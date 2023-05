Las largas crisis de Emtusa

La pandemia como punto de inflexión.

La crisis del coronavirus golpeó a la empresa de autobuses con especial dureza, desplomando en ese 2020 el volumen de usuarios a 10,9 millones, ocho millones menos respecto al año anterior. Como las mascarillas dejaron de ser obligatorias el pasado febrero, el volumen de viajeros sigue aún lejos de lo esperado, por lo que la empresa lleva más de tres años con un nivel de ingresos bastante inferior al previsto.

Horas extra y turnos dobles.

Explican conductores de la empresa que la sensación general de la plantilla es que Emtusa nunca ha llegado a estar bien "dimensionada" en cuanto a plantilla. "La falta de personal es un problema ya histórico", señalan los trabajadores, si bien creen que en el último año y medio la falta de personal se hizo más evidente y que desde entonces el volumen de horas extra y turnos duplicados que se solicita a la plantilla es mucho más habitual. La jubilación progresiva de una generación de conductores veteranos agravó una situación que, no obstante, está ahora a las puertas de mejorar sustancialmente con una nueva convocatoria para nutrir la bolsa de empleo de la entidad. Ahora mismo, según los trabajadores, hay unos 290 conductores y se necesitarían al menos 310.

Sin dinero para nuevos autobuses.

Otro problema "endémico" en Emtusa, según sus empleados, es un envejecimiento de la flota de autobuses que no se acaba de atacar como es debido. Explican los empleados que para ponerse al día se tendrían que comprar al año "entre ocho y nueve autobuses", y que esa cifra lleva años muy lejos de cumplirse, lo que hace que hoy haya autobuses circulando con 15 años de antigüedad. Eso implica que las averías sean ahora más frecuentes. La plantilla, en este aspecto, reprocha también que el Ayuntamiento aún no haya adquirido vehículos de cero emisiones, porque "muchas otras ciudades de nuestro tamaño" ya lo han hecho, y urgen una "planificación" de compra, con una inversión plurianual, para los próximos años.

Una polémica propuesta de reorganización de líneas.

Tampoco ayudó al clima interno en Emtusa la propuesta de reorganización de líneas dada a conocer a inicios de este año, un estudio encargado a una empresa externa y que la gerencia de la empresa aclaró que era "no vinculante", pero que no gustó igualmente a los trabajadores. La plantilla reprochó que esa propuesta se había hecho "sin contar con los trabajadores" y que a su juicio suponía "un recorte" del servicio para "reducir" la empresa municipal. Cuando el gobierno aclaró que el plan se aprobará en el próximo mandato y que se abriría a todo tipo de propuestas, esta crisis se fue quedando a un lado.

Un preacuerdo "incumplido".

La renovación del convenio colectivo con los trabajadores fue el gran caballo de batalla, y en él se enmarcaron buena parte de los problemas citados hasta ahora con el añadido de varias exigencias de mejoras en condiciones laborales. Los días de libre dispensación son un buen ejemplo. Los conductores tienen solo uno al año, por ahora. Y pedían aumentar esos días libres y que su disfrute estuviese garantizado. El preacuerdo inicialmente pactado, a finales de febrero, incluía esta petición, pero después desde la empresa se dijo que esos días tendrían que estar vinculados a "necesidades del servicio". Ese gesto enfrió mucho las relaciones entre comité y gobierno.

Los fondos europeos.

Mientras, la noticia de Gijón se queda por ahora fuera de la convocatoria de fondos europeos, con la que esperaba captar 9,4 millones, para financiar la compra de cuatro autobuses eléctricos, la renovación de paneles informativos y la electrificación de las cocheras, fue para el personal "la gota que colmó el vaso", sobre todo, porque el riesgo de que pasase otro año sin renovación de vehículos. A esta exclusión el Ayuntamiento ya alegó en plazo y forma esta semana.

Amenaza de movilizaciones.

Fue en este clima de convenio parado y fondos en riesgo cuando el comité de empresa anunció esta semana que, de no reconducir la situación, habría huelga en Emtusa. Su calendario de movilizaciones planteaba tres parones parciales los días 15, 17 y 19 de este mes, retrasando tres horas la hora de entrada de los conductores, así como otras dos jornadas de huelga total para los días 22 y 25.

Nuevo acercamiento.

Al gobierno local le llegaron informaciones sobre este riesgo de huelga y citó de urgencia al comité el viernes por la mañana (en principio iba a ser el lunes la reunión) para que su encuentro se pudiese celebrar antes que la asamblea con los trabajadores, que se celebró horas después, a medianoche. En la cita se recuperó la garantía de los días libres, que aumentarán progresivamente para asignar cuatro días a cada trabajador a partir de 2025, y otras mejoras relacionadas con la formación y la conciliación. El gobierno local también propuso, y lo llevará al Pleno extraordinario de este mes, crear una nueva partida de 680.000 euros para comprar dos autobuses híbridos y blindar los 1,58 millones de euros que el Ayuntamiento debería cofinanciar en los proyectos de fondos europeos. Así, si esos fondos finalmente no llegan, ese dinero local se destinará a comprar autobuses.

La asamblea de trabajadores dio su visto bueno al preacuerdo, así que Emtusa y el gobierno local deben redactar ahora el documento y presentarlo en cuestión de días. Hasta no rubricarse el acuerdo por ambas partas, el comité no desconvocará su huelga, aunque ambas partes entienden que la crisis está ya cerca de solventarse.

"El gobierno no ha sido capaz de solucionar los recursos humanos del Ayuntamiento de forma eficaz. Hubo problemas con la policía, los bomberos y en este caso le toca a los trabajadores de Emtusa". Lo dijo ayer Jesús Martínez-Salvador, portavoz de Foro, durante la presentación de su partido del proyecto para el sur de la ciudad que presenta a las elecciones. Reconoció el forista que la empresa "se vio muy resentida" por la pandemia y que su recuperación "aún no está siendo efectiva", pero reprochó también que a lo largo de este mandato "no ha habido la suficiente renovación de la flota de autobuses". "Ahora parece ser que si no se resuelve la alegación vamos a perder los fondos europeos, así que lo que se puede decir es que la gestión municipal ha sido nefasta en estos cuatro años", aseveró el concejal, que aseguró que su partido, cuando ostentó el gobierno, también se encontró en 2011 con una Emtusa "en una situación muy mala" por "unas pérdidas económicas abultadísimas", pero cuya evolución se logró mejorar. "Se debe gestionar con rigor y criterios de gestión claros", señaló.