Un gran pacto cultural, social y económico que involucre a todos los partidos políticos y asociaciones para lograr que Gijón logre ser la Capital Europea de la Cultura en 2031. Ese es uno de los puntos más importantes del programa cultural del PSOE, que ayer presentó el candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", en el Museo del Ferrocarril. Entre las propuestas, se incluye además potenciar festivales como la Semana Negra y Feten, culminar en el próximo mandato la obra de Tabacalera y abrir un centro municipal integrado en el parque del Tren de la Libertad, conocido como el "solarón". No se incluye negociar para que el Palacio de Revillagigedo tenga gestión pública. Esto lo había esbozado en una iniciativa desvelada por LA NUEVA ESPAÑA el gobierno local, que se planteaba una pinacoteca en el emblemático edificio. De ello habló el secretario de Cultura del PSOE de Gijón y exviceconsejero, Jorge Fernández León. "Las condiciones del Palacio para los usos de los que se están hablando denota que hay personas que no saben de lo que hablan", aseveró.

Las propuestas de Floro se presentaron en un acto público con diferentes representantes del sector. "Compartimos los propósitos y propuestas de los profesionales de la gestión, artistas y representantes de organizaciones de diversos colectivos del mundo de la creación", afirmó el candidato. Una de las propuestas más importantes es el citado pacto al que quiere llegar el PSOE con todos los estamentos de la ciudad para lograr la capitalidad europea. "Solo comenzando la carrera unidos será posible tener una candidatura sólida dentro de un proceso al también aspirarán numerosas ciudades españolas", reflejó.

Floro se comprometió a terminar las obras de Tabacalera para convertir la antigua fábrica de Cimadevilla en un gran centro cultural en el próximo mandato. "Tras ocho años de parálisis del anterior gobierno, el actual ha sido capaz de hacer un plan de usos y de aprobarlo en el Pleno", destacó, por su parte, Fernández León. "Tabacalera cumplirá un papel que vincula a las trabajadoras que han hecho buena parte de la historia de Cimadevilla con todo el relato histórico relacionado con el Museo del Ferrocarril, la industria y el Plan Costa con el que queremos recuperar el literal gijonés", agregó.

Otras de las propuestas es abrir un nuevo centro municipal integrado en el "solarón" con instalaciones culturales, ciudadanas y una piscina. Floro habló también de la plaza de toros de El Bibio. Indicó que "será un centro multiusos con actividad ininterrumpida" tras su reforma con fondos europeos. En otra línea, aseguró que su intención es, como pide la asociación "Esto ye Ciares", recuperar el Hogar del Productor del barrio para usos ciudadanos. También quiere "aunar esfuerzos" con el Principado para potenciar la Universidad Laboral o la biblioteca pública Jovellanos. Floro resaltó que el PSOE planea invertir un millón de euros en los próximos cuatro años para aumentar los fondos de las bibliotecas y poner en marcha una red de lectura para la zona rural.

Potenciar fue una palabra muy empleada ayer por Floro y la ligó con festivales con la Semana Negra, que la describió como "un referente de Gijón y de España". En esa línea, también quiere mejorar festivales como Feten, el Festival de Cine o la Feria del Libro: "Queremos implicar a los barrios, crear vínculos comunitarios en torno a la cultura, descentralizar la oferta y convertir a Gijón en la gran referencia cultural del norte de España".

Volviendo al proyecto para que Gijón sea Capital Cultural Europea en el 2031 no entra, de momento, en los planes del PSOE optar a que el Palacio de Revillagigedo tenga usos públicos. El gobierno local ha elaborado un documento preliminar en el que se plasmaba la intención municipal de retomar las negociaciones con los propietarios del edificio, la Fundación Cajastur para que el Revillagigedo tenga usos públicos. Se hablaba de una pinacoteca. "El Ayuntamiento trató sin éxito llegar a un acuerdo en su día con Liberbank y no fue posible. No es un elemento despreciable y si los nuevos propietarios quieren hacer algo con él que no sea lo de ahora, que es abrir para tercero. Ahora hay una exposición del Ayuntamiento. El espacio para acoger una colección pictórica permanente es reducido", finalizó Fernández León.