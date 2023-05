"No soy muy de oricios, pero muero por unes parrochines recién frites"

Al candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón le gusta bañarse en la zona del Mayán de Tierra y elige a Luis Miguel Piñera, cronista oficial de la ciudad, como uno de sus autores favoritos para leer sobre asuntos locales. Son algunas de las respuestas de Luis Manuel Flórez, "Floro", al "Test de gijonesismo" de LA NUEVA ESPAÑA.

1. ¿Cuál es la fiesta de prao en la que más ha bailado?

En las fiestas de Jove.

2. ¿Cuál fue el último gol que cantó en El Molinón? ¿Y el que cantó más fuerte?

El de Diego Sánchez en el partido contra el Granada. Con esta voz que tengo los canto todos con alta intensidad.

3. ¿Tiene apuesta fija en el Hípico?

No, no soy de jugar, aunque me encanta ver los caballos.

4. ¿El mejor sitio de Gijón para pegar un "bañín"?

La zona del Mayán de Tierra después de una buena caminata por toda la senda costera.

5. ¿Con qué "míticu" de Gijón le hubiese gustado ir de sidras?

Con muchos. Con Fredesvinda, la Tarabica, por ejemplo, una mítica de Cimavilla.

6. ¿Oricios? ¿Dónde?

No soy mucho de oricios, pero muero por unes parrochines recién frites.

7. ¿Su dulce gijonés favorito?

Las princesitas.

8. ¿Las mejores vistas de Gijón para echar un culín?

La Campa de Torres o Cimavilla, sin duda.

9. ¿San Juan o San Pedro? ¿La Soledad o Los Remedios?

San Xuan y la foguera; y la Soledad.

11. ¿Cuál es su libro preferido sobre Gijón?

Hay muchos. Alguno de Luis Miguel Piñera, hoy cronista oficial de la ciudad, pero tengo especial cariño a uno de fotografías antiguas de Foto César, de La Calzada.

12. ¿Es de sitio fijo para ver los Fuegos?

Tras muchos años probando un sitio y otro, me quedo con Fomento.

13. ¿Cuántas veces ha visto "Volver a empezar"?

Dos.

14. ¿Hace cola en la Feria por un bocata de calamares?

Si puedo, procuro evitarlo, aunque alguna vez cayó.

15. ¿Con qué Rey Mago quería hablar siempre en el Ayuntamiento?

Siendo magos valía cualquiera de los tres. Ahora voy con mis nietos a ver la cabalgata y cada uno tiene sus preferencias.