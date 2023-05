De aula en aula: La Andolina, un viaje a la autonomía

Cuando los padres de Raquel Quesada le encargaban a su hija pedir por teléfono una pizza, ella se ponía muy nerviosa. A esta alumna de sexto de Primaria del colegio Andolina le costaba hablar con desconocidos y para expresarse bien tenía que hacer una chuleta. Ahora, todo ha cambiado. Y ha sido en gran parte gracias a lo que ha aprendido en su centro. La Andolina busca fomentar la autonomía de sus alumnos y por eso son los propios escolares los que tienen que organizar su viaje de final de curso. Se han encargado prácticamente de todo. Han mirado hoteles, cotejado precios, hecho las reservas y hasta han organizado un mercadillo con productos artesanos y de segunda mano para conseguir financiación. "Hemos logrado fomentar el trabajo en equipo", suscribe Alicia Fernández, la profesora que ha velado porque la excursión salga a las mil maravillas.

El viaje será a la playa de La Isla de Colunga. La planificación comenzó a principio de curso. Lo primero fue formar el grupo organizador. O sea, el encargado de llevar el cronograma de las tareas. Además de Raquel Quesada, fueron voluntarios sus compañeros Sofía Blanco, Nico Riveiro, Daniel González, Raquel García y Lola Duval. "Otros años se organizaba más tarde, pero nos dimos cuenta de que perdíamos opciones", detallan los estudiantes. El siguiente paso fue buscar el destino. Se escogió en función de la disponibilidad y de los precios de los alojamientos. Los alumnos fueron llamando a los hoteles e interesándose por sus prestaciones. "No podíamos coger uno muy caro. Buscamos uno que fuera asequible para los compañeros", desgranan.

Tras esto, tocó exponer las mejores opciones con una presentación dedicada al resto de las clases para entre todos votar la opción preferida, así como paralelamente ir respondiendo por correo electrónico las dudas que los padres pudieran tener sobre la salida. El alojamiento se eligió por votación, pero tuvieron que afrontar un pequeño revés. Cosas de la vida, entre que se pusieron de acuerdo y no se quedaron sin su preferido. "Al final tuvimos que quedarnos con la segunda opción", resumen. Con esta parte solucionada, tocó centrarse en obtener fondos para la excursión. Lo hicieron con un mercadillo en el que vendieron artesanía y productos de segunda mano.

Ahora, lo único que les queda es encontrar un autobús para el viaje que realizarán de este 31 al 2 de junio. Habiendo resuelto con nota todo lo anterior no cabe duda que este último paso lo tendrán chupado. Lo importante es todo lo que han aprendido por el camino. Que es a valerse por sí mismos y a quitarse el miedo escénico a tratar con desconocidos para sus gestiones. "Aprendí a no ponerme nervioso cuando me tocaba llamar por teléfono", se sincera Daniel González. "Lo que aprendí es hacer presentaciones para la asamblea y a mandar correos", dice, por su parte, Lola Duval.

"Buscamos que adquieran responsabilidades y que sepan ser autónomos. Al final cuanta más autonomía tienes, más libertad", explica la profesora Alicia Fernández, que ha seguido muy de cerca todo el proceso, ayudando a repartir las tareas y haciendo que todo fluyera. Lo que está muy claro es que, como en tantos otros ámbitos educativos, el colegio Andolina es particular. Y lo es porque busca de una forma diferente que sus alumnos aprendan por sí mismos.