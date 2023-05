"Vetusta Morla" y "Viva Suecia" estarán en el "Sounday", el nuevo festival de verano indie y pop de Gijón

El verano gijonés suma una nueva propuesta musical. Se trata en este caso de un festival que aspira a ser referencia del indie y del pop, y que recibe el nombre del "Sounday Festival". La cita se enmarca dentro del contexto del "Gijón Life", sumándose así a su ciclo de conciertos. Las actuaciones del "Sounday" tendrán lugar el domingo 16 de julio en el parque Hermanos Castro. Las entradas para el festival se pondrán a la venta este próximo jueves 11 de mayo a través de www.soundayfestival.com a partir de 29 euros.

El cartel para este debut será muy interesante. Aparecen en primer lugar dos grupos punteros, como "Vetusta Morla" y "Viva Suecia". En el caso de la primera además será su única actuación en Asturias, y servirá para que hagan un selecto repaso por toda su discografía, que suma grandes éxitos desde hace quince años. En el caso de "Viva Suecia" se encuentran de gira por su décima aniversario, y con la promoción de su último disco “El amor de la clase que sea”.

"La Paloma", "Menta", "Mardom", "Mediocre Dj" y "Melo Soho Dj" son las otras formaciones que estarán presente en el "Sounday". En el caso de "La Paloma" su noise pop ha conquistado a todos los medios especializados y a un público que recoge varias generaciones. "Menta" está llamada a liderar el movimiento del rock independiente español. Y "Mardom" es un joven proyecto que ha impactado desde su presentación.

El "Sounday" se une a otras citas veraniegas ya confirmadas, como el "Gijón Life", del que por el momento solo se conoce en su cartel el concierto de "Marea", para el próximo de 15 julio. El inicio del periodo estival musical lo marcará Metrópoli –del 30 de junio al 9 de julio–, que pondrá cada el día el colofón con los conciertos, con cabida para casi todos los estilos. Aún faltan por conocerse algunos artistas, pero el primer avance deja los platos fuertes de Lola Índigo, "Mago de Oz", "Camela", "Sidecars", a los que se suman "Daviles de Novelda", "Huecco", "Fusa Nocta", "Lágrimas de sangre", "Tigre y Diamante", "Nanpa Básico", "Drugos" y "3PAC".

Además en el parque Hermanos Castro también se celebrará Tsunami Xixón, para los amantes del rock, que ya ha cerrado su plan musical para los días 27, 28 y 29 de julio, con el grueso de actuaciones en el citado parque, pero también con otros conciertos gratuitos que se podrán ver en el skatepark de Cimadevilla y la plaza mayor. Serán más de 40 formaciones las que se darán cita, con destacados como "Desakato" –en su gira de despedida–, "No fun at all", "La Moda", "Dropkick Murphys", "Frank Carter And The Rattlesnakes", "The Hellacopters", "Descendents", "Ilegales" o "El Drogas".