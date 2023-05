Partida "in extremis" de 2,26 millones en Emtusa para frenar la huelga del personal

El gobierno local trata de evitar "in extremis" una huelga en Emtusa y se reunirá hoy con el comité de empresa, que decidirá horas después en asamblea, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, si realiza parones puntuales y dos días de huelga, con dos nuevas medidas. La primera, una nueva partida económica de 680.000 euros para comprar dos autobuses híbridos. La segunda, acordar que los 1.580.000 euros que el Ayuntamiento debe aportar como cofinanciador a los proyectos para Emtusa que aspiraban a fondos europeos (una ayuda ahora en peligro), en caso de perderlos definitivamente, se destinarán igualmente a la compra de autobuses. Esto implica que se blindan, pase lo que pase, 2,26 millones para la empresa municipal, y garantizando mejoras para uno de los temas que más preocupaba a la plantilla: el envejecimiento de la flota. El otro gran punto de choque, relacionada con la conciliación de los trabajadores, se abordará hoy.

El comité se mostró ayer muy descontento. "Siempre hemos tenido la máxima disposición para negociar, pero no nos han dejado otra opción", lamentó Sergio Álvarez, presidente. Acompañado por delegados del resto de sindicatos representados en el grupo, señaló que, pese a que a finales de febrero se había logrado un "preacuerdo" para renovar el convenio, desde entonces "no solo no se ha avanzado, sino que ese acuerdo se ha puesto en duda", un gesto que acabó de torcer las relaciones con la plantilla. Se marca ahora como línea roja la citada demanda del personal de poder garantizar sus días de libre dispensación y no condicionarlos a posibles necesidades del servicio. "Tenemos derecho a conciliar y organizar nuestra vida", reprochó el presidente. Otros compañeros explicaron que muchos turnos les llevan a descansar solo por semana y que esos días libres les sirven para pasar más tiempo con su familia en jornadas festivas.

El comité llevará a votación a la asamblea, salvo que la reunión de esta mañana con el gobierno les haga dar marcha atrás, un calendario de movilizaciones ya preparado. La idea es realizar paros parciales los días 15, 17 y 19 de este mes retrasando tres horas el inicio de cada turno, así como convocar dos días de huelga absoluta para los días 22 y 25. La lista que justifica esta medida, a juicio del comité, es larga. Citaron ayer los delegados la antigüedad "preocupante" de la flota, lo que da a lugar a averías frecuentes, y el problema de los baños, que aunque ya se han instalado en cuatro cabeceras aún no se han puesto a funcionar por una incidencia en el suministro eléctrico. "Si queremos apostar de verdad por el transporte público, necesitamos un plan de inversión plurianual y estable", zanjó Álvarez. "Lamentamos las molestias que esto pueda causar a los viajeros, pero prometemos que hemos hecho todo lo posible para intentar evitar llegar a este punto", añadió Pedro Roldán, delegado del comité. "Son ellos los que se han negado a negociar reiteradamente", añadió Álvarez. El comité propone también dejar de realizar, a partir del lunes, cualquier tipo de hora extra y turno doble, una medida habitual en la empresa por la falta de conductores. Calcula el comité que ahora hay unos 290 y que faltarían unos 20.

Los ediles José Luis Fernández y Marina Pineda, que presidirán la reunión de hoy –iba a celebrarse el lunes, pero se adelantó para hacerla coincidir con la asamblea–, presentarán un primer intento de acercamiento con los citados 2,26 millones de euros. Los 680.000 euros son una partida nueva –que desde la oposición entienden que se ha rescatado del plan de barrios degradados, ahora con financiación europea– para comprar dos autobuses híbridos. Los 1,58 millones son la parte que debe cofinanciar el Ayuntamiento para los proyectos que aspiran a fondos europeos, que incluyen la compra de cuatro autobuses eléctricos, la renovación de paneles y la electrificación de las cocheras. Esta convocatoria, con 9,4 millones de euros de Europa, es la de la que por ahora Gijón está excluida por un supuesto impago de una tasa, aunque se alegará. Lo que plantea ahora el gobierno es que ese dinero municipal, en caso de perder definitivamente los fondos, se destine igualmente a Emtusa para comprar nuevos autobuses. Ambas medidas se llevarán al Pleno extraordinario del día 17 de este mes.

Mientras, ayer el consejo de administración de Emtusa (con consejeros de Ciudadanos, Foro, Podemos, PP y Vox) dio luz verdea los pliegos de estas tres licitaciones de fondos europeos. La edil Carmen Saras explicó a los consejeros que, si los fondos sí llegaban, el Ayuntamiento tendría dos meses para licitarlos, y que con el actual cronograma eso podría coincidir con el cambio de gobierno, por lo que se recomendaba dejar la tarea tramitada. De ahí que todos los puntos se aprobasen por unanimidad o mayoría. Vox, por ejemplo, no avaló el pliego de la compra de autobuses eléctricos. Lo hizo porque, en palabras de Sara Álvarez Rouco, en caso de no recibir esos fondos el coste para el Ayuntamiento sería "difícilmente asumible". El PP, explicó Ángeles Fernández-Ahúja, sí votó a favor para no "entorpecer" la tramitación, si bien su partido reprochó que ellos ya habían criticado que la compra de autobuses "se condicionasen" a unos fondos "que nunca están garantizados". "El PSOE se negó a aceptar en los presupuestos nuestra petición de prever una partida en el caso de que se no lograran estos fondos", añadió Rufino Fernández, consejero por Podemos-Equo. "Con esta medida, el gobierno parece dar por perdidos los fondos europeos", señaló Jesús Martínez Salvador, de Foro.