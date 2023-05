Será esta medianoche cuando arranque la campaña, pero el ambiente electoral está ya muy caldeado. El enfrentamiento entre el PSOE y Foro subió ayer de revoluciones cuando la número "cuatro" de los socialistas, Carmen Eva Pérez, acusó a la aspirante forista, Carmen Moriyón, de "haber faltado a la verdad" por decir que se encontraba trabajando y no acudir al encuentro entre candidatos celebrado hace dos días en La Calzada. Pérez afeó a Moriyón que no fuera al acto organizado por la Fundación Mar de Niebla y sí estuviera para sacarse la foto de la candidatura regional de Foro en Oviedo. Moriyón se defendió ipso facto de estas acusaciones en su cuenta de Twitter, explicando que se encontraba desarrollando sus labores como cirujana. "Mi trabajo no es la política sino la medicina. De una situación tan común para cualquier gijonés como no ir a un sitio por estar trabajando, el PSOE ha intentado generar una mentira en forma de ataque personal", afirmó.

El encuentro en La Calzada estaba fijado para las 19.00 horas. Acudió por Foro el número dos de la lista y portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador. El concejal excusó la ausencia de Moriyón porque en ese momento se encontraba en su puesto como facultativa. Posteriormente, la candidata de Foro sí llegó para hacerse la foto en Oviedo. Las fuentes consultadas explican que dicha foto estaba prevista para las 19.30 horas y que Moriyón apareció por el entorno de la iglesia de Santa María del Naranco sobre las 20.00. Es decir, con media hora de retraso y una hora después de que arrancara el encuentro en Gijón. "Decir que estaba atendiendo pacientes es faltar a la verdad y es un momento lo suficientemente importante en el que la ciudadanía exige la confianza de sus representantes. La confianza no se puede generar mintiendo", afirmó Carmen Eva Pérez. Moriyón desmintió en un hilo de Twitter las palabras de la socialista. "Mi entorno laboral más cercano sabe que a esa hora –las 19.00– me encontraba operando en un quirófano", escribió la candidata de Foro. "Es entendible que en la lista electoral del PSOE no sean muchos quienes entiendan que se puede estar en política sin vivir de ella", añadió. "No es de recibo intentar engañar a los gijoneses para tapar así la realidad: que es que su candidato ha dinamitado dos debates electorales", concretó. "Estas actitudes del PSOE no cogen a nadie por sorpresa. Las he sufrido muchas veces y lo seguiré haciendo en la campaña. Siempre es así cuando ven peligrar el gobierno de una ciudad que consideran suya", zanjó.