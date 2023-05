Ángela Pumariega, un talento olímpico con saber estar

Aunque acostumbrada a tolerar la presión, la medallista olímpica Ángela Pumariega Menéndez (Gijón, 1984) afronta una de sus travesías con más oleaje. La candidata a la Alcaldía por el Partido Popular acaba de dar el "sí quiero" al también regatista Alejandro Muscat y encara la que ya es su primera campaña electoral como cabeza de lista. Metódica pero tranquila, habituada al ajetreo constante y con tendencia hacia el perfeccionismo, busca aplicar en la política unos valores que ya la avalan como deportista.

Gijonesa de pro, estudió en el colegio Liceo-La Corolla, primero, y después en la Inmaculada, licenciándose a continuación en Económicas por la Universidad de Oviedo. Durante todo ese tiempo, si no estaba en clase la ahora candidata a la Alcaldía, solía estar en el mar. Empezó a practicar vela con solo seis años. Le venía un poco en la sangre, y de esto presume siempre su familia, que lleva años explicando que la genética de los Pumariega no para de producir buenos nadadores. Su padre, Ángel, fue windsurfista, y su madre, Nevada, y sus hermanos fueron siempre asiduos nadadores del Grupo. Su abuelo materno, Rafael Menéndez, "Falo", además, fue un querido y reputado piragüista local.

Fuera del ámbito familiar, Félix Gancedo, un histórico en el mundo de la vela, fue su otro gran empujón. Apostó por ella para participar en grandes competiciones. En aquel momento, Pumariega ya se había curtido en cursillos en el Real Club Astur de Regatas y llevaba tiempo siendo la aventajada de la clase. Desde entonces, el listado de triunfos es casi imposible de resumir. La medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, fue el gran éxito que la puso en el mapa, pero ya el año anterior había liderado el primer puesto en el Campeonato Europeo, y fue varias veces líder en los certámenes nacionales de las modalidades "match race" y "snipe". Fue condecorada, además, con el Premio Nacional del Deporte a deportista española revelación en 2012 y con la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo en 2013.

Pero, pese a los triunfos, competir en un deporte como la vela, minoritario –y quizás despojado injustificadamente de la idea de sacrificio y esfuerzo de la que sí gozan otras disciplinas igual de duras–, no tiene siempre el viento a favor. Volcarse en una disciplina que no mueve masas implica acostumbrarse a la pelea casi constante. En el caso de la vela, además, no sale barato. Los materiales son caros y los entrenamientos largos y duros, y salir a la caza de patrocinadores se convierte muchas veces en una odisea. Hasta después de ganar el oro en los Juegos Olímpicos, a Pumariega le ha costado más de una noche sin sueño atar este tipo de cabos. En ese sentido, su entorno cree que ese carácter "peleón" de la gijonesa le ha servido para su salto a la política. Eso, y la disciplina, otro valor intrínseco de cualquier deportista y especialmente útil cuando se ocupa un cargo político, donde tolerar las victorias y las derrotas, como en el deporte, dependen mucho de saber tener paciencia. Acostumbrada a una agenda al borde del colapso y unos horarios férreos, esta campaña electoral le robará mucho tiempo, pero su entorno defiende que ella lleva décadas curtida ante la presión.

De ahí que su fichaje por el Partido Popular resultase lógico, aunque por poco no se produce. Vivía por entonces, en 2019, la formación un momento extraño, con un enfrentamiento público entre el por entonces cabeza de lista, Alberto López-Asenjo –hoy edil no adscrito–, y el por el expresidente local, Mariano Marín, y eso casi hizo a la olímpica no dar el paso. Al final, sin embargo, su entrada al partido marcó una línea de renovación. Tras la marcha de López-Asenjo como concejal no adscrito, la formación nombró a Pumariega como portavoz municipal y que ahora confía en ella como candidata. Tras estos cuatro años en la oposición, además, Pumariega ha ido ganando protagonismo para quitarse de encima la fama de "nueva" y centrará ahora su campaña en el potencial de Gijón como ciudad deportiva y en la importancia de impulsar, mediante la colaboración público-privada, nuevos proyectos empresariales en zonas "castigadas" por la contaminación o el desempleo, como el oeste y La Camocha.

En su tiempo libre, que suele ser muy poco, si no está en el agua o practicando cualquier otro deporte se la encontrará en casa, tranquila, con el mando de la tele en la mano. Es una buena "recomendadora" de películas y series, sobre todo, si sus tramas implican algún tipo de crimen o investigación policial por resolver. A su juicio, los nórdicos tienden a ser imbatibles a la hora de rodar este tipo de temáticas. Cuando se pone los auriculares, sin embargo, su gusto es más ecléctico, y no suele hacerle ascos a casi nada.

Fue con "R. E. M." con quien descubrió que la música, como el deporte, tenía la capacidad de engancharla, pero la candidata ha sabido mantenerse al día de las nuevas corrientes, sobre todo, en el panorama pop internacional. En sus estanterías, el surtido de libros también es variado, aunque aquí la vena profesional se deja notar más y Pumariega, que realizó un máster de "coaching" y liderazgo deportivo, se suele decantar por obras relacionadas con el crecimiento personal, la gestión emocional y el trabajo en equipo. Lecciones que aprendió en el mar y que podrá poner ahora en práctica al amparo de las siglas del PP, en tierra firme y desde la plaza Mayor.