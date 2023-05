"Me hubiese gustado ser juez del Constitucional, no me habría importado que me fuesen a dar"

Luis Roda García (Mieres, 1951), juez decano de Gijón y titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4, colgará la toga el próximo 15 de junio. Su jubilación pondrá fin a una carrera que comenzó en Luarca en 1979 y que le llevó a Gijón en 1986, una ciudad a la que llegó a vivir en 1968. Promete seguir pendiente del Derecho, pero se volcará en escribir, una de sus grandes pasiones.

–Primero el covid, luego huelga de Letrados de Administración de la Justicia y ahora funcionarios. ¿Se resiente Justicia?

–En la pandemia fue una barbaridad suspenderlo todo. Se podía haber mantenido mucho de lo que estaba en funcionamiento, porque la mayor parte de cosas son por vía internet. El error está en no conocer las cosas. Ese parón del confinamiento se hubiera podido paliar o no tener los efectos que tuvo. Después está que se comenzó a favorecer el teletrabajo, y eso no es adecuado en un Juzgado. Fue un error que empeoró la situación. Y recuperar eso es complicado. Aquí los expedientes están cuando cierras la compuerta y cuando la abres llegan esos en trámite y todos los nuevos.

–Y el 24 de enero llegó la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia hasta casi finales de marzo.

–Recuperarnos de ese parón nos llevará hasta diciembre. Dudo mucho que se arregle antes. Yo tuve que suspender entre 60 y 70 juicios. Todo eso tienes que ponerlo en marcha, pero no solo eso, sino todo lo nuevo que se genera. Sin meterme en las cuestiones de razones, había un problema y, como mínimo, debió haber unas formas que cumplir. Las formas son intentar negociar y ver cómo solventas. Tienes que mantener contacto con ellos, aunque sea algo teatral, pero es una cuestión de ética. Y ahí se ha fallado mucho.

–En cambio, con los jueces hay trato preferente desde el Ministerio y sí han querido negociar.

–De hecho, ya hay hasta una oferta, cosa que no hubo en los casos anteriores hasta que pasó mucho tiempo. Imagino que una huelga de jueces tan cerca de las elecciones no se quiere. No sé qué pasará. La palabra huelga suena fuerte. En mis años solo recuerdo una. Pero en lugar de huelga, devolución de todos los ordenadores. En mi casa no trabajo. Se armaría el lío del siglo. Porque la realidad es que se está jugando con eso, que estamos trabajando por encima de las horas fijadas. No recuerdo haber trabajado por debajo de las 50 horas semanales.

–¿Es común entre los jueces?

–En Civil sí. Estamos realmente mal, con la lengua fuera. Debe estar bastante atascado el Mercantil también. Es verdad que llego tarde, no salgo a tomar café, pero me voy sobre las seis de la tarde, o cuando sea, y siempre hay funcionarios del Primera Instancia 4 y del 6 trabajando por la tarde. Y gratis, porque nadie les va a dar nada a cambio. No cobran las horas extra ni les cuentan. Lo hacen porque tienen un sentido de la responsabilidad.

¿Y por qué la ciudadanía tiene la visión de que son los propios trabajadores de la administración de Justicia quienes ralentizan todos los procedimientos?

–Hay gente buena y gente que es mala. Los hay con calidad y otros que no. Pero como pasa en cualquier sitio. ¿Qué ocurre? Que los que son buenos tienen que ir supliendo a los malos. En cualquier juzgado hay siempre dos personas, víctimas, que sabes que no te van a fallar y son a las que encargas cosas. La imagen de que no dan golpe no es cierta. Me parece demasiado simplificadora.

–¿Hay ahora un temerario desprecio a la verdad, como reflejan a veces las sentencias?

–La verdad en los juzgados es algo que a veces se produce. Me he sorprendido a veces cuando alguien dice la verdad (risas).

–Otra de las ideas entre la ciudadanía es que el sentido común no se traslada luego en las sentencias. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por las leyes?

–Nunca opinaré de una sentencia mientras no la lea entera. Me acuerdo una vez, en 1986, cuando estuve en la Audiencia en San Sebastián, absolvimos a un señor que disparó desde su casa y mató a dos personas que venían a darle leña y este señor estaba con dos niños en casa, pequeños, les advirtió y disparó por miedo. Claro que hay sentencias erróneas, y seguro que yo me he equivocado alguna vez. Confío en que no demasiadas, pero seguro que sí. Pero la mayoría de las veces no cometes errores. Aunque no guste la sentencia.

–¿Se va con una Justicia más eficiente de cuando llegó?

–Trabajé con mi propia maquina de escribir durante tres años. Las condiciones son imperfectas, pero no tienen que ver con aquello.

–¿Cuáles son los puntos débiles de la Justicia?

–Desde luego, que los interinos que van a cubrir una plaza, por lo que sea, deben estar formados y especializados, porque si no tienes que prepararlo y eso ralentiza el trabajo de todos los demás. Eso no se contempla y me parece absurdo. Si tienes una bolsa de interinos, fórmalos. Y los que estén en condiciones, pues los mandas a cubrir una plaza. Y los que no, pues no. Pero hay más.

–¿Por ejemplo?

–Se paralizó la idea de tribunales de instancia. Un poco como el sistema francés. Sería conveniente que los jueces fueran como un juzgado único. ¿Por qué? Si faltase un juez no pasaría nada, porque pasaría a otro sus asuntos. Incrementar el número de funcionarios no daría resultado, porque el embudo tiene una parte estrecha que somos los jueces. Ya puedes tener los mejores funcionarios trabajando que si no puedo sacarlo adelante es imposible…

–Se jubilan muchos jueces este año. ¿Puede haber problemas?

–Están jubilándose de todos los sitios. En Gijón no creo que haya problema. El problema está en los pueblos, que lógicamente los jueces de localidades pequeñas tienden a venir a las capitales o ciudades grandes.

–¿Cómo evoluciona la transformación judicial?

–Hay ordenadores que no se encienden. Los de los jueces han mejorado, pro no los de los funcionarios. Esa transformación se tendría que haber hecho conjuntamente en todo el país. Es una barbaridad que los sistemas entre comunidades autónomas sean distintos y a veces incompatibles. Y luego, cada vez que te hacen una actualización te arman alguna. Se ha corrido mucho con buena intención, pero hay mucho fallo. A mí me hacen falta posit y papel encima de la mesa.

–¿Ahora que lo deja, quién será el decano?

–Lo debe coger el más veterano de momento, que es Lino Rubio (titular del Juzgado de lo Penal nº 1). El día 13 de junio le paso los trastos. Yo he llegado a convocar elecciones 25 veces y nunca se presentó nadie.

–¿Se va orgulloso?

–Lo hice bastante decentemente, pero orgulloso no me pongo de nada. Me gustaba Civil, sobre todo cuando en el 1989 se dividió la jurisdicción y mi juzgado quedó solo como Civil. Me gustaba la instrucción de guardia, pero no los juicios, porque es la constatación del fracaso social. Eso de la reinserción está muy guapo para ponerlo en la Constitución, pero nada más.

–¿No cree en la reinserción?

–Es que la he visto solo en casos concretos. Si es complicado reinsertarse en la calle peor en la cárcel. No es cuestión de creencia no, que me demuestren lo contrario. La cárcel es castigo, y prevención general, para que la gente tenga cuidado. Pero es lo único. El que quiera creer otra cosa es libre, pero yo después de 44 años y pico en la profesión he visto pocos casos. Y solo de gente que no era delincuente.

–¿Y alguna espina?

–Me hubiese gustado ser juez del Constitucional, no me habría importado que me fuesen a dar. Los jueces de instancia estamos acostumbrados a la batalla, a la trinchera… Te crea una forma de ver las cosas. Me encanta la justicia de instancia, pero sí me hubiera gustado el Constitucional. Porque me gusta la Constitución y me sienta como un tiro que se critique, porque no se conoce. Como negar la Transición. Que se critique eso me parece escandaloso.

–¿Y llevar la Transición hasta después de los GAL?

–Es una estupidez. La transición termina en cuanto hay unas elecciones y una Constitución. Lo otro habría que haber dilucidado responsabilidades y demás cosas. La Constitución tiene errores, pero muchas cosas buenas. Puedes coger la Constitución y adaptarla los tiempos y circunstancias nuevas, pero no por conveniencia. Decía Torcuato Fernández-Miranda al Rey que vamos de la ley a la ley. Ninguna norma es eterna, todo se puede cambiar.

–¿A qué se va a dedicar en cuanto se jubile?

–Seguiré en el Derecho. Y necesito escribir. Me gusta. Tengo un libro que he pasado ya. Es infantojuvenil y con humor. Y otros dos en marcha. Pero el Derecho no lo voy a dejar. Será desde otro punto de vista, de reflexión y de poner el dedo en la llaga.