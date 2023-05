Barbón: "Ha costado mucho, pero se logró el objetivo, ahora ya no hay marcha atrás"

Más allá de los peros por la coincidencia del anuncio con la precampaña electoral y del recordatorio a los muchos años de espera, el anuncio de la licitación del vial de Jove se celebraba ayer de izquierda a derecha con la mirada puesta en sus positivas repercusiones para el puerto de El Musel y, sobre todo, para el vecindario de La Calzada. "Ha costado mucho conseguir que pasara de ser un proyecto a ser una licitación, que lo que supone es que no hay marcha atrás. Ya no son palabras, son hechos, defendía un presidente del Principado, Adrián Barbón, que se confesaba "satisfecho de haber logrado uno de los objetivos que nos habíamos puesto al principio de esta legislatura. Es la noticia más esperada en estos momentos en Gijón, y sobre todo en la zona oeste donde estaban hartos y tenían razones para ello".

A "un éxito colectivo que debemos celebrar", se refería la Alcaldesa de Gijón, Ana González, al valorar esa "gran noticia, todo un hito" sobre "algo muy importante por lo que venía luchando todo Gijón y en lo que nos hemos unidos todos los partidos políticos de la Corporación". La regidora agradeció la lucha de los ediles y los vecinos pero también del Principado y de la propia ministra de Transportes "que cumplió con su promesa con Gijón. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, lo calificó como "una magnífica noticia para el Puerto y, por tanto, para la ciudad. Ahora lo que toca es trabajar con mucha intensidad para acortar al máximo los plazos y que sea una realidad lo antes posible".

En clave electoral

Quien fuera alcaldesa de Gijón y ahora es la candidata de Foro a repetir, Carmen Moriyón, aseguró que "es una gran noticia que no por llegar tarde es menos relevante. El vial de Jove es una infraestructura clave en la lucha contra la contaminación en Gijón y su ejecución y puesta en marcha debe ser una prioridad absoluta para todas las administraciones, desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno central. Hoy es un gran día para una ciudad habitualmente maltratada desde Madrid".

Por su parte, el candidato del PSOE, Luis Manuel Flórez "Floro" arrimó el ascua a su sardina para defender que "el compromiso del PSOE con las infraestructuras logísticas del municipio y con la reducción de la contaminación es firme. A pesar de las dificultades, cumplimos". Para Floro la noticia es buena para el Puerto pero sobre todo para La Calzada a cuyos vecinos prometió la conversión de la avenida Príncipe de Asturias en un bulevar que permita el tránsito peatonal y ciclista. "Cuando Ayuntamiento, el Principado y el gobierno de España trabajan de forma coordinada, las cosas salen adelante", remató.

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, y actual portavoz municipal de la formación naranja, José Carlos Fernández Sarasola, reconocía la alegría de ver "por fin un avance significativo de verdad" pero ironizando con la "enorme suerte de que se licite a menos de 20 días para unas elecciones No han tenido tiempo antes para hacerlo, y llevamos mas de 15 años esperando ¿De aquí al día 28 van a desbloquear el resto de infraestructuras pendientes? Me temo que no, que habrá que esperar hasta las siguientes elecciones, no vaya a ser que se atraganten con tanta eficiencia"

"Con mucho optimismo" recibía la candidata de Podemos, Olaya Suárez, la decisión del Consejo de Ministros. Con optimismo y con una advertencia: "Estaremos muy atentas a que los plazos no se paralicen cuando terminen las elecciones, porque la ciudadanía ya está cansada de falsas promesas y de enormes proyectos sin ejecutar. Esperamos que esta vez sí y definitivamente se construya esta infraestructura clave para nuestra ciudad".

Para la popular Ángela Pumariega, portavoz y candidata, la licitación de Jove es la aportación gijonesa a " la carrera electoralista en la que está inmerso Pedro Sánchez, lanzado a hacer promesas para ganar un puñado de votos, con independencia de si son realizables o no". En toda caso la popular asegura que "saludamos esta licitación, porque cada paso que se dé es necesario e importante para sacar los camiones del barrio de La Calzada que es lo que de verdad se necesita para combatir el problema de la contaminación".

"Aunque sea electoralista al máximo, se trata de una noticia que hay que valorar positivamente. Lo que hay que denunciar es que los socialistas no hayan hecho nada por ello durante todo el mandato y justo ahora, a tres semanas de las elecciones, aprueben la licitación. Veremos qué ritmo sigue después", reflexionaba desde Vox, su candidata Sara Álvarez Rouco. Par el candidato de IU, Javier Suárez Llana se trata de un "logro colectivo que demuestra que cuando la ciudad se une y las administraciones colaboran conseguimos que Gijón avance hacia un modelo de ciudad sostenible. Es justo reconocer el trabajo del actual equipo de gobierno que nunca dejó de exigir en público y en privado la licitación del vial de Jove. Por la Casa Consistorial pasaron muchos gobiernos pero solo esté lo consiguió.

Movimiento vecinal

También hubo alegría en el movimiento vecinal. "Es muy buena noticia para nuestro barrio que lleva décadas de lucha reclamando esta infraestructura que es fundamental para poner fin a que miles de camiones pasen en mitad de una zona densamente poblado", matizaba el presidente de la asociación de vecinos "Alfonso Camín". Para Carlos Arias el vial de Jove "permitirá afrontar la regeneración urbana del barrio y recuperar la avenida Príncipe de Asturias para transformarla en un lugar más amable para los vecinos. Un motor de cambio".

Compartía parte de los argumentos el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales. Aunque con sus peros. "La noticia es buena pero Gijón tiene poco que creer porque hemos visto muchas licitaciones de obras que quedan en nada. Así que toca estar ojo avizor y ver que se cumple el cronograma y que el plan no se eternice en el tiempo", reclamó Manuel Cañete antes de poner en valor "el consenso social y político que determinó que Gijón no podía soportar tanto menosprecio".