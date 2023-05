La fábrica de los 86 vermús

A Geli Zarracina le gusta incidir en que nació para la barra. "Estaba claro que iba a dedicarme a esto, porque me crié prácticamente en un bar, en Casa Zarracina", comenta la propietaria del local que lleva su nombre, situado en la calle Begoña, en plena Ruta de los Vinos. Un mundo, el de la hostelería, que sufre y disfruta. Y en el que siempre ha querido dejar huella en la ciudad. Por eso, hace una década decidió sumergirse en un proyecto propio: elaborar vermús. "Quería tener algo mío, que me representase, y empecé a desarrollarlos poco a poco", rememora. Sus primeras elaboraciones fueron las que bautizó como Vermú Granizado y Vermú Solera. Y ahora, en su local, que pretende que sea el templo de esta bebida en Gijón, ofrece 86 variedades, entre comercializadas y una veintena de elaboración y receta propia.

"En Gijón también hay un par de locales que ofrecen muchas variedades, pero el problema es que esta bebida no se promociona mucho. Y es una pena, hay que venderla a bombo y platillo", comenta Geli Zarracina, tras la barra de su local, mientras prepara algunas muestras de vermús, junto a la camarera Geles García, para algunos fieles clientes que hacen parada antes de la comida. "Aunque lo asociemos mucho a última hora de la mañana es un aperitivo que se puedes tomar a cualquier hora, vale para la comida, merienda o cena. Mucha gente mira el reloj y piensa que es no es hora para ello, pero recuerdo que mi madre siempre decía que el estómago no tiene reloj", afirma.

Vermú solera, especial, picante, de misa, cítrico de limón, naranja sanguina, mojito de vermú, vermujito y vermú de mojito son las elaboraciones base propias que ha creado esta hostelera gijonesa. Además, a algunas de ellas les introduce la variación en blanco y en granizado. Y culmina su carta especial y única con el Helado de vermú.

"Lleva tiempo sacarlos adelante. Hay que darle muchas vueltas a la cabeza. Parto de una idea y voy probando hasta que sale", confiesa Zarracina, que cuenta que ahora tiene en mente una nueva aportación para su carta particular. "Hice varias pruebas de un cubalibre de vermú, pero no le acabo de coger el truco del todo bien", señala. El vermú tiene como base "vino, un montón de hierbas, y todo ello macerado", explica Geli Zarracina, que destaca cómo esta bebida le dio nombre incluso a la hora del aperitivo. "Se decía que ibas a tomar el vermú, y acababas tomando un café. Ahora, ha retornado un poco esa moda, de tomar de verdad el vermú, y un poco también ese vermú torero, de que empiezas a la una y acabas a las seis de la tarde", relata, para explicar que uno de los éxitos de esta bebida es su buena combinación: "Igual pega con una tortilla de patata que con unas gominolas".

Volviendo a sus creaciones particulares, el llamado "de misa" nació en Semana Santa. "Se me ocurrió viendo las procesiones, buscaba uno con un sabor muy dulce, y el resultado es que le da como un toque al mistela, al vino de misa, aunque en realidad no lo lleva", dice Zarracina. Es uno de sus más curiosos vermús, pero ella advierte de que otro de sus encantos es la gran variedad. "El cítrico de limón con ginebra a pesar de ser cítrico acaba siendo dulce, y cuando marchas del bar te vas con ese sabor, como de un caramelo muy fuerte", afirma. "El picante, es algo distinto, porque pica sin cansarte, lleva todo el borde de la copa como si fuera un margarita, con azúcar, con sal y menta", prosigue la hostelera gijonesa, que también se detiene en el Especial: "Tiene un toque de regaliz, porque incluso lleva un regaliz antiguo, un toque de hierbabuena y otro de Vino Campari, que lo hace más seco".

Geli Zarracina no solo ha querido jugar con los sabores, sino también con los contrastes. Y lo demuestra dando una vuelta a tres conceptos que se parecen por el nombre, pero que tiene sus matices. "Vermú de mojito es un vermú con un toque de mojito; el vermujito es una mezcla a partes iguales vermú y mojito, e incluso puede llevar maracuyá y se ven los tres colores; mientras que el mojito de vermú es la base de mojito, que lleva hielo picado, pero al que se le añade vermú para conseguir el sabor".

Y en esta década de pruebas en la cocina también ha recibido alguna que otra ayuda. "El de granizado fue un reto de un cliente vasco, que paraba mucho por aquí, que luego cuando lo probó me dio la enhorabuena y me dijo que había conseguido lo que tenía en mente", concluye la popular hostelera.