Diego Canga, candidato del PP a la Presidencia del Principado, lleva 31 años como funcionario de la UE, los últimos 20, en puestos de dirección. Decidió dejar su alta responsabilidad en Bruselas al observar con tristeza el declive económico y social de Asturias, para ofrecer a los asturianos una gestión eficaz y profesional y toda su experiencia, para que nuestra tierra renazca.

–¿Qué se juega Asturias el 28M?

–Su presente y su futuro. Tenemos una oportunidad histórica de cambio tras casi 40 años de las mismas políticas que han llevado a Asturias a estar a la cola de España. Y los últimos cuatro años han sido especialmente malos, con el peor Gobierno de la democracia en Asturias. No hay voto para siempre. El cambio es más posible que nunca, y solo el PP lo puede llevar a cabo. Los asturianos no tienen que resignarse a la mediocridad de Barbón.

–¿Qué ofrece que no ofrezca Barbón?

–Una gestión eficaz, con ideas, conocimiento y equipo. Mientras Barbón es un vividor de la política, que no ha trabajado en su vida, yo he dejado mi trabajo para comprometerme con Asturias, que está hoy mucho peor que hace cuatro años. Tenemos 600 empresas y 3.000 autónomos menos. Sufrimos el mayor paro juvenil, somos los que más empleo destruimos y los que menos puestos de trabajo crean. Es el récord de la incompetencia de Barbón. No nos podemos permitir otros cuatro años de parálisis. El 28M la alternativa al PP es un tripartito de Barbón con Podemos e IU, porque quiere aplicar el sanchismo en Asturias.

–¿Cuál es el principal problema de Asturias?

–El paro. La mitad de los jóvenes de la región no encuentran empleo, y muchos se ven obligados a abandonar su tierra. También en el empleo Barbón ha fracasado. En el último año se han destruido 5.300 empleos. El empleo es la mejor política social, y está muy relacionado con el otro gran problema de Asturias: la despoblación.

–¿Qué propone para afrontar el reto demográfico?

–Generar nuevas actividades y que se cree empleo. Dar facilidades y no poner obstáculos con tanta burocracia. Durante los cuatro años de Barbón, Asturias ha perdido casi 25.000 habitantes, y ya somos menos de un millón. Ha convertido la herida demográfica en una hemorragia. Crearemos una consejería específica para luchar contra la despoblación, con un amplio abanico de medidas.

–¿La Sanidad asturiana está en buenas condiciones?

–Otro engaño de Barbón. Mucha palabrería y parálisis e inoperancia. El PP va a blindar la Sanidad pública asturiana, porque ha sufrido un claro deterioro. Las listas de espera son inaceptables, con 170.000 pacientes, un 40% más con Barbón. Una situación inadmisible que se agrava con el colapso de la atención primaria, o que, por ejemplo, 6.000 niños asturianos no tengan pediatra de referencia. Y no se trata de un problema de fondos, sino de falta de gestión, lo que es imperdonable. El PP cambiará la gestión ideológica de Barbón y la de colocar a compañeros de partido por nombrar a los mejores gestores que apliquen criterios técnicos y científicos. Hay que dar al ciudadano las prestaciones que necesite y cuando las necesite, no seis meses después.

–¿El campo asturiano se siente abandonado?

–Se siente perseguido y amenazado. El PP es el partido del campo asturiano. Sacaremos al lobo de las especies protegidas y pagaremos las indemnizaciones en 45 días, y habrá mayor apoyo para los productos agroalimentarios.

–¿Tendremos este año la Variante de Pajares?

–Es un escándalo lo que están haciendo Sánchez y Barbón, tomando el pelo a los asturianos. Primero, Barbón aseguró que sería en mayo, y ahora la dejan para noviembre, porque es la fecha que más le interesa electoralmente a Sánchez.

–¿Qué propuestas incluye su programa para Gijón?

–Gijón se beneficiará de las medidas generales que aplicará el Gobierno del PP, como la rebaja fiscal, que para los contribuyentes gijoneses supondrá un ahorro de 51 millones de euros, o la gratuidad de las escuelas 0-3 años, algo en lo que viene insistiendo el PP en Gijón. Además, planteamos medidas específicas, como la ampliación del Hospital de Cabueñes, la puesta en marcha de la Zalia y el Plan de Usos de la Laboral, por citar algunos ejemplos.

–¿Reivindicará su Gobierno iniciativas pendientes como el vial de Jove o la autopista del mar?

–Por supuesto. La sintonía en este sentido con Alberto Núñez Feijóo es total y, con el PP al frente de los gobiernos de España y de Asturias, estarán en marcha lo antes posible. No sólo con licitaciones electoralistas, como la que ha hecho Pedro Sánchez con el vial de Jove, sino con hechos y presupuestos. Y sobre la autopista del mar, no solo pondremos en marcha Gijón-Nantes, sino que estudiamos otras líneas.

–¿Van a gobernar en Gijón con Ángela Pumariega?

–No me cabe la menor duda. Es, de largo, la mejor candidata de los que se presentan en Gijón. Tener una campeona olímpica al frente de una lista electoral es un lujo que en muy pocas ocasiones puede darse en política. Además, tiene experiencia municipal tras cuatro años como concejala y ha trabajado en la empresa privada. Por formación y trayectoria, es una candidata magnífica. Representa un futuro brillante para Gijón, frente a la vuelta al pasado que suponen los aspirantes de otros partidos.