El candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", recibió ayer una catarata de críticas del resto de aspirantes por limitar su presencia en debates electorales. Esto es, a juicio del resto de partidos, "un escándalo" y "una oportunidad perdida" de confrontar ideas. Floro ha anunciado que solo irá a dos debates porque ya "tiene actos programados". Estará en el de la RPA y en el del teatro Jovellanos, organizado por la FAV el 16 de mayo y moderado por el redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, Eloy Méndez. El candidato socialista se defendió ayer de las críticas recibidas. Ve suficiente ir a dos encuentros. "Voy a debatir en el ámbito público, en la radio pública y en el de la Federación vecinal, que es abierto a cualquier gijonés y a cualquier cámara. Es abierto a todo el mundo. No es restrictivo", dijo. LA NUEVA ESPAÑA tiene previsto organizar su propio debate en el Palacio de Congresos del recinto ferial. A este encuentro han confirmado su presencia seis de los siete candidatos de formaciones con representación municipal.

Floro hizo ayer una referencia directa a la candidata de Foro, Carmen Moriyón. "Está muy preocupada por los debates y en sus ocho años no debatió absolutamente nada. Es más, ni había votado porque dijo que había votado por primera vez en las primeras elecciones a las que se presentó", afirmó. "A la derecha se ve que le gusta debatir entre ellos. Llevamos muchos días a pie de calle, debatiendo con las personas y tomando nota de sus propuestas", finalizó Floro, que preguntó a Foro y al PP si tienen previsto pactar con Vox.

Moriyón respondió con contundencia. "Ni como candidata, ni como alcaldesa me negué nunca a ir a un debate porque nunca tuve miedo de defender nuestro proyecto", afirmó. "Es una falta de respeto y una decisión que es puro PSOE. No sorprende. Llevan cuatro años gobernando a espaldas de los gijoneses", añadió. "La realidad es que no tienen proyecto que defender más allá del caos absoluto de estos cuatro años. De ahí que racionen los debates", prosiguió. "Lo de que vayan otros miembros de la lista –Floro se abrió a que acudan compañeros suyos– es una excusa. Mis compañeros estarán encantados de debatir, pero no es de recibo engañar a los gijoneses para evitar exponerse a un hecho evidente: que el PSOE no tiene más proyecto que arrastrar a la ciudad a su guerra interna. Decir que tiene problemas de agenda es reírse de todos. Las invitaciones se tramitaron hace dos meses", finalizó la candidata de Foro. El candidato de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, afeó también la postura de Floro. "Dice bastante poco de él y de su partido. La excusa de que es un equipo no vale", expresó. "A estas alturas, es el momento de que los gijoneses conozcan nuestras propuestas. No ir a debatir es un flaco favor al candidato y a todos porque la gente se quedará sin escuchar lo que todos tenemos que decir", analizó. "Escuchar a los candidatos por grabaciones o notas de prensa no es suficiente. Hay que confrontar ideas. Nosotros fuimos a todos los debates", zanjó.

Olaya Suárez, candidata de Podemos, tampoco ve bien la decisión del aspirtante del PSOE. "Lamento que se pierda cualquier oportunidad de que la ciudadanía conozca los proyectos de todos los candidatos", dijo. "Hemos aceptado todas las invitaciones porque entendemos que dar a conocer las propuestas y confrontarlas es un compromiso democrático y fomenta la participación", agregó.

Más dura fue la candidata del PP, Ángela Pumariega. "Es un escándalo inaudito, fiel reflejo de lo que son los socialistas en Gijón. Van a las elecciones con una gestión de gobierno indefendible, la peor de la historia de la democracia y por eso no quieren dar la cara. Las propuestas de Floro no se las cree nadie porque proponen todo lo contrario a lo que hizo Ana González. No ir es una falta de respeto", expresó.

La candidata de Vox, Sara Álvarez Rouco, se mostró indignada. "Es una falta de respeto a los gijoneses, a los lectores de periódicos y al resto de candidatos. ¿Qué pasaría si lo hacen otros partidos, por ejemplo, Vox?", se cuestionó. Javier Suárez Llana, candidato de Izquierda Unida, también afeó la decisión del socialista. "No entiendo que haya un candidato que eluda el debate. Todos los demás estamos a disposición para defender nuestras propuestas. Entiendo el trabajo en equipo, pero debemos ser nosotros los que estemos al frente", zanjó.