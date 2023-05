"Ilusión" y "trabajo", las palabras más repetidas en el inicio de la campaña electoral en Gijón

La carrera hacia la Alcaldía de Gijón coge desde hoy velocidad de crucero. La tradicional pegada de carteles supuso ayer el pistoletazo de salida para quince días frenéticos en los que los candidatos saldrán a la calle para conquistar el voto de los ciudadanos. "Ilusión", "trabajo" y "equipo" se repitieron cada uno de los aspirantes al bastón de mando. La cuenta atrás ya está activada hacia el 28-M.

El PSOE tratará de revalidar la Alcaldía con Luis Manuel Flórez, "Floro", como nuevo candidato. El escenario elegido por los socialistas para el acto inaugural fue un concurrido paseo de Begoña junto al presidente del Principado, Adrián Barbón (después hicieron la pegada de carteles junto a la Casa del Mar). Floro dijo afrontar esta campaña "con ilusión" y "agradecido" por encabezar la lista. El aspirante, que no es militante, lanzó un "especial gesto de cariño y agradecimiento" al actual equipo socialista en Ayuntamiento. Y destacó "el gran esfuerzo" de la alcaldesa, Ana González, –que no repite como candidata por un proceso interno y que no acudió a este acto de inicio de campaña–. "Sin un gobierno socialista estos años hubiesen sido mucho más difíciles", aseguró. "Creo que no está aquí con nosotros, pero le quiero dar las gracias, de corazón", añadió. Defendió que el PSOE tiene para Gijón "un proyecto sólido" y que empezará a mostrarlo "ahora que se están agotando los juegos de artificios con los que otros (partidos) tratan de emponzoñar esta campaña mediante insultos y mentiras". "Tengo la confianza de que somos lo que Gijón necesita y que podemos aportar con unos valores (socialistas) que, en realidad, son los que yo he vivido durante toda mi vida", aseguró.

En el mismo paseo de Begoña, José Carlos Fernández Sarasola, cabeza de lista por Ciudadanos, defendió el potencial de su partido para aquellos votantes que quieran huir de "la política rancia y antigua" y del "bipartidismo extraño", que a su juicio, está presente en Gijón con Foro y el PSOE, "dos partidos que han llevado a la ciudad al absoluto desastre". "Plantearemos propuestas sensatas y realizables que busquen el bien de los ciudadanos y mejorar su vida", afirmó Fernández Sarasola. Y aseguró que sus encuestas le permiten tener esperanza. "Estaríamos ahora mismo con uno (concejal) y creciendo, así que estamos ilusionados. La encuesta final será la de los ciudadanos, pero por ahora vamos bien y confiamos en crecer en estas dos semanas", señaló el edil y candidato a la Alcaldía.

Y del centro, a El Llano. En el parque de la Serena, la candidata de Foro a la Alcaldía, la exregidora Carmen Moriyón, subrayó que "salimos a ganar, convencidos de que podemos devolver a Gijón la alegría y el brillo que siempre caracterizó a esta ciudad". "Si gobernamos, seguiremos el camino del consenso. La ciudad no puede avanzar sin tener en cuenta a los vecinos para las decisiones transcendentales", dijo. "Nunca estuve tan ilusionada; hemos conformado un equipo redondo, dispuesto a servir a los gijoneses desde la profesionalidad y el consenso. Somos quienes queríamos ser y somos libres", apuntaló rodeada de los principales miembros de su candidatura y del aspirante a la presidencia del Principado, Adrián Pumares.

La candidata de Podemos, Olaya Suárez, eligió las calles donde se crió para dar los primeros pasos de la campaña. "Estamos aquí en El Cerillero, en mi barrio, para iniciar la pegada de carteles que da el pistoletazo de salida a esta campaña electoral que nos hace tanta ilusión y que esperábamos con tantas ganas", dijo la aspirante de la formación morada. Y lanzó una promesa: "Arrancamos con toda la motivación y con toda la fuerza para convencer a la gente de que tenemos valentía para transformar y que, con Podemos en el gobierno municipal, alcanzaremos los consensos que Xixón tanto necesita y los cambios que esta ciudad merece".

De vuelta a El Llano, turno para el Partido Popular. Ángela Pumariega prometió una "campaña sensata, sensible y con propuestas rigurosas enfocadas a la promoción de la economía" ante "una oportunidad histórica de cambio". "El objetivo es la Alcaldía. Estamos muy ilusionados porque es momento de que Gijón mire al futuro dando respuesta a los problemas reales de los gijoneses. Notamos la ilusión de la gente por esta candidatura", añadió la candidata y edil, tras lamentar "unos últimos mandatos terribles" para la ciudad.

A los pies de la estatua de Pelayo, secundada por varios miembros de su candidatura, Sara Álvarez Rouco arrancó la campaña con un breve acto, en el que dio a conocer su cartel electoral, en el que figura con Carolina López, la candidata a la presidencia del Principado. "Salimos a ganar y cambiar lo que tenemos en Gijón. Queremos quitar las izquierdas de aquí porque están haciendo muchísimo daño. El socialismo es una lacra para Gijón y para Asturias", indicó Álvarez Rouco. La líder local de la formación de Santiago Abascal incidió en que "empezamos con mucha ilusión y estoy rodeada de un equipo muy capacitado". "Vamos barrio a barrio. Siempre desde el compromiso, la responsabilidad y sobre todo con mucha fuerza", zanjó.

Fue en Nuevo Roces donde pegó sus primeros carteles Javier Suárez Llana, candidato de IU-Más País-IAS. Justificó el lema "El Xixón que suma" porque, según defendió, "somos una candidatura que suma fuerzas políticas, generaciones, que da protagonismo a la juventud, y que suma ideas para hacer que Gijón siga avanzando hacia el futuro, frente a la marcha atrás que proponen otros partidos". Por ello, recalcó la "valentía" y el "entusiasmo" de su formación: "Apostamos por un Gijón valiente, que avanza y que no tiene miedo a reinventarse". Con muchos carteles ya invadiendo las calles, aún queda tela que cortar hasta las urnas.