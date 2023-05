Javier Suárez Llana, candidato a la Alcaldía de Gijón por Izquierda Unida: El joven comprometido da la cara

Aunque no haya quedado en la memoria de su protagonista, las fotografías familiares documentan que el estreno en una manifestación de Javier Suárez Llana, el candidato de IU a la Alcaldía de Gijón en las próximas municipales, fue en 1991 en las protestas contra la guerra del Golfo. Entonces solo era Javi, el primogénito de Patricio Suárez y Juana Llana y hermano mayor de Guillermo. A la militancia comunista y el activismo social de sus progenitores –médico, él, y profesora, ella–, se debió esa precocidad como manifestante. Aquel guaje había nacido el 9 de enero de 1989 en El Puerto, la zona de la localidad de Santa María del Mar de Castrillón donde vivía el matrimonio, en la casa de los abuelos paternos. Ese fue su hogar los primeros 15 meses de su vida.

Luego la residencia familiar se trasladaría a Oviedo por motivos laborales. Y, con seis años, Suárez Llana se asentaría en Gijón con su madre y su hermano. Primero fueron vecinos de la calle Marqués de San Esteban y luego de Ceares; así que su itinerario escolar comenzó en el Honesto Batalón de Cimadevilla para luego dar el salto al Ramón de Campoamor, desde el que pasó al instituto Calderón de la Barca. De aquellos tiempos aún conserva a su mejor amiga, Cris Cabezas, las medallas logradas en los campeonatos de Asturias de atletismo en las categorías de salto de longitud y relevos por equipos y sus recuerdos como extremo izquierdo en el Balonmano Gijón.

Fue también por aquella época cuando Suárez Llana descubrió la que iba a ser una de sus grandes pasiones: viajar. Su primer viaje, en 6º de Primaria, fue a Mallorca; luego llegarían los viajes de estudios a Francia y Grecia y la participación en un proyecto de recuperación de pueblos abandonados que le llevó a ejercer de albañil, o lo que tocara, en el pueblecito extremeño de Granadilla. Aunque en su memoria están viajes más recientes como los que hizo, ya adulto, a Egipto y a Chile. O aquel mes de agosto en el que se fue solo, y obligado, a estudiar inglés a Londres tras conseguir una beca. El mismo Londres donde estaba de escapada cuando desde IU se le hizo llegar que sería el candidato.

De aquella época son también dos nombres propios que marcaron, sin pretenderlo, el futuro del actual político. Dos nombres de docentes. Marta Pérez e Iñaki González. La influencia de la primera llevó a Javier Suárez Llana a optar por la carrera de Biología aunque pudiera pensarse que su vocación estuviera en el campo de las humanidades y el segundo, profesor de la asignatura de religión que Javi no daba, le abrió la puerta del activismo social como voluntario de la Fundación Adsis.

En una Universidad movilizada contra el plan Bolonia fue donde el ahora candidato se politizó. De hecho se politizó Suárez Llana y se repolitizaron sus padres, que hacía tiempo que habían abandonado la militancia activa. A Juana Llana se la conoce ampliamente en Gijón como responsable de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Patricio Suárez, epidemiólogo, estuvo vinculado a Médicos del Mundo y ejerció en el hospital de Cabueñes. Ahora mismo es el coordinador de la Plataforma Bioestadística y Epidemiología del Instituto Investigación Sanitaria Principado de Asturias (ISPA).

Otro punto de inflexión en la trayectoria de Suárez Llana fue su incorporación a Estudiantes Progresistas, entidad desde la que impulsó el ya veterano proyecto de intercambio de libros y en cuya representación alcanzó la presidencia del Conseyu de la Mocedá en 2012. Cargo que dejó en 2015 al incorporarse como asesor al grupo municipal de IU. Su actual ocupación.

No fue esa su entrada en el partido. A IU llegó en 2008 de la forma más directa posible. Picó a la puerta de la sede y dijo que quería ser interventor. Dicho y hecho aunque de paso quien le atendió –y que ahora es su compañera en el grupo municipal que da apoyo al edil Aurelio Martín– Beatriz Martínez dio un toque a Jorge Espina para advertirle sobre las posibilidad de fichar a aquel chaval para las juventudes de IU. De interventor pasaría con los años a miembro de la candidatura de IU a las europeas, luego a número tres en las municipales de 2019 y ahora a líder de una candidatura de treinteañeros que quieren renovar IU y la Corporación.

Tanto como viajar le gusta leer. Y no solo a su amada Almudena Grandes. También Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Fred Vargas, Aroa Moreno o Kirmen Uribe. Sobre su mesilla, y como último regalo de su pareja, está ahora "El camino más corto", de Manu Leguineche". Le gusta salir a la montaña a oxigernarse, pero también encerrarse en un teatro y es un apasionado de la radio, que escucha de la mañana a la noche. ¿Música? Se queda con "Vetusta Morla", "Ciudad Jara", Xoel López y la voz de Luz Casal; y puestos a elegir una serie, no duda sobre su favorita. "A dos metros bajo tierra".

Sus allegados destacan de él la combinación de sus conocimientos con la firmeza de sus convicciones y la capacidad para defenderlas con argumentos y no con insultos, y hacerlo desde la empatía y a favor de la búsqueda de acuerdos y no de enfrentamientos. Eso, y que conoce muy bien el Ayuntamiento. Quizás sea su timidez el freno del que le toque desembarazarse en esta nueva etapa donde es su cara y su nombre las que acompañan las siglas de Izquierda Unida. Tranquilos todos, no es perfecto: en primero de carrera suspendió Matemáticas. Su primer suspenso. Y de los pocos.