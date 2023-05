Emotivo último adiós a Esther López, la mujer que falleció tras un accidente doméstico en Gijón: "El amor de una madre es incondicional"

"El amor de una madre es incondicional y no nos abandona nunca". Con estas palabras el párroco de la iglesia de San José, Fernando Llenín, trató de consolar esta mañana a los hijos de Esther López González. Ella era la mujer que falleció el pasado viernes tras haber sufrido un accidente doméstico en la vivienda de unos amigos a la que fue a realizar labores domésticas. Su familia había denunciado su desaparición porque le había perdido la pista el propio viernes. Fueron los dueños de la casa, situada en la calle Manuel Llaneza, los que se encontraron el cuerpo al regresar a Gijón a última hora de la tarde del domingo. La parroquia de San José acogió ayer el funeral de Esther López, que tenía 55 años. Llenín la describió como una mujer "hogareña y familiar".

El sacerdote trató de consolar a los hijos de la mujer. Tenía tres. Lo hizo no solo por la reciente pérdida sino porque esta misma familia había perdido a su padre hacia el 2019. Este hombre se llamaba Manuel Presedo. Esther López González había pasado malos momentos tras enviudar. No obstante, el reciente nacimiento de su nieta le había devuelto la sonrisa. "Ha sido una mujer íntima. Hogareña. Vivió una vida en familia", describió Llenín en una ceremonia que dio comienzo a las 12.00 horas. "El amor de una madre es incondicional. Quiere a sus hijos pase lo que pase. Y ese amor no muere", finalizó el párroco. Los restos mortales de Esther López González, una mujer que vivía en el paseo de Begoña, será enterrada esta tarde en el cementerio de Cayés, en Llanera.