El perfil del candidato: Sara Álvarez Rouco, la asesora fiscal de ritmos ochenteros

El estado de Whatsapp de Sara Álvarez Rouco es un genérico "disponible". Y, sin embargo, dice mucho de ella. También lo hace su foto de perfil. Se la ve sonriente y con las manos posadas sobre un viejo ordenador portátil encima de una carpeta llena de documentos. No es una imagen impactante, pero condensa el carácter de la candidata de Vox a la Alcaldía de Gijón. Un carácter que describen los que más tiempo pasan con ella (últimamente, sus compañeros de partido) como el de una persona "muy organizada, trabajadora y leal". Nos permitimos añadir desde estas líneas que es, además, una mujer reservada. Quizás porque de primeras pueda dar una imagen de seria, llama la atención que su música favorita sean algunos de los temas que sonaron en la Movida de la década de los ochenta. También le gusta disfrutar de una buena película policiaca o de acción, su género preferido ante la gran pantalla. Tras ese primer momento, aparece la persona sensible y con sentido del humor que conocen sus allegados.

La candidata de Vox es una persona de ideales firmes. Lo aprendido en casa cuando era una niña la ha guiado el resto de su vida. Procede, como le gusta recalcar siempre que puede, de una familia con estructura tradicional. Su padre fue inspector de buques y profesor de la Escuela de Marina Civil. Su madre, gallega, ama de casa. La educación que recibió de ambos configuró sus valores. Ante todo, se construyó como persona a través de la cultura del esfuerzo. Tiene una hermana mayor, Luisa. Fue alumna del colegio de las Ursulinas, hoy Montedeva. Guarda un gran recuerdo de aquellas clases en el edificio ubicado en el alto de Ceares, rodeado entonces por pequeñas viviendas y enormes prados. Licenciada en Empresariales por la Universidad de Oviedo, tiene un máster en Técnica Fiscal por la institución académica asturiana y otro en Auditoría de Cuentas por la Pontificia de Salamanca. Fue trabajadora por cuenta ajena cinco años. Y abrió su propio despacho en el que estuvo casi un cuarto de siglo. También, durante 13 años fue agente de una conocida entidad financiera. Su vocación eran las Bellas Artes, pero no pudo ser. La vida le llevó por otros caminos, de los que se sienta orgullosa.

La política no es nueva para ella. Aunque estar en la primera línea, sí. Militó en el Partido Popular, en el que llegó a formar parte de la junta directiva local en los tiempos de la presidencia de David González Medina. Dejó esta formación desencantada. Cuentan que sus primeros días en Vox tampoco fueron fáciles. No llevó bien, relatan quienes estaban a su lado al poco de sacarse el carnet, "el enfrentamiento alimentado por las izquierdas" contra su formación. Eso sí, dado su carácter férreo, esas críticas se los tomó como un reto y acabó como diputada en el debut de la formación en la Junta General del Principado. Entiende que Vox es el único partido que no se ha contaminado por la corrupción y el único que defiende realmente a las mujeres. Y se comenta que mantiene una relación privilegiada con sus compañeros a nivel nacional, aunque rara es la ocasión en la que desliza algún comentario al respecto. Aquí, de nuevo, surge su enraizada discreción.

Su vida pasa por su marido y por su hija, que adoptó cuando tenía dos años. Ellos son su "todo". Y en ellos se apoya durante estos días de ajetreo, reuniones, trabajo y actos a los que obliga una campaña electoral. De sus aficiones hay mucho que contar. Disfruta saliendo a caminar, andando en bicicleta, tomando el sol en la playa y, en general, haciendo actividades al aire libre. Se confiesa lectora empedernida. Sobre todo, de novelas históricas, sin preferencia por la época. Además, recurre habitualmente a los clásicos de la literatura universal como forma para evadirse. Eso sí, desde hace unos meses, casi todo su tiempo de lectura lo ocupan los muchos informes, leyes y proyectos a los que tiene que hacer frente como portavoz de su partido en el Parlamento regional, cargo al que llegó en la recta final de la legislatura tras la marcha de Ignacio Blanco, dándole una mayor visibilidad y que ahora deja para luchar por la Alcaldía de Gijón, tras su designación por parte de la nueva dirección regional, capitaneada por el diputado nacional José María Figaredo.

A sus más próximos, les ha confesado que la responsabilidad le ha servido para reconectar con su ciudad. Para volver a patearla de arriba a abajo, como hacía aquella niña camino de las Ursulinas, introvertida a ratos, que se enganchó a la Movida y que siempre ha estado segura de que puede aportar.