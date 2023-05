Hablan las familias de la guardería de Gijón en la que falleció un bebé de cinco meses: «Es una tragedia, no me puedo ni imaginar algo así"

Trágico accidente en la ciudad. Un bebé de cinco meses falleció en la tarde de ayer tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras dormía en su guardería de la calle Adaro. Las cuidadoras del centro, tras el turno de comidas, echaron al pequeño a dormir para su siesta rutinaria y, tras volver una de ellas a los pocos minutos para vigilar si dormía, se percató de que el niño no estaba respirando. Ella misma inició las primeras maniobras de reanimación, que continuaron después a manos de los sanitarios de la UVI-móvil desplazados al lugar. Pese a más de media hora de intentos, el bebé jamás recuperó el pulso. Las primeras hipótesis (aunque la autopsia tendrá que confirmarlo) apuntan a una muerte súbita, un colapso poco habitual (pero más frecuente en pequeños de menos de un año) y de muy difícil solución.

Las alarmas saltaron a hacia las 15.00 horas, cuando se dio aviso al 112 de que un bebé de la escuela infantil privada "Caperucita Roja" había dejado de respirar de repente mientras dormía. Al lugar llegó en cuestión de minutos una UVI-Móvil, que se pasó de largo unos metros la entrada al centro (está ubicado en la primera planta del portal número 15 así que, salvo que se conozca el sitio, suele pasar desapercibido), lo que hizo que sus técnicos y sanitarios, para no perder ni un minuto, se bajasen de la ambulancia y entrasen corriendo por su cuenta al centro.

Para entonces, algunas familias que justo a esa hora tenían acordada la recogida de sus pequeños empezaron a preocuparse. Más aún cuando de inmediato las dos primeras patrullas de la Policía Nacional entraban en Adaro con las sirenas puestas y dándole al claxon. Fue el caso de Melisa Aristin, que trabaja en la cafetería de la esquina y tiene a su hija de 14 meses en la guardería, y tardó un rato en comprobar que el incidente en el local no tenía nada que ver con su pequeña.

Lo mismo le sucedió a Katherin Gómez, madre de un niño de un año, que tuvo que subir a asegurarse de que su pequeño estaba bien. "Vi que estaban reanimando a un bebé y que decían que no respiraba. Estaban sus padres allí. Horrible, no hay palabras", explicó después, aún muy afectada, porque el pequeño fallecido era casi de la misma edad que su otro hijo, de siete meses. También, porque explicó que tiene mucho aprecio por buena parte de las cuidadoras del centro. "Es una tragedia, tengo un bebé de siete meses en casa y no me puedo ni imaginar algo así. Las cuidadoras son estupendas y la comida y el cariño que le dan a los niños es excelente, están muy bien cuidados", aseguró. Aristin hizo un comentario similar: "Cuando mi niña era pequeña me dejaban subir a darle el pecho allí mismo. Las empleadas son geniales".

Tras más de media hora de tensión, los peores presagios aumentaron cuando uno de los técnicos de la ambulancia, muy afectado, salía a pie, iba hasta la UVI y, en vez de moverla para acercarla al portal, volvía a entrar a pie al edificio con una sábana en la mano. Todos, agentes y policías, salían del inmueble visiblemente afectados. Las pocas familias que estaban arriba o se acercaban a recoger a sus hijos y se enteraban de lo sucedido abandonaban el edificio mirando al suelo y negando con la cabeza. Varios no quisieron poner a sus niños en el carricoche y prefirieron llevárselos a casa en el cuello, muy cerca.

Según las primeras informaciones, todo apunta a que el bebé falleció de muerte súbita. Las empleadas del centro, muy apenadas por lo ocurrido, prefirieron no hablar, pero a agentes y sanitarios les explicaron un relato de los hechos que coincide con el diagnóstico. Al parecer, al pequeño lo echaron en su cuna para dormir la siesta, como todos los días a esa hora, y con, como siempre, una cuidadora pendiente de él y del resto de bebés –que, además, según las familias, son ahora mismo muy pocos, menos de media decena– para controlar si están durmiendo bien o se muestran inquietos. Y habría sido a "a los cinco minutos" de echar al bebé a dormir cuando una cuidadora se percató de lo peor: no respiraba y su piel empezaba a tener un color azulado. De inmediato la trabajadora comenzó, mientras alertaba al resto de sus compañeras, las primeras maniobras de reanimación, y la UVI-Móvil también se activó rápido y sus sanitarios subieron corriendo a continuar con la reanimación. Pero, pese a todo, no fue posible sacar al niño adelante.

Expertos en urgencias pediátricas explican que, de confirmarse la muerte súbita, el pequeño habría fallecido en casi cualquier escenario posible, y que por el relato de los hechos que ha trascendido hasta ahora tanto autoridades como educadoras siguieron todos los pasos correctos. "Si ocurre durante el sueño, es muy difícil darse cuenta", explican. En estos casos, una arritmia maligna es la patología más habitual que sirve como detonante. Una autopsia confirmará, en cualquier caso, la causa de la muerte.

El niño fallecido llevaba muy poco tiempo en la guardería y responde a las iniciales D. C. S. y sus padres, arropados por agentes de la Policía Nacional, abandonaron el lugar minutos después de que la funeraria se llevase el cadáver del bebé, ya cerca de las 18.00 horas. El incidente deja a toda la comunidad de la guardería, con alrededor de una veintena de pequeños, conmocionada. "El ambiente es muy cercano, como de una gran familia", justificó Aristin.