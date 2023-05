"Reforzar las plantillas y los programas de prevención", las claves contra el bullying

Una mayor apuesta por los programas de prevención, reforzar la plantilla de los centros con educadores sociales y psicólogos y mantener en constante actualización los protocolos. Esas son las necesidades que, a grandes rasgos, detectan los expertos en el sistema educativo (asturiano y en general) para tratar de frenar el acoso escolar, una lacra que se ha puesto en el punto de mira a raíz del caso de Claudia González, la joven de 20 años que se quitó la vida en Gijón tras señalar en una carta manuscrita publicada en redes sociales que había sufrido "bullying" en su etapa en el colegio La Asunción, centro que abandonó en 2017.

Flor González, miembro de la junta de gobierno del Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado, insiste en que es vital "evitar que se cronifique". A su parecer, en los colegios "no hay suficientes profesionales de referencia". Y lanza otro aviso: "El acoso escolar es transversal. No hay un perfil definido. De media, antes de los 10 años se dan los primeros casos de acoso". En su opinión, la figura del coordinador de bienestar y protección del alumnado creada a raíz de la LOMLOE ha fallado. "Sus funciones son las de un educador social, no las de un profesor. Su intención es buena, pero cuesta aterrizarlo", evalúa González. Fue a mediados del curso 2017-18 cuando en Asturias se lanzó el "protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar". Desde entonces, los centros educativos de la región detectaron 119 casos con evidencias, una cifra que se eleva a 696 denuncias ante posibles evidencias de "bullying". La mayoría se concentran en las etapas de Primaria (301) y la ESO (366). La consejera Lydia Espina recalcó el pasado jueves que "funciona", pero que siempre hay "margen de mejora", recordando nuevas cuestiones añadidas como el ciberacoso y la LGTBIfobia. "El problema es que el protocolo es una herramienta defensiva y significa que otras acciones previas han fallado", opina Joaquín González-Cabrera, psicólogo e investigador del Centro de Transferencia e Investigación (CITEI) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que reside en Asturias desde hace una década. "En los casos de acoso escolar, hay un arropamiento al agresor y no a la víctima. Y aplaude que el Principado haya añadido el ciberacoso y la LGTBIfobia en su documento: "Las nuevas tecnologías tienen un efecto amplificador. Uno de cada dos casos de acoso escolar se traslada al ciberacoso", expone. Además, el investigador avisa de que la recomendación de la UNESCO es que haya un orientador por cada 250 alumnos. Y en España hay uno por casi cada mil".

"Atajar el problema de raíz pasa por los programas de prevención y convivencia. Es importante trabajar a tres bandas en el contexto educativo. El acosador tiene que comprender las consecuencias de sus acciones, el acosado recibir ayuda para afrontas las secuelas emocionales y los espectadores, aprender a gestionar las situaciones que perciben", añade Elena Cubero, secretaria de la junta gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado (COPA) y coordinadora comisión de psicología educativa, quien señala que "aproximadamente el 80% de los casos de acoso escolar son verbales". También recalca que debe trabajarse con las familias para que "sean observadoras de cualquier posible sintomatología". "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo porque la figura del coordinador de bienestar es insuficiente", propone.