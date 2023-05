Alegría y cautela en la zona oeste

A Senén Rodríguez le gusta mucho sentarse en un banco que hay en Cuatro Caminos. Ahí se lleva su radio con pinganillo y es testigo en primera persona del tránsito de camiones que cada día pasan por la avenida Príncipe de Asturias en dirección a El Musel. La noticia de la licitación del vial de Jove, que desviará ese tráfico, la ha recibido con alegría y un toque de cautela. "Ya era hora, es muy necesario. Parece que ya se va a hacer de verdad, así que esperemos que así sea", comenta, mientras se produce una circunstancia que se repite día a día. "Acaba de cerrarse el semáforo y ya hay cuatro o cinco camiones esperando, es que esto se repite cada día, lo tengo contabilizado, y por las mañanas especialmente, no puede seguir así", añade.

La aprobación de la licitación del vial de Jove por parte del Consejo de Ministros por 236,11 millones euros es motivo de conversaciones estos días entre los vecinos de La Calzada y El Natahoyo, los dos barrios que más sufren cada día el tráfico que va hacia El Musel y la industria de la zona oeste. Aunque aún existe algo de escepticismo, por las numerosas promesas incumplidas, la cercanía del fin del tráfico sí que invita a la ilusión a los vecinos. "Es muy necesario, hace muchos años que se debería haber solucionado", coinciden.

"Creemos en la obra por salud, tranquilidad y porque no es normal que en el siglo XXI pasen a diario camiones entre los edificios y comercios se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo", cuenta Rodolfo Rodríguez, que lleva una década con la Peluquería Rodolfo abierta junto a la avenida Príncipe de Asturias. "Todos los días sale en alguna conversación con los clientes que cuando se iba a quitar el paso de los camiones de esta calle", relata. "Lo peor de todo es el ruido, molesta muchísimo. Estamos hartos del ruido y del tráfico", afirma, al mismo tiempo que también advierte del peligro en la circulación. "Hay cruces, semáforos, muchos coches y camiones que apuran para pasar en ámbar, y un día vamos a tener algún susto", analiza.

Adelina Álvarez y Miguel Travieso son de El Natahoyo. Llevan medio siglo viviendo en la zona oeste. Mientras dan un paseo, no dudan en transmitir por un lado su satisfacción por el proyecto, pero también sus dudas. "No creo que lo veamos ya, es algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, ahora parece que está cerca, pero hasta que no lo veamos las obras no nos fiamos", relata en primer lugar Álvarez. A su lado, Travieso va más allá e incluso pide no quedarse en este único vial. "Debería abrirse el túnel de Abono, ayudaría y descongestionaría bastante, y eso no costaría mucho", afirma.

Senén Rodríguez también ve con buenos ojos que el nuevo vial vaya en su mayoría soterrado. De los 2,5 kilómetros de los que constará habrá dos, que irán entre la glorieta de la avenida Príncipe de Asturias y la glorieta de los Campones, que estarán en un túnel artificial para minimizar los efectos del tráfico en el entorno. "Veo muy positivo que se ataje el problema. Es estupendo que no nos quiten este problema aquí y lo pasen para otra zona", reconoce, antes de añadir que el periodo electoral sí que puede servir para que se agilicen todos los trámites. "Los políticos siempre prometen mucho, y estamos en época para ello, esperemos que ahora las elecciones sirvan para que lo cumplan", enfatiza.