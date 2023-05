Los animalistas arropan a Xuan Fernández

"Xuan marcó el camino, que no quede su trabajo en el olvido", rezaba una de las múltiples pancartas desplegadas ayer en la plaza Mayor, que brindó su apoyo a un emocionado Xuan Fernández, al que se le saltaban las lágrimas. La concentración tuvo lugar tras la prohibición, por parte del Ayuntamiento, de utilizar las instalaciones del parque de Bomberos de Roces para la recogida de aves heridas, como consecuencia de una denuncia del sindicato Usipa. Fernández, naturalista y experto en ornitología, se encargaba de atender y curar a esas aves de forma voluntaria, con la colaboración de otros profesionales y centros especializados.

"Los animales van a quedar desprotegidos", lamentó Tatiana Piñero, de la clínica veterinaria "Vida Animal". "Durante décadas hemos encontrado la solución en Xuan, que siempre lo ha hecho altruistamente", apuntó, por su parte, Elena Vigil, de la asociación "Gijón Felino", una de las convocantes del encuentro junto a otras entidades animalistas, naturalistas y centros veterinarios. "Queremos que haya un protocolo porque las aves se han quedado tiradas; y agradecer el trabajo de Xuan todos estos años", sostuvo Vigil.

"Entre todos podemos hacer mucho", proclamó Xuan Fernández, que señaló que este episodio debería marcar un "punto de avance" para luchar y conseguir el permiso para que los animales sean cuidados. "No se trata de distinguir si es un águila o un gorrión, es una vida. Es biodiversidad", resaltó Fernández, que no paró de leer carteles con lemas como "Xuan no se toca" o "Respeto a las aves". Mientras, Adelaida Mañana, de la asociación "Adelante", reflejó su "admiración" por la "inmensa calidad humana" demostrada por Xuan Fernández, al tiempo que urgió a la administración a asumir responsabilidades.

Marta Cueva, de la asociación "Mundo Vivo", destacó a Fernández como un "ejemplo de empatía y amor hacia las aves", antes de rememorar su primer encuentro. "Una gaviota en apuros lo hizo posible", contó Cueva, que manifestó que no debe haber "animales de primera y de segunda". "Las aves tienen los mismos derechos que perros y gatos", sentenció.

Olaya Suárez, candidata de Podemos a la Alcaldía de Gijón, se sumó a la concentración. "Debemos garantizar un servicio municipal que cuide, cure y devuelva a las aves heridas a su hábitat natural", indicó Suárez, que incidió en que esta labor "no puede depender de una persona voluntaria". "Tiene que ser algo institucional", remarcó la candidata, que explicó que un proyecto viable radica en crear una oficina de bienestar animal "en la que haya veterinarios adheridos a una red en toda la ciudad que presten el servicio", asumiendo los gastos el Ayuntamiento. "Tenemos que ser responsables con nuestro entorno", remachó Olaya Suárez, en la que decenas de personas alzaron la voz para agradecer la solidaridad de Xuan Fernández y, sobre todo, para reclamar un protocolo con el que auxiliar a las aves en apuros.