La fuerza de la música tecnológica

Marc Meliá presentará mañana en el teatro Jovellanos (20.00 horas) "Veus", su segundo disco, en el que muestra la fuerza de la tecnología en el ámbito musical. "Deseaba explorar al máximo las posibilidades de manipulación de mi propia voz, llevándola a un punto en el que resultara completamente irreconocible", relata el artista balear, que está afincado desde 2010 en Bruselas, a donde llegó con el grupo "Lonely Drifter Karen" debido a que tenía muchos conciertos por Europa.

"Otro objetivo que tenía era crear un álbum vocal. Siempre me ha fascinado el canto, aunque no considero que sea mi mayor virtud. Cada uno tiene sus propias fortalezas y, en mi caso, creo que la voz no es mi principal virtud entonces decidí utilizar la tecnología para llevar a cabo mi misión", relata Meliá sobre otra de las metas que tenía con este trabajo. Sobre su concierto, el artista dice que estará acompañado únicamente "de mi querido sintetizador Prophet". "Sacaré aparte de lo conocido algo de repertorio sin lanzar y pasajes improvisados", confiesa.

En este último trabajo combina dos idiomas, el catalán y el francés. "Son un poco mis dos lenguas porque el inglés también lo utilizo en el día a día, pero ya hay mucha música en inglés. La elección de la lengua tiene un impacto significativo en el resultado artístico de una pieza musical. Al cantar en catalán, el mercado es mucho más reducido en comparación con el español o el francés. Quizás por eso me apetecía hacer algo un tanto ilógico y suicida como cantar en catalán en un país como Bélgica. Será mi tozudez mallorquina", reflexiona.