Emtusa cede a garantizar días libres a sus conductores para frenar la huelga

La crisis en Emtusa podría estar cerca de llegar a su fin. Tras las tensiones de los últimos días, con el comité de empresa en pie de guerra y preparando movilizaciones para forzar la renovación de su convenio colectivo (como desveló LA NUEVA ESPAÑA), ayer el grupo de representantes zanjó con el gobierno local un "preacuerdo" para ese futuro convenio, un documento en el que se garantiza la que era la gran línea roja de los trabajadores: garantizar que los días de libre dispensación de los conductores se blinden y no se condicionen a posibles necesidades del servicio. Con esa garantía en la mano, el comité convocó a medianoche al resto de trabajadores de Emtusa, con la previsión de congregar a unos 300 empleados, para votar si accedían o no a este acuerdo. El resultado fue de 140 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones. No obstante, desde el comité se advierte que su idea es no descartar movilizaciones hasta "tenerlo todo por escrito", con el convenio formalmente rubricado por ambas partes. "Lo decidirán los trabajadores", señaló Sergio Álvarez, presidente del comité.

La reunión con el gobierno local, presidida por los ediles socialistas José Luis Fernández (presidente de Emtusa) y Marina Pineda (concejala de Hacienda), sirvió para, en esencia, recuperar las bases del acuerdo previo que ya se había cerrado a finales de febrero y que después "se quiso poner duda", en palabras de Álvarez, porque vinculaban los días de libre dispensación de los empleados a "necesidades del servicio", sin especificar. Ese matiz indignó a una plantilla que, hasta ahora, tiene un único día de libre dispensación al año. Ayer, sin embargo, se acordó que ese número podría subir, lentamente. El gobierno local y la gerencia de Emtusa se mostraron a favor de asignar dos días libres a cada trabajador este año, subir uno más el año que viene y otro más el siguiente, por lo que la plantilla tendría cuatro días de libre dispensación al año en 2025. A mayores, ese preacuerdo incluye pequeñas mejoras en planes formativos y de organización y en los plus de productividad. La asamblea de esta madrugada, que comenzó sobre las doce de la noche y duró aproximadamente una hora, votó a favor del preacuerdo. Ahora, el gobierno local y la gerencia de la empresa municipal Emtusa tendrán ahora unos últimos días de margen para frenar definitivamente la huelga que plantean los trabajadores con la redacción de un convenio definitivo que se pueda firmar en los próximos días. La propuesta de movilizaciones elaborada por el comité plantea parones parciales los días 15, 17 y 19 de este mes de mayo, retrasando la entrada de los conductores tres horas, y dos jornadas de parón total para los días 22 y 25. Con estas protestas, aunque con la renovación de este convenio como reclamo principal, se buscaba protestar también por la situación general de la empresa municipal en los últimos tres años. La pandemia la dañó especialmente, con un desplome de viajeros que todavía se empieza a recuperar ahora, y el personal reprocha que se les fuerza a realizar horas extra y turnos dobles por falta de profesionales y que la flota de autobuses está envejecida. "Llevamos tiempo explicando que lo que se necesita es una planificación plurianual, con dotación económica", lamentó Álvarez. Las demandas Junto a este preacuerdo, la otra cesión del gobierno fue blindar 2,26 millones de euros para Emtusa. De ellos, 680.000 euros conformarán una partida nueva que se destinará a la compra de dos autobuses. Los 1,58 millones restantes son los que se deben destinar a la cofinanciación de los tres proyectos de fondos europeos –para renovar paneles, comprar cuatro autobuses y electrificar las cocheras–, unas ayudas ahora en peligro –aunque el Ayuntamiento alegó su exclusión de la convocatoria– y que, si se pierden, destinarán ese montante municipal a la compra de más autobuses, una medida que la plantilla apoya.