El Ayuntamiento, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, entregó a finales del mes pasado toda la documentación necesaria para poder implementar este sistema principalmente en las parroquias, pero también en zonas concretas del casco urbano populares para el ocio nocturno. Los informes previos son complejos puesto que, entre otros muchos requisitos, se debe especificar hacia qué zona van a enfocar las cámaras. El visto bueno lo tiene que dar este mes la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Se optó por esta vía tras una junta local de Seguridad celebrada en diciembre. Los mandos policiales tenían contabilizadas por entonces 68 denuncias en el concejo entre enero y noviembre del pasado año.