Europeísmo por bandera en el Codema

El espíritu europeísta caló ayer en el colegio Corazón de María, que no falló, como cada 9 de mayo, a su conmemoración del Día de Europa. La lluvia caída durante la mañana obligó a celebrar la efeméride en el interior del centro, donde ondearon las banderas de los países miembros de la UE. "Tenemos una gran vocación europea, con muchos programas y proyectos", afirmó el director del centro, Simón Cortina, que reivindicó la idea de "dejarse enriquecer" por las diferentes culturas.

En el encuentro estuvo presente Raquel García, directora de la Oficina de Proyectos Europeos del Principado, que leyó un manifiesto e improvisó unas palabras para el alumnado. "Es muy gratificante estar aquí y es bonito ver cómo desde el centro se impulsa ese acerbo y sentimiento europeos, con iniciativas para que esa pertenencia siga en las nuevas generaciones", señaló García, que animó a los estudiantes a ser "partícipes" de Europa, de la que ensalzó que es "mucho más que unas instituciones radicadas en Bruselas".

Ella fue la encargada de izar la bandera de la Unión Europea al son de los acordes del himno de la comunidad, el "himno de la Alegría", interpretado en este caso por Celia Relucio, Sophie Llaneza, Óscar Rivas y Matías de la Puente. Todos se pusieron en pie para escuchar la pieza, al mismo tiempo que doce estudiantes alzaban las doce estrellas amarillas que representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa.

"Llevo tres años tocando el himno al piano, representando al colegio en este Día de Europa", comentó Óscar Rivas, que cursa primero de Bachillerato y que subrayó la relevancia de este tipo de actos para tomar consciencia de dónde se está. "Es una jornada en la que los alumnos se sienten orgullosos de pertenecer a Europa y a este colegio", indicó Rivas, que deslizó la posibilidad de su futuro laboral esté ligado a la Unión Europea.

A Celia Relucio, de cuarto de la ESO y que tocó la flauta travesera en el himno, no le desagrada el plan. "Me vería como eurodiputada", aseguró. Este año supuso su debut dentro del despliegue musical para el Día de Europa, una efeméride en la que, para ella, conviene reparar. "A veces, cuando eres pequeño, no te das cuenta de que perteneces a algo más grande, como es Europa. Hay que globalizarse", apuntó.

La cita también sirvió para reconocer a un nutrido grupo al que se le entregó un diploma como embajadores júnior del programa "Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo". Dos de los afortunados fueron Inés Rodríguez y Nicolás Oviaño, que estuvieron el pasado mes de noviembre en Estrasburgo para exponer sus ideas como si de parlamentarios se tratasen. "Fue una buena experiencia, nos sirvió para aprender mucho", afirmó Nicolás Oviaño, que vislumbra su porvenir profesional en un ámbito más cercano al científico. También visitaron la ciudad francesa María Jesús Martínez y Marisa Morán, que ayer recogieron su reconocimiento junto a Irene Bárcenas como embajadoras sénior. El Corazón de María ya se prepara, a su vez, para la visita la próxima semana de alumnos procedentes de Irlanda y de Finlandia. "Queremos conocer otras culturas", resaltó el director del colegio, Simón Cortina, que festejó la renovación del sello europeo de calidad del centro, que avala el contenido de sus proyectos.

Para transmitir los valores europeístas a los más pequeños, desde el Corazón de María también se ha organizado una actividad en la que alumnos de Educación Infantil han elaborado dulces típicos de diversos países, uniendo la diversión con el arraigo a Europa que se busca inculcar a las generaciones más jóvenes. Toda una declaración de intenciones de que la comunidad educativa del Corazón de María desea que Europa siga siendo uno de sus referentes en su propuesta educativa, como ayer quedó demostrado en una jornada que marcaba el aniversario de la histórica "Declaración Schuman".