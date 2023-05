Los pediatras, sobre la muerte súbita: "Es poco frecuente, pero inevitable"

Según el relato de los hechos que ha trascendido hasta ahora, todo apunta a que el bebé de cinco meses fallecido este viernes mientras dormía en una guardería de la calle Adaro sufrió lo que el gremio sanitario denomina una muerte súbita en lactantes, un fallecimiento repentino, sin causa conocida y muy difícil de revertir. Así los explican pediatras consultados por este diario, que señalan que, por la versión trasladada a la Policía Nacional y a los sanitarios, "parece que las cuidadoras actuaron como es debido” y que el trágico incidente era “simplemente inevitable". Aclaran que lo más probable es que el pequeño dejase de respirar y que su corazón dejase de latir a los "dos o tres minutos", mientras dormía, y que en España se registran unos 50 casos de este tipo al año.

Explica Venancio Martínez, pediatra de atención primaria en Gijón: "Realmente no se sabe qué causa este tipo de muertes, no hay responsabilidad por parte de nadie. Es una muerte espontánea de causa desconocida y las autopsias salen blancas, sin ninguna causa que lo explique. Es más frecuente de lo que se cree, pero habitualmente no trasciende al espacio público". Y añade Natalia Iglesias, médico de familia especializada en urgencias pediátricas. "El tema es ese, que a día hoy no sé sabe por qué sucede. Hablamos de muertes inesperadas y repentinas en niños sanos menores de un año sin ningún tipo de explicación. No hay una causa concreta que lo explique".

Las estadísticas de los últimos años apuntan a que esta causa de fallecimiento es más común en niños y más habitual a los dos o tres meses, pero también más frecuente por debajo de los seis y en general en niños de menos de un año. Al no saber qué la causa, tampoco se pueden señalar detonantes, si bien se recomienda que el pequeño duerma en entornos ventilados y boca arriba. "Pero son recomendaciones que cualquier familia y guardería conocen", aclara Iglesias, que insiste en que el relato de los hechos que se conoce hasta ahora apunta a que todos los implicados en el suceso no podrían haber hecho nada por salvar la vida del pequeño.

Las tasas de incidencia de este tipo de muertes se lograron reducir hace años cuando se consensuó que la posición más segura para un bebé es dormir en posición decúbito supino y no de lado ni boca abajo, una indicación ya conocida entre familias y expertos porque facilita el descanso de los pequeños, que a estas edades aún no tienen un control postural ni pueden mover bien la cabeza. También se recomienda que los niños duerman en habitaciones ventiladas y que vivan en un entorno de hábitos saludables. El uso de chupete y la lactancia materna también se vincula una menor tasa de incidencia. Los problemas durante el embarazo y un parto prematuro se vinculan como factores de riesgo. "Pero no es una relación causal, es una mera asociación estadística", matiza Martínez. "Como no se sabe qué produce este tipo de muertes, cualquier recomendación para prevenirla es general y no garantiza nada", coincide Iglesias.

La autopsia acabará de confirmar si el bebé gijonés falleció o no por esta causa. Los mismos expertos señalan que una cardiopatía congénita o un derrame cerebral –y en general cualquier patología mortal no diagnosticada– también podrían explicar lo ocurrido, pero que el relato de los hechos "apunta casi con seguridad" a una muerte súbita. En ese caso, que el pequeño dejase de respirar mientras dormía hubiese complicado igualmente su atención médica. "Este tipo de incidentes causan mucha pena, pero ante una muerte súbita no suele haber responsables. Simplemente ocurre", concluye Martínez.