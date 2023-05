El padre Laínz, valedor del Botánico, cumple 100 años: "Nos hizo ser un jardín histórico"

En la comunidad jesuita de Villagarcía de Campos (Valladolid), Manuel Laínz, siempre conocido como padre Laínz, soplará mañana las velas por 100.º cumpleaños. Lo hará lejos del gran legado al que dedicó toda su vida: un herbario de 40.000 pliegos de plantas, uno de los más prestigiosos de España, una amplia biblioteca con manuales, cartas y manuscritos archivados en la Escuela de Comercio. Esta herencia, que pese a recibir ofertas de compra de otras ciudades decidió dejarla en manos del Jardín Botánico gijonés, blindó una vinculación muy larga de Laínz, cántabro de nacimiento, con Gijón. A la llegó en 1958, como docente de la Laboral, y no la abandonaría hasta 2017, cuando partió a la ciudad pucelana, dejando atrás casi 40 años como miembro de la comunidad jesuita de La Inmaculada y grandes amigos en el gremio investigador y en grupos de montaña como el Torrecerredo, que junto al Botánico organiza este sábado un "paseo botánico" por Somiedo. "Su legado ha sido fundamental para el Botánico, nos ha permitido entrar en el grupo de jardines de herbarios históricos", agradece Borja Jiménez-Alfaro, director científico del Jardín Botánico.

Con una arraigada formación grecolatina, Laínz registraba gran parte de sus anotaciones botánicas en latín. "Porque puedo", decía. Así que sus minuciosos apuntes en los pliegos del herbario recogen cosas como "cum Ph. Küpher legi", y así explicaba que esa planta la había recogido en un viaje acompañado por el botánico suizo Philippe Küpfer. También aclaró siempre que su tarea no se limitaba a clasificar plantas, porque "clasificar" significa "meter cosas en un cajón" y él defendía que muchas veces ese cajón había que hacerlo –si la planta no estaba taxonómicamente bien descrita–, así que, más que clasificar, con su herbario él buscaba "determinar" la flora ibérica. "En aquella época la botánica española, en sentido más taxonómica y sistemática, la botánica más pura que describe dónde están y cómo son las plantas, estaba algo descuidada respecto a otros países europeos. El testigo de quienes habían hecho esta labor en su día lo recogió el padre Laínz", defiende Luis Carlón, experto en botánica y buen amigo de Laínz durante años. "Por eso el herbario que tenemos es tan meticuloso, lleno de notas a mano. Durante años, antes de que las facultades cogiesen impulso, el padre Laínz era el gran botánico de referencia en España", completa Jiménez-Alfaro.

Aclara Carlón que la figura de Laínz fue "clave" en una época en la que tareas como la suya exigían muchas horas de dedicación. Sin internet, la consulta de manuales no solía servir para asegurarse del todo de tener en las manos la planta correcta, y Laínz, que como jesuita pudo recorrerse buena parte de Europa, se hizo con una cantera de "corresponsables", de compañeros botánicos de otros países, con quienes se cartea frecuentemente, muchas veces, para intercambiarse pliegos de plantas. Gracias a eso, su colección, además de ser muy completa en cuanto a la flora local, incluye también "muchas plantas primas y hermanas" –en palabras de Jiménez-Alfaro– de Europa. Laínz hizo también amigos en la región, sobre todo con los montañeros del Torrecerredo, que le recuerdan con la mochila siempre a cuestas, una prensa portátil –jamás se le ocurriría guardar un ejemplar en una asfixiante bolsa de plástico– y una lupa. Cuando se vino a Gijón, se trajo un telescopio alemán muy antiguo que siguió utilizando hasta que se jubiló.

Este empeño por la rigurosidad Laínz supo compaginarlo con un sentido del humor muy particular que le hizo meterse en el bolsillo a alumnos y compañeros. Hablaba con sus compañeros botánicos de la importancia de evitar "errores estoloníferos" –juego de palabras por los estolones, los tallos horizontales que generar raíces, como las fresas– y pedía ayuda a su amigo jesuita Teodoro García, que se manejaba bien con la informática, diciéndole: "El ordenador no es lógico". Luego García se acercaba a su mesa y muchas veces el problema era que Laínz había tocado la tecla que no era.

García conoció a Laínz ya como integrante de la comunidad de la Inmaculada. "Ya no recorría los montes en busca de ejemplares de plantas únicos o singulares, pero conservaba su vieja mochila y sus botas de montaña", recuerda su compañero, que explica que hoy, aunque Laínz ahora se mueve en silla de ruedas y a veces se le escapa la memoria, aún recuerda un consejo de otro jesuita clave en su vida, Gumersindo Treceño. Le decía: "Manténgase erguido, que un robusto roble, como usted, no ha de doblar con facilidad, ni dar el brazo a torcer". También aún hoy, sobre todo entre los jesuitas, los allegados del padre Laínz lo llaman cariñosamente "el hierbas". Un apodo como defienden que es él: correcto, pero con gracia.