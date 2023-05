Los dueños del chalé asaltado en Castiello: "Reventaron todo en menos de 10 minutos"

"Son unos verdaderos profesionales. En cuestión de poco menos de diez minutos lo reventaron todo". Así se expresaron ayer los dueños del chalé del camino de San Miguel, en Castiello, que fue asaltado el pasado sábado tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Los afectados saben que fueron al menos tres las personas implicadas en el robo puesto que sus cámaras de videovigilancia los captaron entrando en su jardín y trepando hasta la primera planta. La grabación del robo, a la que tuvo acceso este periódico, confirma que perpetraron su saqueo en un visto y no visto. Entraron a las 20.52 horas a la casa y a las 21.00 horas ya estaban saliendo a la carrera con el botín metido en bolsas. Se llevaron una importante cantidad de dinero y muchas joyas que esta familia había venido reuniendo con el paso de los años y que, a parte del valor económico, tenían un "gran valor sentimental".

Los propietarios de la vivienda explican que contaban, además de con las cámaras de seguridad, con alarma. Pero el dispositivo no llegó a saltar debido a que como sucede en muchas residencias de este tipo, los sensores se encuentran en zonas de paso y en la puerta principal. Si bien, su sistema carecía de medidores para determinar si la intrusión se producía violentando las ventanas de la terraza de la primera planta. "La gente tiene que tomar conciencia de esto. No entran por la puerta principal, sino que entran por la ventana y apenas se mueven de la habitación a la que acceden. Allí, claro, no hay sensores de la alarma", explican. "Sabían dónde estaban entrando", añaden. Los dueños de la vivienda explican que presentaron denuncia a la Guardia Civil y que los asaltantes entraron bien protegidos. "Llevaban pasamontañas y guantes. No se dejaron ni una sola huella. Sabían perfectamente qué es lo que estaban haciendo", vuelven a insistir.

La grabación de seguridad no permite identificar a los ladrones. El vídeo muestra como primero entra uno de los asaltantes y comprueba que no hay peligro. A continuación, saltan la entrada principal otros dos individuos. En la calle, se perciben las luces de un coche de lo que podría ser una cuarta persona implicada, un conductor. Se ve como hablan unos pocos segundos entre ellos y como dos trepan a la terraza sin usar escalera ni nada. Hacia la mitad del vídeo uno de ellos sale corriendo de nuevo hacia la puerta que da a la calle y luego regresa hasta la zona por la que subieron a la terraza para entregarles a los dos que ya estaban arriba un objeto alargado. Hacia las nueve se les ve a todos ellos corriendo cargados con bolsas y se aprecian, de nuevo, luces de coche a la puerta.

Los dueños reclaman la instalación de las cámaras de seguridad en la zona rural. "¿Qué pasa que no tenemos los mismos derechos que una persona que vive en Viesques?", lamentan. Celeridad es lo que pide, por su parte, Miguel Llanos, el presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural "Les Caseríes". "Los trámites se están alargando demasiado. Colocarlas es muy importante, porque estas cosas van a seguir pasando, pero con ellas se va a mitigar. Son fundamentales para perseguir este tipo de delitos", afirmó. Su aprobación sigue pendiente del visto bueno de la Comisión de Videovigilancia.