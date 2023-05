Mensaje claro en la concentración vecinal en Begoña: un rotundo "no" a la pirólisis en el Musel

Para nada fue casualidad el horario (las 18.00 horas) y el lugar (delante del teatro Jovellanos) elegidos por la Plataforma contra la Contaminación de Gijón para manifestarse en contra de la instalación de la planta de pirólisis en el puerto de El Musel.

"Es un problema que tenemos que evitar", aseguró José Luis Rodríguez, portavoz del colectivo, que señaló que este proyecto ha sido "la puntilla" para depertar la conciencia medioambiental en la ciudad. "Tendremos que meter ruido y seguir haciendo estos movimientos para evitar que se instale", remarcó Rodríguez, que lamentó el "tercer o cuarto plano" en el que se halla el tema de la contaminación. "Hablamos de salud", indicó el portavoz de la Plataforma, que abogó por actuar de inmediato. "Es hora de que las políticas en Gijón y Asturias vayan en otra dirección porque nos están llevando al desastre", aseveró.

Ana Isabel Moledo, del barrio de Laviada, llevaba en el pecho una pegatina con el lema "No a la pirólisis". Su posición no arrojaba dudas. "Ya tenemos bastante contaminación, sobre todo en la zona oeste, como para añadir una planta así", subrayó una Moledo que instó a las formaciones políticas a "no olvidarse" de las cuestiones medioambientales. "Que sepan que estamos aquí, otra cosa es que nos hagan caso. Pero hay que manifestarse", resaltó la vecina de Laviada.

La charanga "Ventolín" puso el toque musical a un acto reivindicativo al que asistieron varios representantes políticos y también líderes vecinales. Entre ellos, Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV).

Pili Hevia, integrante de la Plataforma contra la Contaminación, interpretó un irónico número en el que denunció al "plástico que mata" con un contenedor que simulaba a la propia planta de pirólisis. "Esto es lo que nos ofrece Gijón", proclamó con sarcasmo Hevia, una de las decenas de personas que alzaron la voz para detener el proyecto de El Musel.